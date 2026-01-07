Protestolar sürerken İran Şahı'nın oğlu Pehlevi'den "Ben hazırım" mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Protestolar sürerken İran Şahı'nın oğlu Pehlevi'den "Ben hazırım" mesajı

Haberin Videosunu İzleyin
Protestolar sürerken İran Şahı\'nın oğlu Pehlevi\'den "Ben hazırım" mesajı
07.01.2026 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Protestolar sürerken İran Şahı\'nın oğlu Pehlevi\'den "Ben hazırım" mesajı
Haber Videosu

İran'da 10 gündür devam eden protestolarda ölü sayısı 36'ya yükselirken, yangın yerine dönen ülke için dikkat çeken bir mesaj geldi. Eski İran Şahı'nın oğlu Rıza Pehlevi İran İslam Cumhuriyeti'nin çöküş sürecine girdiğini öne sürerek "şimdi harekete geçme zamanı" dedi. Rejimin sona ermesinin kaçınılmaz olduğunu belirten Pehlevi geçiş dönemi için hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya yükseldiğini bildirdi.

ABD merkezli HRANA'ya ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 10 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi. Buna göre bu süre içinde ülkedeki 31 eyaletten 27'sinde meydana gelen gösterilerde 34 eylemci ve emniyet güçlerine bağlı 2 kişi hayatını kaybetti.

Protestolar sürerken İran Şahı'nın oğlu Pehlevi'den 'Ben hazırım' mesajı

2 BİNDEN FAZLA GÖZALTI VAR

Ülke genelinde toplam 285 noktada meydana gelen gösterilerde onlarca kişi yaralandı ve 2 bin 76 kişi de gözaltına alındı. Yaralanmaların büyük ölçüde saçma ve plastik mermi isabeti sonucu meydana geldiği belirtildi. İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Protestolar sürerken İran Şahı'nın oğlu Pehlevi'den 'Ben hazırım' mesajı

TAHRAN YÖNETİMİNDEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Protestolar 10. gününde devam ederken Tahran yönetiminin ekonomik kriz kaynaklı tepkileri yatıştırmak amacıyla halka aylık 7 dolar ödeme yapılmasını gündeme aldığı aktarıldı. Hükümet sözcüsü Fatameh Mohajerani, söz konusu desteğin hane halkının alım gücünü korumayı ve enflasyonu düşürmeyi hedeflediğini söyledi. Ancak yaşam maliyetinin yüksekliği nedeniyle bu miktarın etkisinin sınırlı kalacağı yönünde yorumlar yapılıyor. Öte yandan İran Merkez Bankası'nın ithalatçı ve üreticilere sübvansiyonlu verilen döviz kurunda sübvansiyon oranını düşürme kararı aldığı, bunun da ürün fiyatlarına kısa sürede yansıyabileceği ve ekonomik nedenlerle başlayan protestoları büyütebileceği ifade ediliyor.

Protestolar sürerken İran Şahı'nın oğlu Pehlevi'den 'Ben hazırım' mesajı

ABD'YE "BEN HAZIRIM" MESAJI

Gelişmeler yakından takip edilirken, 1979'da sürgüne gönderilen İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'nin açıklamaları da dikkat çekti. ABD'de sürgünde yaşayan Pehlevi, Washington Post'ta yayımlanan makalesinde Tahran yönetiminin meşruiyetini kaybettiğini savundu ve protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pehlevi, televizyon programında yaptığı açıklamada da İran halkına "tiran rejiminden kurtulma" çağrısı yaptı. Pehlevi'nin geçmiş yıllarda da benzer çağrılarda bulunduğu hatırlatıldı.

Protestolar sürerken İran Şahı'nın oğlu Pehlevi'den 'Ben hazırım' mesajı

NETANYAHU'NUN SIKI DOSTU

Rıza Pehlevi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yakın ilişkileri de gündeme geldi. Pehlevi'nin 2023 yılında İsrail'i ziyaret ederek Netanyahu ile bir araya geldiği, ayrıca Doğu Kudüs'teki Ağlama Duvarı'nda dua ettiği görüntülerin daha önce kamuoyuna yansıdığı belirtildi. Pehlevi'nin kızı İman Pehlevi'nin ise Yahudi kökenli Bradley Sherman ile Paris'te evlendiği ve düğün töreninde Yahudi geleneklerine yer verildiği aktarıldı.

Politika, Finans, Yaşam, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Protestolar sürerken İran Şahı'nın oğlu Pehlevi'den 'Ben hazırım' mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    İran halkı foseptik çukuruna attıklarına tekrardan tenezzül etmez. 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
10 yıldır aranıyordu FETÖ’ye büyük darbe 10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
Son 4 maçının 3’ünü kazanmıştı 1. Lig’de sürpriz istifa Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu’na çarptı Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı
EFT ve havale ücretlerine zam EFT ve havale ücretlerine zam
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Beykoz’da dehşet: Freni boşalan tahta yüklü kamyon binaya daldı, 2 ölü Beykoz'da dehşet: Freni boşalan tahta yüklü kamyon binaya daldı, 2 ölü
Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu
Fenerbahçe’den açıklama: Dava reddedildi Fenerbahçe'den açıklama: Dava reddedildi
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Ruben Amorim gitti, olan Galatasaray’a oldu Beklenmedik bir engel Ruben Amorim gitti, olan Galatasaray'a oldu! Beklenmedik bir engel
Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali
Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi
Quinten Timber’dan Fenerbahçe ve Galatasaray’a cevap Quinten Timber'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a cevap
Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu

16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:45
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
15:28
Sadettin Saran’dan Oğuz Aydın’a: Sola niye vermiyorsun lan
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?
15:01
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
14:11
Fenerbahçe’nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti
Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti
13:55
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
13:43
Maduro’nun Merkez Bankası’na ait 113 ton altını İsviçre’ye taşıdığı ortaya çıktı
Maduro'nun Merkez Bankası'na ait 113 ton altını İsviçre'ye taşıdığı ortaya çıktı
13:33
3 milletvekili AK Parti’ye katıldı Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
3 milletvekili AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
13:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan’ın aşk tatiline sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki
13:09
SGK İl Müdürlüğü’nde vahşet Avukat silahlı saldırıda öldürüldü
SGK İl Müdürlüğü'nde vahşet! Avukat silahlı saldırıda öldürüldü
12:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 16:28:01. #7.11#
SON DAKİKA: Protestolar sürerken İran Şahı'nın oğlu Pehlevi'den "Ben hazırım" mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.