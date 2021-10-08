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Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı - Son Dakika

Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı

08.10.2021 15:09

Son dakika! Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Yaşanan olayda, en az 100 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kunduz'un Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu ifade eden Mücahid, Taliban güçlerinin bölgeye ulaştığını ve saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti. Yerel yetkililere göre saldırıda en az 100 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi de yaralandı. Görgü tanıklarının intihar eylemi olduğunu belirttiği saldırıyı üstlenen olmadı.

Afganistan'da geçmişte Şiilere yönelik saldırıların çoğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

"ÇOK SAYIDA KARDEŞİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ"

Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kunduz şehrinin Sayed Abad bölgesinde Şiilerin camisinde patlama meydana geldi. Saldırıda çok sayıda kardeşimiz saldırıda şehit düştü ya da yaralandı" ifadesini kullandı.

''100'DEN FAZLA KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR''

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'daki saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "İlk bilgiler, camide meydana gelen intihar saldırısında 100'den fazla kişinin öldüğünü ve yaralandığını gösteriyor" denildi.

''BU HAFTA DİNİ KURUMU HEDEF ALAN 3'ÜNCÜ ÖLÜMCÜL SALDIRI''

UNAMA'dan yapılan açıklamada, Cuma namazı sırasında düzenlenen saldırının ciddi endişeye neden olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Afganistan'daki BM ailesi, bugün Kunduz'da meydana gelen bir saldırıda çok yüksek can kaybı olduğuna dair raporlardan derin endişe duyuyor. İlk bilgiler, camide meydana gelen intihar saldırısında 100'den fazla kişinin öldüğünü ve yaralandığını gösteriyor. Bugünkü olay, rahatsız edici bir şiddet modelinin parçası. Bu hafta görünüşe göre bir dini kurumu hedef alan 3'üncü ölümcül saldırı" ifadelerine yer verildi.

ABD SONRASI EN ÖLÜMCÜL SALDIRI

Şii camisini hedef alan saldırı, yabancı güçlerin Afganistan'dan ayrılmasının ardından ülkede yaşanan en ölümcül terör eylemi oldu.

ABD'nin 31 Ağustos'ta son güçlerini çekerek ülkeden ayrılmasının ardından Afganistan'daki patlamalar başkent Kabil'in doğusundaki Nangerhar vilayetinin merkezi Celalabad'da yoğunlaşmıştı. Söz konusu saldırıların çoğu Taliban güçlerini hedef alırken bugünkü saldırı, doğrudan sivilleri hedef alan en şiddetlisi oldu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, 31 Ağustos sonrası meydana gelen saldırılar ve geçmişte Şiilere yönelik saldırıların çoğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

İşte olay yerinden ilk görüntüler;

Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 50 ölü, 90 yaralı
Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı
Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı
Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı
Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı
Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı
Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı
Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı
Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı

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Son Dakika Dünya Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (2)
  • NURETTİN AVGIN: Müslüman olduğunu iddia eden bir ülkede camiye bombalı saldırı düzenleniyor. Çok sayıda şehit var deniyor. Şehit edenler kendilerini müslüman olarak tanıtırken, şehit edilenler de müslüman olarak bildiriliyor. Müslümanların geldiği son nokta. Siz hiç batı ülkesinde Hristiyanların, hristiyanlara ayin sırasında veya başka bir zaman da bombalı saldırı düzenleyerek öldürüldüğünü gördünüz mü ? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Necati Kaya: Talibana bak,çok sayıda şehid kardeşimiz var demiş,ya sizin yıllardır kullandığınız aynı vahşi yöntemde ölen insanlar ne olacak. Bunların zihniyeti kan üzerine kurulmuş. Işidte,talibanda,el kaidece,ve digerleride. Kan durursa zaten bunlar yok olmuş demektir. Cevap Yaz 25 5 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı - Son Dakika
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