Polonya'dan 'Güvenli Avrupa' Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Polonya'dan 'Güvenli Avrupa' Vurgusu

Polonya\'dan \'Güvenli Avrupa\' Vurgusu

Polonya, AB dönem başkanlığıyla güvenlik mimarisinde Türkiye'nin yerini vurguladı.

01.05.2025 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Polonya'nın sloganı "Güvenli Avrupa".

Bu sloganın belirlenmesinde komşusu Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditleri, Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden şekillendirilme arayışının yanı sıra ülkenin tarihinde derin izler bırakan işgaller de etkili.

AB delegasyonu ve Polonya Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla Varşova'da Türk gazetecilerle biraraya gelen Polonyalı yetkililer de özellikle savunma alanında Türkiye ile işbirliğinin gerekliliğini vurguladı.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Anna Radwan, "Güvenli Avrupa" sloganını açıklarken "Bu eğilim Polonya'da uzun süredir var. AB politikalarından bağımsız olarak biz zaten bu yolda ilerliyorduk. Savunmaya ayrılan bütçe, gayrisafi milli hasılamızın yüzde 5'i. AB ülkeleri arasında bu konuda lider konumdayız" dedi.

Radwan'ın önemli mesajlarından birisi ise Avrupa'da kurulmakta olan yeni güvenlik mimarisinde "Türkiye'nin de yerinin olduğunu" vurgulaması oldu:

"Türkiye'nin de Avrupa güvenlik mimarisinde yer alması konusunda bir irade var. O mimari şu an doğuyor. Ancak daha işin çok başındayız, o nedenle somut şeyler söylemek mümkün değil."

Bakan Yardımcısı, savunma işbirliği alanındaki yaklaşımlarının, AB üyelik tartışmaları dışında olduğuna da dikkat çekti.

Türk vatandaşlarına vize kolaylığı olacak mı?

Radwan Türk vatandaşlarının yaşadığı vize sorununun ise "Türkiye aleyhine izlenen bir politika değil, daha önceki iktidarların sorumsuz vize politikası sonucu" olduğunu savundu.

Başbakan Donald Tusk'un iktidarı öncesinde kontrolsüz bir "vize ticareti" olduğuna işaret eden yetkililer, Polonya'nın bu konuda AB ilkeleri çerçevesinde hareket etme zorunluluğuna da dikkat çekti:

"Polonya AB ülkesi olarak diğer AB ülkelerine karşı vize konusunda bazı sorumluluklar taşıyor. Ancak vize meselesi çok sık ele alınıyor ve iş insanlarına, araştırmacılara kolaylıklar sağlanacak. Uzun ve kısa vadeli vizelerde yeni politika uygulanacak."

'Tango iki kişiyle yapılır'

Polonya, Türkiye'nin AB üyeliğine güçlü destek veren ülkelerden.

Varşova ziyaretinde görüştüğümüz yetkililerin büyük bölümü de bu desteğin altını çizdi.

Ancak AB'nin genişleme politikasında yakın gelecekte Türkiye yok.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Anna Radwan bu konuda "Elimizde başkaca bir senaryo bulunmuyor, bundan başka bir yol yok" dedi.

Türkiye'nin AB üyeliği konusunda, demokratikleşme, insan hakları, hukukun üstünlüğü alanlarındaki kriterlerin yerine getirilmesi gerekliliğini şu sözlerle ifade etti:

"Polonya'da bir söz vardır. Onu ifade etmek istiyorum; tango yapmak için iki kişi gerekir…"

Polonya'nın en önemli düşünce kuruluşlarından Dış Politika Enstitüsü AB Çalışmaları Koordinatörü Jolanta Szymanska ise birliğin genişleme politikasında uzun yıllar Türkiye'nin olmayacağını şu sözlerle vurguladı:

"Ukrayna'nın işgalinin ardından doğuya doğru genişleme gündeme geldi, Gürcistan, Moldova gibi ülkelere doğru. Ama genişlemeden bahsetsek bile bu ihtimal önümüzdeki yıllarda Türkiye için konuşulmuyor."

Szymanska "Zaten Türkiye'nin kendisi de samimi olarak ilgilenmiyor AB'ye üyelik ile" yorumunu yaptı.

'Fidan, Gymnich toplantısına davet edildi'

Polonya dönem başkanlığında Türkiye ile AB arasında Yüksek Düzeyli Ekonomik İşbirliği toplantısının yapıldığına işaret eden Radwan, 7-8 Mayıs'ta Varşova'da yapılacak AB Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısı Gymnich'e Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da davet edildiğini açıkladı.

Fidan'ın bu toplantıya katılmasını önemsediklerini vurgulayan Radwan, burada, yeni Avrupa güvenlik mimarisi dahil, bir çok konunun gündeme gelebileceğini ifade etti.

İmamoğlu'nun tutuklanması

İstanbul Büyükşehir Beleye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve sonrasındaki operasyonlarla ilgili AB'den güçlü bir tepki gelmemesi, muhalefet tarafından eleştirilen bir konu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye özelinde yaşanan gelişmelerle ilgili detaya girmedi ancak ülkesinin yaşadığı deneyimleri aktardı:

"Önce Nazi Almanyası ardından Sovyetlerin işgali altında kaldık. Ama her zaman barış ve özgürlük için eskiden kalma birikimimiz vardı. AB'ye girmemizin ardından son 30 yılın başarısı ise demokrasiyi destekleyenlerin harekete geçmesiyle ve insan haklarını korumalarıyla sağlandı."

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Savunma, Ekonomi, Türkiye, Polonya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Polonya'dan 'Güvenli Avrupa' Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
UTTS uygulamasında süre uzatıldı UTTS uygulamasında süre uzatıldı
Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış! En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı 1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
Yok artık Ronaldo Takımı elendi, kendisiyle tartıştı Yok artık Ronaldo! Takımı elendi, kendisiyle tartıştı
Torreira, Devrim Özkan’ı çabuk unuttu Yeni sevgilisi ile görüntülendi Torreira, Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi ile görüntülendi
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar

00:07
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası
"Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
23:51
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama
CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
21:27
Ordu büyük konvoyla yola çıktı Suriye’de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
20:02
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
18:46
Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
10:43
İstanbul’da 1 Mayıs gerginliği Polis müdahale edince arbede yaşandı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
10:38
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası Soruşturma başlatıldı
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı
10:27
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
09:56
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
09:51
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı Ekmek 6 TL’ye düştü
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı! Ekmek 6 TL'ye düştü
09:48
Balıkesir’de 15 mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'de 15 mahalle karantinaya alındı
09:33
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
09:31
İnci Taneleri finali iptal edildi Yılmaz Erdoğan ikna edildi
İnci Taneleri finali iptal edildi! Yılmaz Erdoğan ikna edildi
09:23
Napoli’den Osimhen için 10 milyon euro indirim
Napoli'den Osimhen için 10 milyon euro indirim
09:15
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 02:54:00. #7.13#
SON DAKİKA: Polonya'dan 'Güvenli Avrupa' Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.