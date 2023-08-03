Putin tarafından Ukrayna'da savaşaması için serbest bırakılan Wagner askeri altı kişiyi öldürdü - Son Dakika
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Putin tarafından Ukrayna'da savaşaması için serbest bırakılan Wagner askeri altı kişiyi öldürdü

03.08.2023 21:11

Rusya'da Ukrayna cephesinden dönen bir Wagner askeri, Karelya'da iki evi yakarak altı kişiyi öldürdü. 37 yaşındaki Igor Sofonov ve 38 yaşındaki Maxim Bochkarev cinayetlerle suçlandı. İddiaya göre çocuklarının yanında dedeleri ve babaları öldürüldü. Olay, aile içi bir çatışmanın sonucu olarak ortaya çıktı. Sofonov, Putin'in kararnamesiyle affedilmişti ve mahkeme bu tür suçlulara cephede altı ay hizmet verenlerin özgürlüklerini kazanabileceğini belirtti.

Putin tarafından Ukrayna'da savaşaması için serbest bırakılan Wagner askeri, Ukrayna cephesinden döndükten sonra Rusya'ya geri döndü ve iddiaya göre kuzeybatı bölgesi Karelya'da bir katliam gerçekleştirerek altı kişiyi öldürdü.

Putin tarafından Ukrayna'da savaşaması için serbest bırakılan Wagner askeri altı kişiyi öldürdü

Polisler, katliamın Karelya'da iki evin kundaklanması ve içlerindeki insanların acımasızca bıçaklanmasıyla gerçekleştiğini söyledi.

Sonuç olarak, 37 yaşındaki Igor Sofonov ve arkadaşı 38 yaşındaki Maxim Bochkarev, cinayetlerle suçlandı.

Görüntüler, sert mafya üyelerinin bir Rus hapishanesinde götürüldüğünü gösteriyordu.

Her iki adam da en az iki ay süreyle tutuklu kaldı, soruşturmalar devam ediyor.

Putin tarafından Ukrayna'da savaşaması için serbest bırakılan Wagner askeri altı kişiyi öldürdü

Sofonov'un, Putin'in tüyler ürpertici kararnamesiyle affedildikten sonra Ukrayna'dan yeni döndüğü bildirildi.

Yasalara göre, katiller ve cinsel suçlular, cephede altı ay boyunca kalmaları durumunda özgürlüklerini kazanabilecekti.

Çok sayıda yerel rapor, Sofonov'un daha önce Wagner Grubu'nda faaliyet gösteren bir katil olduğunu ve savaştan sonra Karelya'ya döndüğünü iddia etti.

Putin tarafından Ukrayna'da savaşaması için serbest bırakılan Wagner askeri altı kişiyi öldürdü

Hem o hem de Bochkarev, cinayet, tecavüz, soygun ve uyuşturucu gibi ciddi suçlardan önce hapishanede hüküm giymişti.

Gözaltına alınmaları, iki ayrı evin kundaklanmasının ardından bıçak yaraları ve ciddi yanıklarla beş erkek ve bir kadının cesedinin bulunmasıyla gerçekleşti.

Yerel yetkililer, yangının 1 Ağustos'ta Derevyannoy köyünde meydana geldiğini ve yan yana olan evleri yok ettiğini doğruladı.

Putin tarafından Ukrayna'da savaşaması için serbest bırakılan Wagner askeri altı kişiyi öldürdü

Ürkütücü resimler, yangının yaşandığı anı ve tahrip olan evlerin sonrasını gösteriyordu.

Bir evin içinde, Konstantin Lonin (42), kardeşi Dmitry (47) ve Vladimir Sergeenko (76) iddia edildiğine göre bıçaklanarak öldürüldü.

38 yaşındaki Svetlana adındaki bir kadın da öldürüldü.

Diğer evde polisler, 70 yaşındaki Vladimir Tereshchenko ve 39 yaşındaki oğlu Artyom'un cesetlerini buldu.

Yerel raporlar, Artyom'un çocuklarının evde olduğunu ve saldırganlar içeri girdiğinde pencerelerden kaçtığını belirtti.

Çocuklar daha sonra dedelerini ve Artyom'u uyarmış, ancak olay yerine yaklaştıklarında kaderleriyle karşılaşmışlardı.

Putin tarafından Ukrayna'da savaşaması için serbest bırakılan Wagner askeri altı kişiyi öldürdü

Dehşet verici olayın, Karelya News'in bildirdiğine göre, uzun süredir süregelen bir aile içi çatışma nedeniyle başladığı belirtildi.

Her iki şüpheli de gözaltına alındıklarında "aşırı sarhoş" durumunda olduğu kaynaklar tarafından iddia edildi.

Rus soruşturmacılar, iki evin de vahşi katliamı gizlemek amacıyla ateşe verildiğini öne sürdü.

Bu olay, çürümüş Wagner Grubu askerlerinin cesetlerinin, Sibirya'da bir toplu mezarın keşfedilmesine neden oldu.

Putin tarafından Ukrayna'da savaşaması için serbest bırakılan Wagner askeri altı kişiyi öldürdü

Şubat ayında, Putin'in acımasız özel ordusundan bir savaşçı, bir barda çıkan kavganın ardından iddia edilen bir polis memuruna saldırmasından dolayı tutuklandı.

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Güncel
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