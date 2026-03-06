Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu - Son Dakika
Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu

06.03.2026 06:13
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 7. güne girilirken, bölgedeki gerilim tırmanmaya devam ediyor. İsrail, İran'ın gece yarısı Tel Aviv'e yönelik saldırılarına misillemede bulundu. Başkent Tahran'da uçak seslerinin duyulmasının ardından art arda 7-8 büyük patlama meydana gelirken, kenti dumanlar kapladı.

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş 7. gününe girerken Orta Doğu'da gerilim daha da tırmanıyor. İsrail, İran'ın gece saatlerinde Tel Aviv'e yönelik gerçekleştirdiği füze ve insansız hava aracı saldırılarına misilleme olarak İran'ın başkenti Tahran'ı hedef aldı.

BAŞKENT SALDIRI ALTINDA

Gece yarısından sonra Tahran semalarında savaş uçaklarının sesi duyulurken kısa süre içinde şehirde art arda 7-8 büyük patlama meydana geldi.

HER YANI DUMANLAR KAPLADI

Patlamaların ardından başkentin birçok noktasından yoğun duman yükseldiği ve gökyüzünün alevlerin ışığıyla aydınlandığı görüldü. Bölgeden paylaşılan görüntülerde patlamaların kentin farklı noktalarında hissedildiği ve bazı mahallelerde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

ASKERİ ALTYAPIYI HEDEF ALDILAR

İsrail ordusunun saldırılarının İran'ın askeri altyapısını hedef aldığı öne sürülürken, Tahran çevresindeki bazı askeri tesislerin ve stratejik noktaların hedef alınmış olabileceği değerlendiriliyor. Daha önce de İsrail ve ABD güçlerinin İran'da başkent Tahran dahil birçok noktaya hava saldırıları düzenlediği ve şehirde geniş çaplı patlamalar duyulduğu bildirilmişti.

ORTA DOĞU'DA ALARM SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

Öte yandan İran'ın son günlerde Tel Aviv ve çevresine yönelik füze saldırıları gerçekleştirdiği, bu saldırılarda ölen ve yaralananların olduğu belirtiliyor. Karşılıklı saldırılar nedeniyle bölgede hava savunma sistemleri sık sık devreye girerken Orta Doğu'daki birçok ülkede de alarm seviyesi yükseltildi.

BİLANÇO HER SAAT AĞIRLAŞIYOR

ABD ve İsrail'in İran'daki hedeflere yönelik operasyonlarının başlamasından bu yana çatışmalar giderek geniş bir alana yayılırken, ilk verilere göre savaşın başlamasından bu yana bölgede yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Uzmanlar, Tahran'da yaşanan son patlamaların savaşın yeni bir aşamaya girdiğine işaret edebileceğini ve tarafların askeri operasyonlarını daha da genişletebileceğini belirtiyor. Bölgedeki gelişmeler, Orta Doğu'da daha büyük çaplı bir çatışma ihtimaline dair endişeleri artırmaya devam ediyor.

