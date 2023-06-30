Son Dakika: Protestolar sonrası karışan Fransa'da Başbakan Borne'dan OHAL sinyali: Tüm ihtimaller masada

Fransa'da kaos giderek büyüyor. Bir polis memurunun 17 yaşındaki genci öldürmesi ile başlayan şiddet olayları ülkeyi adeta yangın yerine çevirdi. Göstericiler dükkanları yağmaladı, belediye binası ve araçları ateşe verdi. 667 göstericinin gözaltına alındığı protestolara ilişkin değerlendirmede bulunan Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, ülkede düzenin sağlanması için OHAL dahil tüm ihtimallerin masada olduğunu belirtti.

"MACRON İLE ALINACAK ÖNLEMLERİ GÖRÜŞECEĞİZ"

Borne, Evry-Courcouronnes kentinde ulusal basına yaptığı açıklamada, "Az sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte ülkedeki olaylar bağlamında alınacak önlemleri görüşmek için toplantı yapacağız" diye konuştu. Borne, öncelliklerinin ulusal beraberliği sağlamak olduğunu, bunun da düzenin yeniden tesis edilmesinden geçtiğini belirtti.

"OHAL DAHİL TÜM İHTİMALLER MASADA"

Bir gazetecinin "OHAL ilan edilmesine gerek olup olmadığı" sorusu üzerine Borne, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte bugün yapacakları toplantıda tüm ihtimallerin masada olacağını aktardı.

BU GECE ALINACAK EK ÖNLEMLER DE KONULAR ARASINDA

Borne, gece olaylarda görevli güvenlik güçlerine ek imkanlar verildiğini anımsatarak, Macron'la bu gece için alınabilecek ek önlemleri, yasal olanakları ve olaylara nasıl müdahale edileceğini görüşeceklerini ifade etti.

BM: IRKÇILIK VE AYRIMCILIK SORUNLARI CİDDİ ŞEKİLDE ELE ALINMALI

Öte yandan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Afrika kökenli gencin 27 Haziran'da polis kurşunuyla öldürülmesi nedeniyle endişe duyduklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma açıldığını dikkate aldıklarını vurgulayan Shamdasani, "Fransa'nın, kolluk kuvvetlerindeki derin ırkçılık ve ayrımcılık sorunlarını ciddi şekilde ele almasının zamanıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"ORANTISIZ GÜÇ KULLANIMI İDDİALARI HIZLA SORUŞTURULMALI"

Shamdasani, barışçıl şekilde toplanmanın önemini vurgulayarak, yetkililerden, polisin gösterilerde şiddet içeren unsurları ele almak için güç kullanımının bazı ilkelere saygı gösterdiğine her zaman emin olmalarını istediklerini belirtti. Söz konusu ilkelerin meşruluk, gereklilik, ölçülülük, ayrımcılık yapmama, ihtiyatlı olma ve hesap verilebilirlik olduğuna dikkati çeken Shamdasani, "Orantısız güç kullanımına ilişkin tüm iddialar, hızla soruşturulmalıdır." dedi.