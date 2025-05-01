Polonya\'dan \'Güvenli Avrupa\' Vurgusu

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Polonya'nın sloganı "Güvenli Avrupa".

Bu sloganın belirlenmesinde komşusu Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditleri, Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden şekillendirilme arayışının yanı sıra ülkenin tarihinde derin izler bırakan işgaller de etkili.

AB delegasyonu ve Polonya Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla Varşova'da Türk gazetecilerle biraraya gelen Polonyalı yetkililer de özellikle savunma alanında Türkiye ile işbirliğinin gerekliliğini vurguladı.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Anna Radwan, "Güvenli Avrupa" sloganını açıklarken "Bu eğilim Polonya'da uzun süredir var. AB politikalarından bağımsız olarak biz zaten bu yolda ilerliyorduk. Savunmaya ayrılan bütçe, gayrisafi milli hasılamızın yüzde 5'i. AB ülkeleri arasında bu konuda lider konumdayız" dedi.

Radwan'ın önemli mesajlarından birisi ise Avrupa'da kurulmakta olan yeni güvenlik mimarisinde "Türkiye'nin de yerinin olduğunu" vurgulaması oldu:

"Türkiye'nin de Avrupa güvenlik mimarisinde yer alması konusunda bir irade var. O mimari şu an doğuyor. Ancak daha işin çok başındayız, o nedenle somut şeyler söylemek mümkün değil."

Bakan Yardımcısı, savunma işbirliği alanındaki yaklaşımlarının, AB üyelik tartışmaları dışında olduğuna da dikkat çekti.

Türk vatandaşlarına vize kolaylığı olacak mı?

Radwan Türk vatandaşlarının yaşadığı vize sorununun ise "Türkiye aleyhine izlenen bir politika değil, daha önceki iktidarların sorumsuz vize politikası sonucu" olduğunu savundu.

Başbakan Donald Tusk'un iktidarı öncesinde kontrolsüz bir "vize ticareti" olduğuna işaret eden yetkililer, Polonya'nın bu konuda AB ilkeleri çerçevesinde hareket etme zorunluluğuna da dikkat çekti:

"Polonya AB ülkesi olarak diğer AB ülkelerine karşı vize konusunda bazı sorumluluklar taşıyor. Ancak vize meselesi çok sık ele alınıyor ve iş insanlarına, araştırmacılara kolaylıklar sağlanacak. Uzun ve kısa vadeli vizelerde yeni politika uygulanacak."

'Tango iki kişiyle yapılır'

Polonya, Türkiye'nin AB üyeliğine güçlü destek veren ülkelerden.

Varşova ziyaretinde görüştüğümüz yetkililerin büyük bölümü de bu desteğin altını çizdi.

Ancak AB'nin genişleme politikasında yakın gelecekte Türkiye yok.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Anna Radwan bu konuda "Elimizde başkaca bir senaryo bulunmuyor, bundan başka bir yol yok" dedi.

Türkiye'nin AB üyeliği konusunda, demokratikleşme, insan hakları, hukukun üstünlüğü alanlarındaki kriterlerin yerine getirilmesi gerekliliğini şu sözlerle ifade etti:

"Polonya'da bir söz vardır. Onu ifade etmek istiyorum; tango yapmak için iki kişi gerekir…"

Polonya'nın en önemli düşünce kuruluşlarından Dış Politika Enstitüsü AB Çalışmaları Koordinatörü Jolanta Szymanska ise birliğin genişleme politikasında uzun yıllar Türkiye'nin olmayacağını şu sözlerle vurguladı:

"Ukrayna'nın işgalinin ardından doğuya doğru genişleme gündeme geldi, Gürcistan, Moldova gibi ülkelere doğru. Ama genişlemeden bahsetsek bile bu ihtimal önümüzdeki yıllarda Türkiye için konuşulmuyor."

Szymanska "Zaten Türkiye'nin kendisi de samimi olarak ilgilenmiyor AB'ye üyelik ile" yorumunu yaptı.

'Fidan, Gymnich toplantısına davet edildi'

Polonya dönem başkanlığında Türkiye ile AB arasında Yüksek Düzeyli Ekonomik İşbirliği toplantısının yapıldığına işaret eden Radwan, 7-8 Mayıs'ta Varşova'da yapılacak AB Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısı Gymnich'e Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da davet edildiğini açıkladı.

Fidan'ın bu toplantıya katılmasını önemsediklerini vurgulayan Radwan, burada, yeni Avrupa güvenlik mimarisi dahil, bir çok konunun gündeme gelebileceğini ifade etti.

İmamoğlu'nun tutuklanması

İstanbul Büyükşehir Beleye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve sonrasındaki operasyonlarla ilgili AB'den güçlü bir tepki gelmemesi, muhalefet tarafından eleştirilen bir konu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye özelinde yaşanan gelişmelerle ilgili detaya girmedi ancak ülkesinin yaşadığı deneyimleri aktardı:

"Önce Nazi Almanyası ardından Sovyetlerin işgali altında kaldık. Ama her zaman barış ve özgürlük için eskiden kalma birikimimiz vardı. AB'ye girmemizin ardından son 30 yılın başarısı ise demokrasiyi destekleyenlerin harekete geçmesiyle ve insan haklarını korumalarıyla sağlandı."