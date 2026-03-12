Rusya\'dan bir ilk! ABD ve İsrail\'e en net çağrıyı yaptılar

ABD- İsrail ve İran arasında devam eden savaş 13. gününe girerken Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Moskova yönetimi, Washington ve Tel Aviv'e İran'a yönelik saldırıları durdurmaları ve yeniden diplomatik müzakerelere dönmeleri çağrısında bulundu.

ÖNEMLİ ÇAĞRI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova yaptığı açıklamada, Rusya'nın gerilimi düşürebilecek adımlar atılması ve çatışmanın yeniden diplomatik zemine taşınması için girişimlerde bulunduğunu belirtti.

"GİDİŞAT SON DERECE ENDİŞE VERİCİ"

Zakharova, Orta Doğu'daki çatışmaların bölgedeki insani durumu giderek ağırlaştırdığını vurgulayarak mevcut tırmanışın son derece endişe verici olduğunu söyledi.

Moskova yönetimi, askeri operasyonların durdurulmasının ve tarafların müzakere masasına dönmesinin bölgedeki krizin daha da büyümesini önlemek açısından kritik olduğunu ifade etti.

UKRAYNA SAVAŞI SÜRERKEN KRİTİK ADIM

Rusya'nın bu çağrısı, Moskova'nın kendi savaşını da sürdürdüğü bir dönemde geldi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş beşinci yılına girerken Kremlin yönetimi uluslararası arenada diplomatik girişimlerini sürdürmeye devam ediyor.

RUSYA NEDEN DEVREYE GİRİYOR?

Rusya'nın devreye girmesinin birkaç temel nedeni var. Moskova doğrudan savaşa katılmaktan ziyade jeopolitik, stratejik ve diplomatik çıkarlarını korumaya çalışıyor.

1. Orta Doğu'daki etkisini korumak

Rusya, özellikle Suriye'deki askeri varlığı nedeniyle Orta Doğu'da önemli bir aktör. İran'ın zayıflaması, bölgede ABD ve İsrail'in güçlenmesine yol açabilir. Moskova bu dengeyi korumak istiyor.

2. İran ile stratejik ortaklık

Rusya ve İran son yıllarda özellikle Ukrayna savaşı sonrası daha yakın bir iş birliği kurdu.

- İran Rusya'ya drone ve bazı askeri ekipmanlar sağladı.

- Rusya da İran'a teknoloji, askeri bilgi ve siyasi destek veriyor.

3. ABD'ye karşı denge kurmak

Rusya, ABD'nin küresel etkisini sınırlamak isteyen ülkelerden biri. İran'a diplomatik destek vererek Washington'un bölgede tek taraflı güç kullanmasını zorlaştırmak istiyor.

4. Savaşın büyümesini engelleme mesajı

Moskova, Orta Doğu'da büyük bir bölgesel savaş çıkmasının enerji piyasaları ve küresel güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğuracağını düşünüyor. Bu yüzden müzakere çağrıları yaparak diplomatik rol üstlenmeye çalışıyor.

5. Ukrayna savaşıyla bağlantı

Rusya hâlâ Ukrayna'da savaş halinde. Orta Doğu'da yeni bir kriz çıkması, ABD ve Batı'nın dikkatinin bölünmesine yol açabilir. Bu durum Moskova açısından stratejik bir avantaj yaratabilir.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.