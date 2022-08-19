Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna çıkarması dünya basınının manşetlerini süsledi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna çıkarması dünya basınının manşetlerini süsledi

19.08.2022 09:10

Rusya-Ukrayna savaşı yaklaşık 6 aydır tüm şiddetiyle sürerken dün Lviv'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in üçlü zirvesi dünyada gündem oldu. Zelenski'yle basına kapalı görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Zirvenin ana noktası savaşın nasıl biteceği oldu" ifadelerini kullandı. Dünyanın en önde gazeteleri Erdoğan'ın savaşı sona erdirebilecek tek lider olduğunu vurguladı.

24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı can almaya devam ederken dünyaya umut olan zirve Lviv'de gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve BM Genel Sekreteri Guterres üçlü zirvede bir araya geldi Kritik zirve dünden beri dünya kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi konumunda. AFP ve AP gibi uluslararası ajanslar gelişmeleri anbean aboneleri duyururken pek çok gazete Lviv'deki zirveyi manşetinden gördü.

DÜNYA ZİRVEYİ YAKINDAN TAKİP ETTİ

İngiliz Independent gazetesi zirvede Erdoğan'ın barış çağrısı yaptığına vurgu yaptı. Gazete zirvenin önemine şu ifadeler ile vurgu yaptı; "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve BM Genel Sekreteri Guterres arasında Ukrayna'nın doğusundaki Lviv kentinde düzenlenen zirve dünya tarafından yakından izlendi."

Dünya basını Lviv'deki zirveyi manşetlerine taşıdı: Erdoğan ara bulucu rolü oynayabilecek tek lider

"ERDOĞAN, KİEV İLE MOSKOVA ARASINDAKİ BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİ DESTEKLİYOR"

Financial Times, 'Erdoğan, Kiev ile Moskova arasındaki barış görüşmelerini destekliyor' başlıklı haberinde Erdoğan'ın 'Uluslararası toplum diplomatik süreci canlandırmak için sorumluluk almalı' sözlerine yer verildi. Türkiye'nin iki ülkeyle olan ilişkilerini sürdürdüğüne vurgu yapılan haberde Erdoğan'ın 'Bütün mesele müzakere masasına giden en kısa ve en adil yolun belirlenmesidir' sözüne de yer verildi.

"ARA BULUCU ROLÜ OYNAYABİLECEK TEK LİDER"

Moskovskiy Komsomolets gazetesi Erdoğan'nın Ukrayna ve Rusya arasında ara bulucu rolü oynayabilecek tek lider olduğunun altını çizdi. Al Jazeera Erdoğan'ın 'Yeni bir Çerbobil istemiyoruz' uyarısına yer verdiği haberinde üçlü zirvenin ardından Zelenski'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Zaporizhzhia Nükleer Santraline yönelik potansiyel bir misyonunun parametrelerini kabul ettiği bilgisine yer verdi.

"ERDOĞAN YENİ BİR ÇERNOBİL ENDİŞESİNİ DİLE GETİRDİ"

Newsweek zirveyi 'Yeni bir Çernobil'den endişe duyan Türkiye Ukrayna'ya destek verdi' başlığı ile okurlarına sundu. Haberde "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Perşembe günü kamuoyuna Ukrayna'ya verdiği desteği dile getirdi ve Zaporizhzhia Nükleer Santrali'ne yönelik bombardımanın başka bir Çernobil'e yol açabileceğinden duyduğu endişeyi dile getirdi" ifadeleri yer aldı.

Dünya basını Lviv'deki zirveyi manşetlerine taşıdı: Erdoğan ara bulucu rolü oynayabilecek tek lider

"YENİ BİR ÇERNOBİL YAŞAMAK İSTEMİYORUZ"

BBC de Erdoğan'ın nükleer tesis ile ilgili endişelerine yer verdi. Haberde Erdoğan'ın "Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz" sözüne yer verildi. Fransız Le Monde görüşmeyi "Erdoğan Türkiye`nin Ukrayna'ya güçlü desteğini gösterdi" sözleri ile değerlendirdi.

'MÜZAKERE MASASI' VURGUSU UMUT OLDU

CBC News Erdoğan'ın diplomatik çözüm çabalarına vurgu yaptığı haberinde 'Türk cumhurbaşkanı, görüşmelerin ardından uluslararası toplumu, on binlerce kişinin ölümüne ve 10 milyondan fazla Ukraynalının evlerini terk etmesine neden olan savaşı sona erdirmek için diplomatik çabalardan vazgeçmemeye çağırdı' ifadelerine yer verdi. Haberde Erdoğan'ın 'Savaşın müzakere masasında sona ereceğine inanıyorum' sözüne vurgu yapılarak Türkiye'nin arabulucu rolüne dikkat çekildi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Rusya, Lviv, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna çıkarması dünya basınının manşetlerini süsledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna çıkarması dünya basınının manşetlerini süsledi - Son Dakika
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