Putin'den 3. Dünya Savaşı Uyarısı - Son Dakika
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Putin'den 3. Dünya Savaşı Uyarısı

Putin\'den 3. Dünya Savaşı Uyarısı
21.06.2025 10:49
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Putin, Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmelerin 3. Dünya Savaşı ihtimalini artırdığını belirtti.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3'üncü Dünya Savaşı ihtimalinin arttığını belirterek, "Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmeler ve olası riskler göz önüne alındığında, bundan ötürü endişe duyuyorum" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) ana oturumuna katılarak gündemdeki konularla ilişkin açıklamalarda bulundu. Putin, Ukrayna'nın teslim olmasını hedeflemediklerini belirterek, "Biz yalnızca sahadaki gerçeklerin kabul edilmesini istiyoruz" dedi. Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki ilerleyişine değinen Putin, "Sınırlarımızda bir güvenlik bölgesi oluşturmak zorundayız. Çünkü Ukraynalı askerler buradan sürekli topçu ve insansız hava aracı saldırıları düzenliyor" açıklamasında bulundu. Sumi bölgesindeki ilerlemenin 10-12 kilometre derinlikte olduğunu ve daha ileride Sumi kentinin yer aldığını ifade eden Putin, "Sumi'yi ele geçirme planımız yok, ancak bu ihtimali de dışlamıyorum" diye konuştu.

Rus ordusunun Ukrayna'da ne kadar ilerlemeyi planladığına dair olarak Putin, "Rus ve Ukrayna halklarının tek bir halk olduğuna inanıyorum. Bu bağlamda, tüm Ukrayna bizimdir. Rus askerinin ayak bastığı her yer bizim toprağımızdır" dedi. Ukrayna'nın Rusya'ya karşı 'kirli bomba' kullanma ihtimaline ilişkin Putin, "Bunu doğrulayan bir bilgimiz yok. Ancak Ukrayna'nın kirli bomba kullanması büyük bir hata olur. Nükleer doktrinimiz, bu tür durumlarda her zaman karşılık verilmesini öngörür. Tepkimiz çok sert olur ve Neo-Nazi rejimi için yıkıcı sonuçlar doğurur" açıklamasında bulundu.

Putin, 3'üncü Dünya Savaşı ihtimalinden endişe duyduğunu kaydederek "Özellikle Ukrayna'daki çatışmalar, Orta Doğu'daki durum, İran'daki gelişmeler ve olası riskler düşünüldüğünde bu olasılık artıyor" dedi.

İsrail'in İran'a yönelik yoğun saldırılarıyla başlayan gerginlik hakkında konuşan Putin, İsrail'in İran lideri Hamaney'i öldürme tehdidine ilişkin, "Umarım bu sadece söylemde kalır. Rusya, her ülkenin güvenliğinin, başka bir ülkenin güvenliğine zarar vermeden sağlanması gerektiğine inanır" ifadelerini kullandı. Putin, bölge ülkeleri ve Küresel Güney'in, İsrail ile İran arasındaki gerilimi azaltmada rol oynayabileceğini vurgulayarak, "İran, uranyum zenginleştirme ve barışçıl nükleer enerji hakkını savunuyor. İsrail ise kendi güvenliğinin sağlanmasında ısrarcı. Her iki taraf için de kabul edilebilir çözümler bulunabilir. Küresel Güney ve bölge ülkeleri, bu çözüm sürecine katkıda bulunabilir. Bence bir çözüm mümkün" dedi.

Rusya'nın hem İsrail hem de İran ile düzenli temas halinde olduğunu belirten Putin, "Sorunun çözümü için bazı önerilerimiz var. Arabuluculuk yapmaya çalışmıyoruz, sadece fikir sunuyoruz. Eğer bu öneriler her iki taraf için uygunsa, bundan memnun oluruz. Önerilerimizin hayata geçirilmesini arzu ediyoruz" diye konuştu. Rusya'nın İran ile dostane ilişkiler sürdürdüğünü kaydeden Putin, "Bu çerçevede, tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. İran'ın barışçıl nükleer enerji alanındaki meşru çıkarlarını destekliyoruz. Bu konuda tutumumuz her zaman böyle oldu ve değişmedi" dedi. İran'daki nükleer tesislerin çevresindeki durumun kaygı verici olduğunu ifade eden Putin, "Bu durumun nereye evrileceği konusunda endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Putin, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, İsrail, Rusya, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin'den 3. Dünya Savaşı Uyarısı - Son Dakika

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