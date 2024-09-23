Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış - Son Dakika
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Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış

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Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı silahla vurarak şehit eden Yunus Emre Geçti tutuklandı. Zanlı, boydan çöp poşeti geçirilerek 2 kadın polisin eşliğinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği aracıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Geçti'nin tutuklama talebiyle hakimliğe giderken deli taklidi yapmaya ve garip sesler çıkartmaya başladığı görüntülendi. Geçti'nin "Niye götürüyorsunuz ki serbestim ben. Avukat! Bırak, bırak, bırak." ifadelerini kullandığı görüldü.

23.09.2024 21:41
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İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı vurarak şehit eden Yunus Emre Geçti tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geçti, tutuklanmadan önce hakimliğe götürülürken deli taklidi yapıp garip sesler çıkarttığı görüldü.

Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış!

POLİS MEMURU ŞEYDA YILMAZ'I ŞEHİT ETTİ

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde "motosiklet hırsızlığı" suçundan aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ihlamurkuyu Mahallesi'nde 26 suç kaydı bulunan şüpheli Yunus Emre Geçti'yi (19) yakalama çalışmaları sırasında çıkan arbedede şüpheli, polis memurunun silahını alarak etrafa ve polis memurlarına ateş açtı. Şüpheliye karşılık veren polis memuru Şeyda Yılmaz (27), açılan ateşte ağır yaralandı. Olayda şüpheli Yunus Emre Geçti, annesi P.G. (43) ve polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe de yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış!

SİYAH ÇÖP POŞETİ İÇİNDE ADLİYEYE GETİRİLDİ

Polis ekipleri tarafından olaydan kısa bir süre sonra yakalanan Yunus Emre Geçti hakkında "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlatıldı. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki tamamlanan işlemlerinin ardından siyah çöp poşeti geçirilmiş halde kadın polis memurları tarafından Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nin aracına bindirilerek Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli Yunus Emre Geçti, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli, "kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış!

"PİŞMAN MISIN?" SORUSUNA TEK CÜMLELİK YANIT

Anadolu Adliye Sarayı'na da aynı şekilde getirilen katil zanlısı, basın mensuplarından birinin "Bir polis memurunu şehit ettin, pişman mısın?" sorusuna katil zanlısı "Öyle bir şey yok" cevabını verdi.

Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış!

SON KOZU DELİ TAKLİDİ OLDU

Polis memur Şeyda Yılmaz'ın katili Yunus Emre Geçti'nin "kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdikten sonra hakimliğe götürülen Geçti'nin deli taklidi yapıp garip sesler çıkarttığı görüldü. "Niye götürüyorsunuz ki serbestim ben. Avukat! Bırak, bırak, bırak." diye bağıran ve çığlık atan Yunus Emre Geçti, polis memurlarının müdahalesiyle susturuldu.

Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış

Anadolu Adliyesi, Savaş ve Çatışma, Göçmenler, İstanbul, Ümraniye, Politika, 3-sayfa, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet KARAGÖZ:
    sarı poşet 5 0 Yanıtla
  • Uçan Adam:
    Kim kaptırdı o silahı.Neden erkek polis memuru dükkan içine kaçtı.Neden diğer kadın polis memuru sağa doğru caddeye kaçtı.Bu kişiler nasıl polis oldu.Daha kendilerini ,Yanında ki arkadaşını koruyamıyorlar.Bizleri kime karşı koruyacaklar. Tek Cesurca davranan Şeyda polis. Allah Şeyda polise memurumuza rahmet dilesin Sevdiklerine sabır 3 1 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    bir polis memuru silahını nasıl kaptırabilir ya ?? 0 0 Yanıtla
  • Su Ya:
    600 tane vekile çağrımdır, Allah rızası için aldığınız o maaşların hakkı için, bazı suçlar için İDAM CEZASI BEKLİYORUZ. 0 0 Yanıtla
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