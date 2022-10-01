4 bölgeyi ilhak kararı alan Putin'e dünya ülkelerinden kınama mesajı yağdı

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin ilhak edilmesini içeren kararnameleri imzaladı. Putin'in bu hamlesi dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Rusya'ya yönelik başta Ukrayna olmak üzere, Avrupa Birliği (AB), ABD, Yunanistan, İsrail, Polonya ve birçok ülkeden art arda kınama mesajları geldi. İşte o mesajlardan bazıları...

ABD, RUS MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NA YAPTIRIM KARARI ALDI

ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerindeki "ilhak" kararını kınayarak Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı aldı. ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Rusya'nın bugün egemen Ukrayna topraklarını hileli bir şekilde ilhak etme girişimini kınıyor" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE: KARARLARI REDDEDİYORUZ

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından da konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İNGİLTERE'DEN KREMLİN'E YENİ YAPTIRIMLAR

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunu ilhakının ardından Kremlin'e yeni yaptırımlarını açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina'yı yaptırım listesine aldığını duyurdu. Ayrıca bakanlık, Rusya'nın mimari hizmetler, mühendislik hizmetleri ve hukuk danışmanlık hizmetleri de dahil olmak üzere batılı başlıca hizmetlere erişimini kaybedeceğini bildirdi. İngiltere'nin Rusya'nın endüstriyel ve ??teknolojik kabiliyetleri için önemli olan 700 yaklaşık malının ihracatının da yasaklandığı açıklandı.

İSRAİL: TANIMAYACAĞIZ

İsrail, Rusya'nın Ukrayna'ya ait 4 bölgeyi ilhak etmesini tanımayacağını, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlı olduğunu açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekler. Rusya'nın dört bölgeyi ilhak etmesini tanımayacaktır." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, "İsrail'in bu net pozisyonunu son günler de dahil olmak üzere tekraren ortaya koyduğu" aktarıldı.

AB ÜLKELERİ ORTAK AÇIKLAMA YAPTI

AB ülkelerinin liderleri, ortak açıklama yaparak Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bölgeleri ilhakının yasa dışı olduğunu ve ilhakı asla tanımayacaklarını bildirdi.

AB ülkelerinin liderlerinden oluşan AB Konseyi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzalamasından hemen sonra açıklama yayımladı. AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından yasa dışı ilhakını şiddetle reddettiklerini ve kınadıklarını kaydetti. Konsey açıklamasında, Rusya'nın kurallar temelli uluslararası düzeni baltalayarak ve BM Şartı ile uluslararası hukuku ihlal ederek küresel güvenliği tehlikeye attığı belirtildi.

YUNANİSTAN: YASADIŞI BİR KARAR

Yunanistan, Ukrayna bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesini kınadı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Karar, uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği ve geçersiz olduğu için yasadışıdır" denildi.

POLONYA DA KINADI

Polonya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı ilhak anlaşmalarını kınadı. Polonya Dışişleri Bakanlığı, Kiev'e askeri desteğin artırılması ve Rusya'ya daha fazla yaptırım çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar denildi: "Polonya, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'nın Herson, Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgelerindekiyasadışı eylemlerini en güçlü şekilde kınıyor."

ÇİN, DİYALOG ÇAĞRISI YAPTI

Çin, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde Moskova'ya bağlanmak için yapılan referandumların ardından krizin diyalog yoluyla çözülmesi çağrısını yineledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin'in Ukrayna sorunundaki tavrında değişiklik olmadığını vurguladı.

Tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınması gerektiğini ifade eden Sözcü Mao, "Umarız taraflar farklılıklarını diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye yönelir. Çin gerilimin düşürülmesi için uluslararası toplumun üyeleri ile yapıcı rol oynamaya hazırdır." dedi. Mao, Çin'in referandum sonuçlarını tanıyıp tanımayacağına dair bir açıklama yapmadı.