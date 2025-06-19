Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor! İsrail ve ABD'ye ciddi uyarı - Son Dakika
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Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor! İsrail ve ABD'ye ciddi uyarı

Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor! İsrail ve ABD\'ye ciddi uyarı
19.06.2025 14:22
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İsrail-İran savaşında gözler Rusya'nın nasıl bir tavır takınacağına kilitlenmişken Moskova'dan İsrail ve ABD'ye çok sert uyarı geldi. Kremlin, ABD'nin İsrail-İran çatışmasına olası müdahalesinin gerilimi tırmandıracağı belirtildi. Rusya ayrıca İsrail'e de "Buşehr nükleer tesisine saldırıları derhal durdurun" uyarısı yaptı.

İsrail- İran savaşı yedinci gününde karşılıklı saldırılarla devam ediyor. ABD, İsrail'e desteğini gizlemezken İran'ın müttefiki Rusya, iki ülkeye itidal çağrısı yapıyor.

Son olarak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'ın Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunmadığını söyleyerek ancak genel itibarıyla Moskova'nın Tahran'a desteğinin aşikar olduğunun altını çizdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, "Birincisi, Devlet Başkanı Putin İran'ın askeri yardım talep etmediğini söyledi. İkincisi, İran'la olan anlaşma bağlamında dahi bu tür durumlarda askeri yardımlaşmaya dair bir hüküm yok. Ancak genel itibarıyla desteğimiz aşikar" diye konuştu.

Peskov, Rusya'nın İran'la ortaklık ilişkilerini ve İsrail'le güvene dayalı ilişkilerini koruduğunu belirtti.

ABD'YE UYARI

Kremlin Sözcüsü, ABD'nin İsrail-İran çatışmasına olası müdahalesinin bir başka 'korkunç tırmanış dalgası' anlamına geleceği uyarısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemleri ışığında Washington'un olası dahlini değerlendiren Peskov, "Bu, çatışma coğrafyasının genişlemesidir. Tahran'dan gelen açıklamaları duyuyoruz, yani bu, bir başka korkunç tırmanış dalgası olur" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN İSRAİL'E 'DUR' ÇAĞRISI

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail yönetimine İran'daki nükleer tesislere saldırıyı derhal durdurma çağrısında bulunarak Rus uzmanların çalıştığı Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin güvenliğinden endişe duyduklarını söyledi.

Orta Doğu'da en tehlikeli seviyeye ulaşan gerginliğin sürdüğünü aktaran Zaharova, buna İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğü'nü ve uluslararası hukuk normlarını ihlal ederek İran'a karşı saldırgan eylemlerde bulunmasının neden olduğunu kaydetti.

Zaharova, İsrail'in saldırılarını kınadıklarını belirterek "Bu, bölgesel ve küresel güvenlik bakımından olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu saldırıları sahte endişelerle haklı gösterme girişimleri utanç vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırılar nedeniyle çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini hatırlatan Zaharova, durumun endişe verici olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"İsrail'in barışçıl nükleer tesislerine yönelik saldırılarını kesinlikle kabul edilemez. Bu uluslararası hukuk açısından yasa dışı, uluslararası güvenliğe kabul edilemez tehditler oluşturuyor ve dünyayı nükleer felakete sürüklüyor. Bunun sonuçları İsrail dahil her yerde hissedilecek. İsrail yönetimini, İran'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) denetimindeki nükleer tesislere saldırıyı derhal durdurmaya çağırıyor, Rus uzmanların çalıştığı Buşehr santralinin güvenliğinden endişe duyuyoruz."

Şiddetin durdurulması, ateşkesin ve barışın sağlanması, müzakere masasına dönülmesi gerektiğini vurgulayan Zaharova, Rusya'nın bu konuda destek vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Zaharova, ABD'yi İsrail ile İran arasındaki çatışmaya dahil olmaması konusunda uyardı.

BUŞEHR NÜKLEER SANTRALİ'NDE 200'DEN FAZLA RUS TEKNİSYEN ÇALIŞIYOR

İsrail, saldırılarının başladığı ilk günlerde Natanz ve Fordo'yu bugün de Arak Ağır Su Tesisi'ni vurdu. İlk belirlemelere göre tesiste hasar oluşmadı, nükleer sızıntı da tespit edilmedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, birkaç gün önce İsrail'in Kum kentindeki Fordo Nükleer Tesisi'ne saldırı sonrasında tesiste küçük çapta hasar oluştuğunu fakat nükleer kirlilik meydana gelmediğini söylemişti.

Kemalvendi, İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırı sonrasında ise tesis içerisinde nükleer kirlilik meydana geldiğini fakat bu kirliliğin tesisin dışına yayılmadığını aktarmıştı.

İsrail, söz konusu nükleer tesisleri vurmasına rağmen Buşehr'i hedef almaktan kaçınırken, tesiste halihazırda 200'den fazla Rus teknisyenin görev yaptığı ifade ediliyor.

PUTİN, BUŞEHR NÜKLEER SANTRALİ'NDEN ÇIKMAYACAKLARINI SÖYLEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında dünyanın önde gelen haber ajanslarının yöneticilerinin sorularını yanıtlamıştı.

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün "İran'a destek planınız var mı?" sorusu üzerine ise Putin, Rus mühendislerin İran'ın Buşehr tesisinde iki yeni reaktör inşa etmesine yardımcı olduğunu belirterek, "İranlı paydaşlarımızla sürekli diyalog içindeyiz. Uzmanlarımız Buşehr'de çalışıyor, 250 kişi oradalar. Oradan çıkmıyoruz. Bu bir destektir." demişti.

Putin, ayrıca İsrail yönetimiyle İran'da çalışan Rusların güvenliklerinin sağlanması konusunda anlaştıklarını da sözlerine eklemişti.

BUŞEHR NÜKLEER SANTRALİ'NİN ÖNEMİ

Basra Körfezi kıyısında yer alan Buşehr eyaletindeki 1000 megavat kapasiteli nükleer santral, 4 Eylül 2011'de ilk etapta 60 megavat gücündeki elektrik üretimiyle faaliyetine başlamış, Nisan 2012'de 940 megavata yükselmişti.

Eski İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ocak 2015'te Buşehr kentini ziyaretinde yaptığı konuşmada söz konusu santralin elektrik üretiminin 3 bin megavata çıktığını duyurmuştu.

Uluslararası İlişkiler, Politika, Kremlin, Moskova, İsrail, Dünya, Rusya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor! İsrail ve ABD'ye ciddi uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • İbrahim null:
    ey Rusya İran senin müttefikin değil mi? neden yardım etmiyorsun İran'a 111 7 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Sayin PUTIN sen kendi savasini bitir Sen bizim icislerimizr karisma bizler571 yilindan beri savasiyoruz 5 99 Yanıtla
    AHMET GEZER GEZER:
    Kız Deniz, yanlışın var, Siz Hz. Yakup'tan bu yana hak ile savaşıyorsunuz. Peygamberler tarihini okuyanlar, sizin nasıl peygamber katleden bir kavim olduğunuzu iyi bilir. 1 0
  • Ender Kervancıoğlu:
    Bizimki de israilden yahudi üstün cesaret madalyası alır. İsraille ticaret anlaşması imzalar. Mavi marmara davasından vazgeçer. Falan filan. 72 13 Yanıtla
    NECMETTİN HANCI:
    At yalanı .. inananı , üstün cesaret madalyasının aslını araştır, hangi ticaret sahiplerinde aynı suçlamayı yaptı onlara cevap verildi, mavi Marmara davasında bir araştır sonra buraya sallayacak bişeyin kalmaz. Bu yalanlarını yazarken eline ne geçti 1 0
  • Son Mohikan:
    Adamın Özü İnsanlığı sadece Düşünen işte Bu.. 54 4 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    safi rüzgar 6 32 Yanıtla
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