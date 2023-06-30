Son Dakika: Protestolar sonrası karışan Fransa'da Başbakan Borne'dan OHAL sinyali: Tüm ihtimaller masada - Son Dakika
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Son Dakika: Protestolar sonrası karışan Fransa'da Başbakan Borne'dan OHAL sinyali: Tüm ihtimaller masada

30.06.2023 14:34

Son dakika! 17 yaşındaki gencin trafik kontrolü sırasında polis kurşunuyla öldürülmesi Fransa'yı yangın yerine çevirirken, Başbakan Elisabeth Borne'dan OHAL sinyali geldi. 667 eylemcinin gözaltına alındığı olaylara ilişkin değerlendirmede bulunan Borne, "Ülkede düzenin sağlanması için OHAL dahil tüm ihtimaller masada" ifadesini kullandı.

Fransa'da kaos giderek büyüyor. Bir polis memurunun 17 yaşındaki genci öldürmesi ile başlayan şiddet olayları ülkeyi adeta yangın yerine çevirdi. Göstericiler dükkanları yağmaladı, belediye binası ve araçları ateşe verdi. 667 göstericinin gözaltına alındığı protestolara ilişkin değerlendirmede bulunan Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, ülkede düzenin sağlanması için OHAL dahil tüm ihtimallerin masada olduğunu belirtti.

Son Dakika! Protestolar sonrası karışan Fransa'da Başbakan Borne'dan OHAL sinyali

"MACRON İLE ALINACAK ÖNLEMLERİ GÖRÜŞECEĞİZ"

Borne, Evry-Courcouronnes kentinde ulusal basına yaptığı açıklamada, "Az sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte ülkedeki olaylar bağlamında alınacak önlemleri görüşmek için toplantı yapacağız" diye konuştu. Borne, öncelliklerinin ulusal beraberliği sağlamak olduğunu, bunun da düzenin yeniden tesis edilmesinden geçtiğini belirtti.

Son Dakika! Protestolar sonrası karışan Fransa'da Başbakan Borne'dan OHAL sinyali

"OHAL DAHİL TÜM İHTİMALLER MASADA"

Bir gazetecinin "OHAL ilan edilmesine gerek olup olmadığı" sorusu üzerine Borne, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte bugün yapacakları toplantıda tüm ihtimallerin masada olacağını aktardı.

Son Dakika! Protestolar sonrası karışan Fransa'da Başbakan Borne'dan OHAL sinyali

BU GECE ALINACAK EK ÖNLEMLER DE KONULAR ARASINDA

Borne, gece olaylarda görevli güvenlik güçlerine ek imkanlar verildiğini anımsatarak, Macron'la bu gece için alınabilecek ek önlemleri, yasal olanakları ve olaylara nasıl müdahale edileceğini görüşeceklerini ifade etti.

Son Dakika! Protestolar sonrası karışan Fransa'da Başbakan Borne'dan OHAL sinyali

BM: IRKÇILIK VE AYRIMCILIK SORUNLARI CİDDİ ŞEKİLDE ELE ALINMALI

Öte yandan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Afrika kökenli gencin 27 Haziran'da polis kurşunuyla öldürülmesi nedeniyle endişe duyduklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma açıldığını dikkate aldıklarını vurgulayan Shamdasani, "Fransa'nın, kolluk kuvvetlerindeki derin ırkçılık ve ayrımcılık sorunlarını ciddi şekilde ele almasının zamanıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika! Protestolar sonrası karışan Fransa'da Başbakan Borne'dan OHAL sinyali

"ORANTISIZ GÜÇ KULLANIMI İDDİALARI HIZLA SORUŞTURULMALI"

Shamdasani, barışçıl şekilde toplanmanın önemini vurgulayarak, yetkililerden, polisin gösterilerde şiddet içeren unsurları ele almak için güç kullanımının bazı ilkelere saygı gösterdiğine her zaman emin olmalarını istediklerini belirtti. Söz konusu ilkelerin meşruluk, gereklilik, ölçülülük, ayrımcılık yapmama, ihtiyatlı olma ve hesap verilebilirlik olduğuna dikkati çeken Shamdasani, "Orantısız güç kullanımına ilişkin tüm iddialar, hızla soruşturulmalıdır." dedi.

Son Dakika! Protestolar sonrası karışan Fransa'da Başbakan Borne'dan OHAL sinyali

NE OLMUŞTU?

Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı. Şimdiye kadar 600'den fazla kişinin gözaltına alındığı olaylarda yüzlerce araç ve kamu binası kundaklandı.

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Fransa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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