Rusya, Ukrayna'ya İHA saldırılarıyla enerji altyapısını hedef aldı - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'ya İHA saldırılarıyla enerji altyapısını hedef aldı

Rusya, Ukrayna\'ya İHA saldırılarıyla enerji altyapısını hedef aldı

Rusya, yüzlerce İHA ile düzenlediği saldırılarda Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı. Saldırılarda altı kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Ukrayna'da elektrik kesintileri yaşandı.

26.08.2024 15:54
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Rusya, Ukrayna’ya yüzlerce İHA (insansız hava aracı) ile düzenlediği saldırılarda ülkenin enerji altyapısını hedef aldı. Saldırılarda en az altı kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Saldırılar yüzünden Ukrayna’da elektrik kesintileri yaşandı.

Pazar günü Ukrayna, Rusya’nın Kursk bölgesine düzenlediği operasyonda ilerlediğini açıklamıştı.

Pazartesi ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram üzerinden yayınladığı video mesajında, “Enerji sektöründe çok ağır hasarlar var. Yenileme çalışmalarına başladık” dedi.

Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’yı 100 füze ve 100 İran yapımı İHA ile vurduğunu söyledi, Avrupa hava güçlerini yardıma çağırdı.

Kamu şirketi olan elektrik tedarikçisi Ukrenergo, sistemi düzene koymak için acil durum enerji kesintilerinin yaşandığını belirtti.

Tren seferlerinde ise aksamalar yaşandı.

AFP haber ajansına göre başkent Kiev’de hava savunma sistemi sebebiyle patlamalar duyuldu. Kievliler sığınmak için metro istasyonlarına koştu.

Kiev’de bir metro durağına sığınan 34 yaşındaki avukat Yulia Voloshyna, “Hep endişeliyiz, üç yıldır stres altındayız. Çok korkutucu açık olmak gerekirse... Hiçbir zaman ne olacağını kestiremiyorsunuz” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın savunma endüstrisini hedef almak için enerji altyapısını vurduğunu aktardı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise Ukrayna ile müzakerelerin “gündemde olmadığını” söyledi.

Rusya 2022 yılında Ukrayna’yı işgal ettiğinden beri enerji sistemini hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

Cumartesi günü Reuters haber ajansı ise için çalışan güvenlik danışmanı Ryan Evans, Ukrayna’da bir otele düzenlenen füze saldırısında hayatını kaybetmişti.

Savaşı haber yapan ekibindeki altı kişi Kramatorsk şehrindeki bir otelde kalıyordu.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Rusya, Ukrayna'ya İHA saldırılarıyla enerji altyapısını hedef aldı - Son Dakika

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