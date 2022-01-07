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Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi - Son Dakika

Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi

07.01.2022 12:13

Son dakika! Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasının ardından başlayan protestolar sürerken Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayen, beklenen halka sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Tokayev konuşmasında, teröristlere karşı uyarı yapmadan ateş açma emri verildiğini açıkladı.

Kazakistan'da halkın akaryakıt zammını protesto etmek için sokağa çıkmasının ardından ülkede karışıklık başladı. Olayların kısa sürede kontrol edilemez hale gelmesinden sonra ülke genelinde OHAL ilan edildi. Çıkan olaylarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce vatandaşın da yaralandığı açıklandı.

''ANAYASAL DÜZEN BÜYÜK ÖLÇÜDE TESİS EDİLDİ''

Bu gelişmelerin hemen ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkede yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Tokayev, "Ülkede anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi." dedi.

UYARI YAPMADAN ATEŞ AÇMA EMRİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Tokayev, dikkat çeken açıklamasının ardından beklenen sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Tokayev konuşmasında "Kolluk kuvvetlerine ve orduya, teröristlere karşı uyarı yapmadan öldürmek için ateş açma emri verdim." ifadelerini kullandı. Ülkesindeki şiddet olayları sırasında teröristlerin hala silah kullandığını ve mülke zarar verdiklerini kaydeden Tokayev, teröristlerin bulunması ve gözaltına alınmaları için özel bir birim kurduğunu belirtti.

Son Dakika: Kazakistan'da ortalık iyice karışacak! Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ''vur'' emri verdi

''YURT DIŞINDAN YAPILAN ÇAĞRILAR AHMAKLIK''

Tokayev, protestocularla müzakere masasına oturulması çağrılarına ilişkin, "Teröristlerle görüşmemiz gerektiğine dair yurt dışından yapılan çağrılar ahmaklık. Kazakistan hükümetinin teröristlerle müzakere masasına oturmaya niyeti yok" vurgusu yaptı. Tokayev, kendi çağrısı ile Kazakistan'a çok çabuk bir şekilde barış güçlerini gönderen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkelerinin devlet başkanlarına teşekkür etti. Kazakistan lideri, barış güçlerinin ülkesinde belirli ve kısa bir süre için bulunacaklarını kaydetti.

"TESLİM OLMAYANLAR YOK EDİLECEK"

Kazakistan lideri, ülkesinin finansal ve kültürel merkezi sayılan Almatı'daki şiddet olaylarına ilişkin, "20 bin haydut Almatı'ya saldırdı ve buradaki devlet binaları tahrip ettiler. Teslim olmayan saldırganlar yok edilecek" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Kazakistan'da ortalık iyice karışacak! Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ''vur'' emri verdi

DEVLET KURUMLARI KONTROL ALTINDA

Kazakistan İçişleri Bakanlığı da Almatı'da 3 bin kişinin gözaltına alındığını, devlet kurumlarına ait tüm binaların kontrol altına alındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kazakistan'da ilan edilen olağanüstü hal kapsamında güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonun sürdüğü belirtildi. Durumun kontrol altına alındığı kaydedilen açıklamada, tüm kentlerdeki idare ve belediye binalarının temizlendiği ve ülke genelinde 70 kontrol noktasının oluşturulduğu aktarıldı.

Son Dakika: Kazakistan'da ortalık iyice karışacak! Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ''vur'' emri verdi

26 PROTESTOCU ÖLDÜ

Açıklamada, "Güvenlik güçleri, Almatı kentinde toplumsal düzeni sağladı, stratejik yerleri korumaya aldı. Caddelerde temizlik operasyonuna devam ediliyor." ifadesine yer verildi. Terör tehlike seviyesinin "kritik kırmızı"ya çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, protestoculardan 26'sının öldüğü, 18'inin de yaralandığı belirtildi.

Son Dakika: Kazakistan'da ortalık iyice karışacak! Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ''vur'' emri verdi

18 GÜVENLİK GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Bakanlık olayların bilançosunu da açıkladı. Buna göre, 18 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 748 güvenlik görevlisi yaralandı. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı silahlı saldırıların "yurt dışında eğitilmiş teröristlerce" düzenlendiğini açıkladı.

KAZAKİSTAN'DA NE YAŞANIYOR?

Kazakistan'ın batısında LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlayan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis araçları ile askeri araçları ateşe veren, devlet binalarına giren protestoculara güvenlik güçleri müdahale etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu olağanüstü hal ilan edildi.

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YORUMLAR (2)
  • Caner kayalı: Geçenlerde bir toplantı vardı Türk devletleri olarak.İnanın o haberleri takip ederken aklıma şöyle bir sıkıntı girmişti.Aklımda bir beyin fırtınası geçti aynen şöyle;Ne zaman bazı ülkeler ayaklarındaki prangaları kırıp aklı ile hareket etmeye başlas muhakkak kısa sürede musibeti gırtlağında bulur.Örnek Suriye.Yıllar önce Esat ve eşi ülkemize gelip ve çok samimi bir görüntü vermişlerdi.O zamanda aynı bu duygulara kapılmıştım.Çok zaman geçmeden kanlı bıçaklı ettiler bizi.Bu Kırkızistan ile kalmaz. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Dünya Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi - Son Dakika
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