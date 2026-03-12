Rusya'dan bir ilk! ABD ve İsrail'e en net çağrıyı yaptılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya'dan bir ilk! ABD ve İsrail'e en net çağrıyı yaptılar

Rusya\'dan bir ilk! ABD ve İsrail\'e en net çağrıyı yaptılar
12.03.2026 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 13. gününde sürerken Rusya, Washington ve Tel Aviv'e saldırıları durdurarak diplomasiye dönmeleri çağrısı yaptı ve bölgedeki insani durumun giderek ağırlaştığı uyarısında bulundu. Bu Rusya'nın savaşın başından beri doğrudan ABD ve İsrail'e seslendiği ilk çağrı oldu.

ABD- İsrail ve İran arasında devam eden savaş 13. gününe girerken Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Moskova yönetimi, Washington ve Tel Aviv'e İran'a yönelik saldırıları durdurmaları ve yeniden diplomatik müzakerelere dönmeleri çağrısında bulundu.

ÖNEMLİ ÇAĞRI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova yaptığı açıklamada, Rusya'nın gerilimi düşürebilecek adımlar atılması ve çatışmanın yeniden diplomatik zemine taşınması için girişimlerde bulunduğunu belirtti.

"GİDİŞAT SON DERECE ENDİŞE VERİCİ"

Zakharova, Orta Doğu'daki çatışmaların bölgedeki insani durumu giderek ağırlaştırdığını vurgulayarak mevcut tırmanışın son derece endişe verici olduğunu söyledi.

Moskova yönetimi, askeri operasyonların durdurulmasının ve tarafların müzakere masasına dönmesinin bölgedeki krizin daha da büyümesini önlemek açısından kritik olduğunu ifade etti.

UKRAYNA SAVAŞI SÜRERKEN KRİTİK ADIM

Rusya'nın bu çağrısı, Moskova'nın kendi savaşını da sürdürdüğü bir dönemde geldi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş beşinci yılına girerken Kremlin yönetimi uluslararası arenada diplomatik girişimlerini sürdürmeye devam ediyor.

RUSYA NEDEN DEVREYE GİRİYOR?

Rusya'nın devreye girmesinin birkaç temel nedeni var. Moskova doğrudan savaşa katılmaktan ziyade jeopolitik, stratejik ve diplomatik çıkarlarını korumaya çalışıyor.

1. Orta Doğu'daki etkisini korumak

Rusya, özellikle Suriye'deki askeri varlığı nedeniyle Orta Doğu'da önemli bir aktör. İran'ın zayıflaması, bölgede ABD ve İsrail'in güçlenmesine yol açabilir. Moskova bu dengeyi korumak istiyor.

2. İran ile stratejik ortaklık

Rusya ve İran son yıllarda özellikle Ukrayna savaşı sonrası daha yakın bir iş birliği kurdu.

- İran Rusya'ya drone ve bazı askeri ekipmanlar sağladı.

- Rusya da İran'a teknoloji, askeri bilgi ve siyasi destek veriyor.

3. ABD'ye karşı denge kurmak

Rusya, ABD'nin küresel etkisini sınırlamak isteyen ülkelerden biri. İran'a diplomatik destek vererek Washington'un bölgede tek taraflı güç kullanmasını zorlaştırmak istiyor.

4. Savaşın büyümesini engelleme mesajı

Moskova, Orta Doğu'da büyük bir bölgesel savaş çıkmasının enerji piyasaları ve küresel güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğuracağını düşünüyor. Bu yüzden müzakere çağrıları yaparak diplomatik rol üstlenmeye çalışıyor.

5. Ukrayna savaşıyla bağlantı

Rusya hâlâ Ukrayna'da savaş halinde. Orta Doğu'da yeni bir kriz çıkması, ABD ve Batı'nın dikkatinin bölünmesine yol açabilir. Bu durum Moskova açısından stratejik bir avantaj yaratabilir.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Uluslararası İlişkiler, Washington, Tel Aviv, Politika, Siyaset, İsrail, Dünya, Rusya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'dan bir ilk! ABD ve İsrail'e en net çağrıyı yaptılar - Son Dakika

İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı
Fiyatlar fırladı, Yunanistan’dan önlem geldi Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler Fiyatlar fırladı, Yunanistan'dan önlem geldi! Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler
Burası Dubai Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar Burası Dubai! Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar
Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak
Hürmüz geriliminin bilançosu 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı Hürmüz geriliminin bilançosu! 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı
Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray’ın da böyle bir talebi varmış Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray'ın da böyle bir talebi varmış
Trump: İran’da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
Osimhen’i ağlatan duygu dolu koreografi dünya basınında gündem oldu Osimhen'i ağlatan duygu dolu koreografi dünya basınında gündem oldu
Ünlü çift evlilik yıldönümünü tribünde kutladı Ünlü çift evlilik yıldönümünü tribünde kutladı
Umman’da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı Umman'da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı

14:33
Serdar Dursun’dan Şampiyonlar Ligi maçına damga vuran yorum
Serdar Dursun'dan Şampiyonlar Ligi maçına damga vuran yorum
14:02
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
13:49
İran’daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
13:42
İşte futbol bu Kasaba takımı dünya devlerini sahadan siliyor
İşte futbol bu! Kasaba takımı dünya devlerini sahadan siliyor
13:33
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
13:17
İsrail’den Lübnan hamlesi Operasyonları genişletiyorlar
İsrail'den Lübnan hamlesi! Operasyonları genişletiyorlar
13:16
Müge Anlı’dan ortalığı karıştıran sözler Herkes bu videoyu paylaşıyor
Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
12:57
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek
12:05
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
11:47
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
11:37
Rusya’dan İran’a savaş kazandıracak destek İHA taktikleri vermişler
Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 14:49:19. #.0.5#
SON DAKİKA: Rusya'dan bir ilk! ABD ve İsrail'e en net çağrıyı yaptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.