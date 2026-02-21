Sedanka'da Savaş ve Soğuk Hayat Mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Sedanka'da Savaş ve Soğuk Hayat Mücadelesi

Sedanka\'da Savaş ve Soğuk Hayat Mücadelesi
21.02.2026 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sedanka köyü, savaşın ve zorlu kış koşullarının etkisiyle ciddi kayıplar yaşıyor.

Rusya'nın en doğusundaki Sedanka balıkçı köyünde yaşayanların zorlu bir hayatı var.

Kış aylarında sıcaklıklar sık sık -10°C'ye düşüyor, çoğu evde su, tuvalet ve merkezi ısıtma gibi temel olanaklar bulunmuyor.

Tundra ormanı ve bataklıklarla çevrili olan bölge merkezine, Mayıs-Ekim ayları arasında sadece nehir teknesi veya paletli araçlarla, kışın ise sadece kar motoru veya helikopterle ulaşılabiliyor.

Bölgede çok az iş imkanı var ve köylülerin çoğu geçimini balıkçılık ve kendi yiyeceklerini yetiştirerek sağlıyor.

Yerel halkın anlatımına göre, Sedanka'nın 18 ila 55 yaş arasındaki erkeklerinin neredeyse tamamı Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına katılarak bölgeden ayrıldı.

'Odun kesecek kimse kalmadı'

BBC'ye verdiği röportajda, güvenliği için adını değiştirdiğimiz köy sakini Natalia, "Çok üzücü; insanlarımızın çoğu öldürüldü" diyor.

"Kardeşimin kocası ve kuzenlerim cephede. Neredeyse her ailede savaşan birileri var."

Kamçatka Yarımadası'nın kuzeybatı ucunda, Okhotsk Denizi yakınlarında bulunan Sedanka, Ukrayna'nın ön cephelerinden 7.000 kilometreden daha uzakta.

Okyanusun karşı kıyısındaki Amerikan şehri Anchorage, cepheden yarı yarıya daha yakın.

Köyün toplam 258 nüfusundan 39 erkek, savaşa katılmak üzere Rusya ile sözleşme imzaladı. Bunlardan 12'si öldürüldü, 7'si ise kayıp.

Mart 2024'te bölge yönetimini ziyaret eden bir grup kadın, Kremlin'in Ukrayna'daki savaşı için söylemini kullanarak, "Bütün askerlerimiz özel askeri operasyon için buradan ayrıldı" dedi.

Devlet televizyonunda yayınlanan konuşmalarında, "Kışın sobamızı yakacağımız odunu kesecek kimse kalmadı" diye eklediler.

BBC, Rus haber kuruluşu Medizona ve gönüllü araştırmacılarla birlikte, 2025 yılında 40 bin 201 Rus askerinin öldürüldüğünü doğruladı.

Analizimize göre, 2025 yılında ölü sayısının 80 bine ulaştı; bu da 24 Şubat 2022'de topyekun işgalin başlatılmasından bu yana Rusya'nın Ukrayna'daki kayıpları açısından en ölümcül yıl olabileceği anlamına geliyor.

Bu hesaplama, ölüm veya defin yılı olarak 2025'i belirten ölüm ilanlarını dikkate alıyor ancak henüz tüm verileri işleme alıp çapraz kontrol etmedik.

2024 yılı için teyit edilen ölüm sayısı şu anda 69 bin 362'ye ulaştı; bu sayı yaklaşık olarak 2022 ve 2023 yıllarının toplamına denk geliyor ve artış 2024 yılının sonlarından hızlandı.

Ölümleri resmi raporlar ve ölüm sonrası kayıtların tutulduğu resmi bir veri sicili, gazete makaleleri, akrabaların veya yakın arkadaşların sosyal medya paylaşımları ve yeni anıtlar ile mezarlardan elde edilen verileri kullanarak doğruladık.

BBC, savaşta hayatını kaybeden toplam 186 bin 102 Rus askerinin isimlerini tespit etti.

Genel olarak gerçek ölüm sayısının çok daha yüksek olduğu kabul ediliyor çünkü savaş alanındaki birçok ölüm kayıtlara geçmiyor.

Askeri uzmanlar, analizimizin toplamın %45-65'ini temsil edebileceğine ve ölen Rus sayısının 286 bin ile 413 bin 500 arasında olabileceğine inanıyor.

Ukrayna da ağır kayıplar verdi.

Geçtiğimiz ay Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransız televizyon kanalı France 2'ye verdiği demeçte, savaş alanında "resmi olarak" 55 bin Ukraynalının öldüğünü söylemişti.

Ayrıca, "çok sayıda kişinin" resmi olarak kayıp olarak kabul edildiğini söyledi, ancak kesin bir rakam vermedi.

BBC'nin de referans aldığı UA Losses web sitesi de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan elde edilen tahminlere dayanarak, öldürülen Ukraynalıların sayısının 200 bine kadar çıkabileceğini tahmin ediyoruz.

Savaşta ölen Rusların çoğunun soyadı Slav kökenli.

Ancak kayıplar, özellikle Sibirya ve Uzak Doğu'nun ekonomik olarak geri kalmış bölgelerindeki Sedanka gibi küçük yerli gruplar arasında orantısız derecede yüksek.

Sedanka, ağırlıklı olarak Koryaklar ve İtelmenler olmak üzere, savaş zamanı kuralları uyarınca seferberlikten muaf tutulabilen yerli gruplara ev sahipliği yapıyor.

Savaş karşıtı aktivist Maria Vyuşkova, Rus devlet televizyonunun yerli toplulukları "doğuştan savaşçı" ve yetenekli nişancılar olarak gösteren klişeleri yayarak onları savaşa katılmaya teşvik ettiğini söylüyor.

"Birçok yerli topluluk, kimliklerinin bir parçası olarak bu mirastan gurur duyuyor. Kremlin ise bu gururu savaşa asker toplamak için kullanıyor" diyor.

Sedanka'dan çatışmaya katılanlardan biri de 45 yaşındaki avcı ve balıkçı Vladimir Akeev'di; Akeev, 2024 yazında orduyla sözleşme imzalamıştı.

Dört ay sonra savaşta öldürüldü.

Kasım 2024'teki cenazesine katılanlar mezarlığa ancak kar motorlarıyla ulaşabildiler ve Akeev'in tabutu geniş ahşap kızaklarla getirildi.

Yerli gruplardan teyit edilen diğer kayıplar arasında 201 Nenent, 96 Çukçi, 77 Hantı, 30 Koryak ve yedi İnuit bulunuyor.

18 ile 60 yaş arasındaki erkeklerin oranı olarak, Çukçilerin yaklaşık %2'sine, Rus İnuitlerinin %1,4'üne, Koryakların %1,32'sine ve Hantıların %0,8'ine denk gelliyor.

BBC'nin analizine göre, ölenlerin %67'si kırsal kesimlerden ve nüfusu 100 binin altında olan küçük kasabalardan geliyor; oysa Rusya nüfusunun %48'i bu bölgelerde yaşıyor.

Kayıp oranı büyük şehirlerde en düşük; Moskova, kişi başına düşen ölüm oranı en az olan şehir: her 10 bin erkekten beşi, yani %0,05'i hayatını kaybetti.

Sibirya'nın doğusundaki Buryatya ve güneyindeki Tuva gibi daha yoksul bölgelerde ölüm oranı, başkente göre sırasıyla 27 ila 33 kat daha yüksek.

Demograf Alexey Raksha'ya göre, şehirler ve kırsal alanlar arasındaki bu farkın temel nedeni ekonomik kalkınma, ücret ve eğitimdeki farklılık.

Yoksul bölgelerden ve etnik azınlıklardan gelen askerlerin ordudaki ve ölenler arasındaki oranının, genel nüfusa göre daha yüksek olduğunu söylüyor.

BBC'ye konuşan bir başka Rus demograf, kayıpların yüksek olduğu bölgelerde, erkekler savaşa katılmadan önce bile ortalama yaşam süresinin daha düşük olduğunu belirtiyor.

"Birçoğu için motivasyon sadece yoksulluk değil, aynı zamanda gelecek umudunun olmaması, kaybedecek hiçbir şey olmadığı hissi" diyor.

Sedanka'da, "özel askeri operasyona katılanlar" anısına 2024 sonbaharında bir anıt açıldı.

Geçtiğimiz yıl, bölgesel yönetim, erkeklerinin savaşa katılımından dolayı köye "askeri kahramanlık köyü" onursal unvanını verme sözü vermişti.

Ayrıca Sedanka askerlerinin aileleri için bir destek programı sözü de verdi.

Ancak köy henüz onursal unvanını almadı ve asker ailelerine vaat edilen desteğin büyük bir kısmı da ulaşmadı.

Dört sözleşmeli askerin evlerinin çatıları, medyanın yoğun ilgisinin ardından, bakımsızlık nedeniyle onarıldı.

Sovyet döneminde inşa edilen evlerin beşte birinin devlet tarafından güvenli olmadığı tespit edildi.

Bölgedeki tek okul, yetkililer tarafından afet riskli alan ilan edildi ve bazı duvarlarının yıkılma riski bulunuyor.

Tüm bunlara, köyün çalışma çağındaki erkeklerinin Rusya'nın Ukrayna'daki savaşında hayatını kaybetmesi eklendi.

Yaroslava Kiryukhina ve Natalia Maca Groca'nın katkılarıyla.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.

Kaynak: BBC

Yerel Haberler, Ekonomi, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sedanka'da Savaş ve Soğuk Hayat Mücadelesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz’dan sonra her şey değişecek Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı Son mesajı kahretti 17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı! Son mesajı kahretti
Yolda yürürken ölüm onu böyle buldu Saman balyasının altında can verdi Yolda yürürken ölüm onu böyle buldu! Saman balyasının altında can verdi
Trump savaşı İran’a değil tüm dünyaya açtı Küresel tarife yağdırdı Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Köprüde can pazarı Tutunamayınca yere düştü Köprüde can pazarı! Tutunamayınca yere düştü
CHP’li başkan partiden ihraç edildi CHP'li başkan partiden ihraç edildi
Trump: Suriye’nin başına Şara’yı ben getirdim Trump: Suriye'nin başına Şara'yı ben getirdim
Epstein bağlantısı nedeniyle gözaltına alınmıştı İngiltere’de eski Prens Andrew’un taht sırasından çıkarılabileceği iddiası Epstein bağlantısı nedeniyle gözaltına alınmıştı! İngiltere'de eski Prens Andrew'un taht sırasından çıkarılabileceği iddiası
Werder Bremen, ABD yaz kampını iptal etti Werder Bremen, ABD yaz kampını iptal etti
Açıklamalar ardı ardına geldi 3 ülkeden vatandaşlarına “acil İran“ çağrısı Açıklamalar ardı ardına geldi! 3 ülkeden vatandaşlarına "acil İran" çağrısı
Fransa’da kışlada alkol alan askerlerin oyunu kanlı bitti Fransa'da kışlada alkol alan askerlerin oyunu kanlı bitti
Otomobil ile motosiklet çarpıştı Metrelerce savruldu, durumu ağır Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Metrelerce savruldu, durumu ağır
Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi
Husumetlilerin tartışması kanlı bitti Husumetlilerin tartışması kanlı bitti
Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı
Yürekleri yakan olay 29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti Yürekleri yakan olay! 29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor
ABD’li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil’den Fırat’a kadar İsrail’in hakkı ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı
3 gün sonra başlıyor Trump dünyaya savaş açan imzayı attı 3 gün sonra başlıyor! Trump dünyaya savaş açan imzayı attı
“Savcıyım“ deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı "Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15’e çıkarıyorum Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum
Aleyna Tilki’nin annesi, 3 günde paraya doydu Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere peş peşe müjdeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler

20:14
Bir şok daha Juventus, Galatasaray maçından sonra kendine gelemedi
Bir şok daha! Juventus, Galatasaray maçından sonra kendine gelemedi
20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler
19:53
Aleyna Tilki’nin annesi, 3 günde paraya doydu
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu
19:25
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15’e çıkarıyorum
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum
19:17
Canlı anlatım: Konya’da ilk gol geldi ancak ofsayt
Canlı anlatım: Konya'da ilk gol geldi ancak ofsayt
18:03
Hull City’nin çöküşü sürüyor
Hull City'nin çöküşü sürüyor
17:48
Demet Akalın’dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
17:26
Özgür Özel “Elime belge ulaştı“ deyip, Erdoğan’a seslendi
Özgür Özel "Elime belge ulaştı" deyip, Erdoğan'a seslendi
17:08
“Savcıyım“ deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
16:59
Bakırhan’ın, “Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin“ sözlerine Destici’den sert tepki
Bakırhan'ın, "Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin" sözlerine Destici'den sert tepki
16:21
Kızılırmak taştı Yollar kapandı, araziler su altında kaldı
Kızılırmak taştı! Yollar kapandı, araziler su altında kaldı
16:04
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
16:01
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı Mide bulandıran “taciz“ iddiası
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı! Mide bulandıran "taciz" iddiası
15:10
’’Savcıyım’’ deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
''Savcıyım'' deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
14:59
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
14:44
Otobüste ’’Savcıyım’’ deyip yolcuları tehdit eden kadın için harekete geçildi
Otobüste ''Savcıyım'' deyip yolcuları tehdit eden kadın için harekete geçildi
13:28
İran’dan savaşa hazırlık gibi hamle Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
13:06
Numan Kurtulmuş’tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart
Numan Kurtulmuş'tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart
12:58
Sıkıntı büyük: Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
Sıkıntı büyük: Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
12:45
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
12:33
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
12:29
Hırsızlık için girdi, anneyi boğup kızını bıçakladı Caninin kimliği şoke etti
Hırsızlık için girdi, anneyi boğup kızını bıçakladı! Caninin kimliği şoke etti
12:08
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
11:28
Görüntü Türkiye’den Sabah bu manzaraya uyandılar
Görüntü Türkiye'den! Sabah bu manzaraya uyandılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 21:13:33. #.0.5#
SON DAKİKA: Sedanka'da Savaş ve Soğuk Hayat Mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.