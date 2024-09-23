Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış!

Dünya

Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, geline tepsi dolusu altın taktı

Kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı

İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı vurarak şehit eden Yunus Emre Geçti tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geçti, tutuklanmadan önce hakimliğe götürülürken deli taklidi yapıp garip sesler çıkarttığı görüldü.

POLİS MEMURU ŞEYDA YILMAZ'I ŞEHİT ETTİ

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde "motosiklet hırsızlığı" suçundan aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ihlamurkuyu Mahallesi'nde 26 suç kaydı bulunan şüpheli Yunus Emre Geçti'yi (19) yakalama çalışmaları sırasında çıkan arbedede şüpheli, polis memurunun silahını alarak etrafa ve polis memurlarına ateş açtı. Şüpheliye karşılık veren polis memuru Şeyda Yılmaz (27), açılan ateşte ağır yaralandı. Olayda şüpheli Yunus Emre Geçti, annesi P.G. (43) ve polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe de yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

SİYAH ÇÖP POŞETİ İÇİNDE ADLİYEYE GETİRİLDİ

Polis ekipleri tarafından olaydan kısa bir süre sonra yakalanan Yunus Emre Geçti hakkında "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlatıldı. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki tamamlanan işlemlerinin ardından siyah çöp poşeti geçirilmiş halde kadın polis memurları tarafından Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nin aracına bindirilerek Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli Yunus Emre Geçti, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli, "kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"PİŞMAN MISIN?" SORUSUNA TEK CÜMLELİK YANIT

Anadolu Adliye Sarayı'na da aynı şekilde getirilen katil zanlısı, basın mensuplarından birinin "Bir polis memurunu şehit ettin, pişman mısın?" sorusuna katil zanlısı "Öyle bir şey yok" cevabını verdi.

SON KOZU DELİ TAKLİDİ OLDU

Polis memur Şeyda Yılmaz'ın katili Yunus Emre Geçti'nin "kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdikten sonra hakimliğe götürülen Geçti'nin deli taklidi yapıp garip sesler çıkarttığı görüldü. "Niye götürüyorsunuz ki serbestim ben. Avukat! Bırak, bırak, bırak." diye bağıran ve çığlık atan Yunus Emre Geçti, polis memurlarının müdahalesiyle susturuldu.