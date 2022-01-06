Son dakika: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev eylemlerin sebebini belirlemek için soruşturma grubu oluşturdu

Kazakistan'da akaryakıt zammına tepki olarak başlayan protestolar, şiddet olaylarına dönüştü. Hükümet olaylar büyüyünce istifasını sundu. Ancak bu durum da sokaktaki eylemleri durdurmaya yetmedi. OHAL ilan edilen ülkede onlarca kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce vatandaşın da yaralandığı açıklandı.

SORUŞTURMA GRUBU KURULDU

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, eylemlerin nedenini belirlemek ve sorumlularını bulmak için özel bir soruşturma grubu oluşturulduğu ifade edildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı tarafından verilen acil talimatlar arasında, İçişleri Bakanlığı ve Başsavcılığın da bulunduğu bir soruşturma grubu kurulması yer aldı. Ayrıca protestolarda ölen polis memurları ve askerlerin ailelerine maddi destek sağlanacağı ve vatandaşlara kayıpları konusunda acil bilgi desteği verecek çağrı merkezi kurulacağı ifade edildi.

BÖLGE İDARİ BİNALARININ TAMİRATI YAPILACAK

Tokayev'in verdiği talimatlar arasında protestolarda ortaya çıkan hasarı tespit edecek komisyonların kurulması ve olaylarda hasar gören bölge idari binalarının tamiratının yapılması yer aldı. Almatı ve diğer bölgelerde olaylardan etkilenen küçük ve orta ölçekli işletmelere devlet desteği sağlanırken diplomatik misyonlar, yabancı yatırımları ve yabancı şirketlerin ticari kuruluşlarını korumaya yönelik tedbirler alınacak.

OHAL İLAN EDİLDİ

Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ardından OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu. Akaryakıt zamları sonrası halkın sokağa çıkmasıyla savaş alanına dönen Kazakistan'da hükümetin istifası da ülke genelinde ilan edilen OHAL de tansiyonu düşürmeye yetmedi.

YAĞMA BAŞLADI

Olaylar bir türlü dinmek bilmezken ülkede yağma başladı, protestocular bir bankaya iş makinası ile girdi. Bölgeden gelen görüntüler durumun vahametini ortaya koyuyor.

RUSYA'DAN İLK YORUM: DIŞARIDAN ÖNAYAK OLUNAN BİR GİRİŞİM

Kazakistan'a asker gönderen Rusya kanadından da bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Kazakistan'da olanları "devleti zayıflatmak için dışarıdan önayak olunan bir girişim" olarak nitelendirdi. Açıklamada "Devlet güvenliğini kuvvet yoluyla azaltmaya yönelik bir dış güvenlik çalışması" yorumu yapıldı.

KGAÖ ÜYE ÜLKELERİ KAZAKİSTAN'A ASKER GÖNDERDİ

Öte yandan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) yetkilileri, barış gücünün Kazakistan'daki ana görevinin devlet ve ordu tesislerini korumak olduğunu söyledi. Barış gücünün öncü birimleri şimdiden Kazakistan'da çalışmaya başladı. Barış gücü içerisinde Rusya, Belarus, Ermenistan, Tacikistan ve Kırgızistan askerlerinin yer aldığı belirtiliyor. KGAÖ yetkilileri, Rusya hava güçlerinin askeri kargo uçaklarının şu an, Rusya'nın barış gücü olarak Kazakistan'a göndereceği birliklerini ülkeye taşıdığını kaydetti. Barış gücü içinde, Rusya'nın hava indirme birlikleri birimleri yer alıyor. Ermenistan yetkilileri de barış gücü kapsamında Kazakistan'a yaklaşık 70 asker gönderdiğini aktardı.

KGAÖ barış güçleri, ülkede şiddet olaylarına dönüşen protestoların bastırılmasına yardım etmek adına Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Comert Tokayev'in isteği üstüne ülkeye gönderiyor.