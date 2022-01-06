Son dakika: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev eylemlerin sebebini belirlemek için soruşturma grubu oluşturdu

Kazakistan'da akaryakıt zammına tepki olarak başlayan protestolar, şiddet olaylarına dönüştü. Hükümet olaylar büyüyünce istifasını sundu. Ancak bu durum da sokaktaki eylemleri durdurmaya yetmedi. OHAL ilan edilen ülkede onlarca kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce vatandaşın da yaralandığı açıklandı.
Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, eylemlerin nedenini belirlemek ve sorumlularını bulmak için özel bir soruşturma grubu oluşturulduğu ifade edildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı tarafından verilen acil talimatlar arasında, İçişleri Bakanlığı ve Başsavcılığın da bulunduğu bir soruşturma grubu kurulması yer aldı. Ayrıca protestolarda ölen polis memurları ve askerlerin ailelerine maddi destek sağlanacağı ve vatandaşlara kayıpları konusunda acil bilgi desteği verecek çağrı merkezi kurulacağı ifade edildi.
Tokayev'in verdiği talimatlar arasında protestolarda ortaya çıkan hasarı tespit edecek komisyonların kurulması ve olaylarda hasar gören bölge idari binalarının tamiratının yapılması yer aldı. Almatı ve diğer bölgelerde olaylardan etkilenen küçük ve orta ölçekli işletmelere devlet desteği sağlanırken diplomatik misyonlar, yabancı yatırımları ve yabancı şirketlerin ticari kuruluşlarını korumaya yönelik tedbirler alınacak.
Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ardından OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu. Akaryakıt zamları sonrası halkın sokağa çıkmasıyla savaş alanına dönen Kazakistan'da hükümetin istifası da ülke genelinde ilan edilen OHAL de tansiyonu düşürmeye yetmedi.
Olaylar bir türlü dinmek bilmezken ülkede yağma başladı, protestocular bir bankaya iş makinası ile girdi. Bölgeden gelen görüntüler durumun vahametini ortaya koyuyor.
Kazakistan'a asker gönderen Rusya kanadından da bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Kazakistan'da olanları "devleti zayıflatmak için dışarıdan önayak olunan bir girişim" olarak nitelendirdi. Açıklamada "Devlet güvenliğini kuvvet yoluyla azaltmaya yönelik bir dış güvenlik çalışması" yorumu yapıldı.
Öte yandan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) yetkilileri, barış gücünün Kazakistan'daki ana görevinin devlet ve ordu tesislerini korumak olduğunu söyledi. Barış gücünün öncü birimleri şimdiden Kazakistan'da çalışmaya başladı. Barış gücü içerisinde Rusya, Belarus, Ermenistan, Tacikistan ve Kırgızistan askerlerinin yer aldığı belirtiliyor. KGAÖ yetkilileri, Rusya hava güçlerinin askeri kargo uçaklarının şu an, Rusya'nın barış gücü olarak Kazakistan'a göndereceği birliklerini ülkeye taşıdığını kaydetti. Barış gücü içinde, Rusya'nın hava indirme birlikleri birimleri yer alıyor. Ermenistan yetkilileri de barış gücü kapsamında Kazakistan'a yaklaşık 70 asker gönderdiğini aktardı.
KGAÖ barış güçleri, ülkede şiddet olaylarına dönüşen protestoların bastırılmasına yardım etmek adına Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Comert Tokayev'in isteği üstüne ülkeye gönderiyor.ABD, Kazakistan'ı savaş alanına çeviren protestolarla ilgili "sükunet" çağrısında bulundu Son Dakika: Kazakistan yangın yeri! Cumhurbaşkanı Tokayev talep etti, Rusya ülkeye onlarca asker gönderdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Görüntü savaş alanına dönen Kazakistan'dan! Protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Cumhurbaşkanı Tokayev talep etti, Rusya Kazakistan'a girdi! Ajanslar askerlerin sevk anı görüntülerini geçti Birileri Kazakistan'da gerilimi tırmandırmak mı istiyor? Eylemcilere silah dağıtıldığı anların görüntüsü internete düştü Halkın sokağa döküldüğü Kazakistan'da sular durulmuyor! Dükkanları yağmalamaya başladılar Son Dakika! Rusya Kazakistan'daki olaylarla ilgili dış güçleri işaret etti: Devleti zayıflatmaya yönelik bir çalışma Kazakistan'da halk neden sokağa çıktı, ne istiyorlar? İşte yangın yerine dönen ülkede olup bitenin özeti
Kaynak: DHA
Son Dakika › Dünya › Son dakika: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev eylemlerin sebebini belirlemek için soruşturma grubu oluşturdu - Son Dakika Dünya