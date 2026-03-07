İspanya Başbakanı Sanchez'den Türk sosyal medyasına tarihi selam - Son Dakika
İspanya Başbakanı Sanchez'den Türk sosyal medyasına tarihi selam

İspanya Başbakanı Sanchez\'den Türk sosyal medyasına tarihi selam
07.03.2026 22:33
İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, sosyal medyada Türk ve İspanyol kullanıcılar arasında başlayan 'dijital kardeşlik' akımına katıldı. ABD ve İsrail'in bölgesel politikalarına karşı mesafeli ve savaş karşıtı bir tutum sergileyen Sanchez, Türk sosyal medya kullanıcılarının yoğun desteğinin ardından resmi hesabından Türk bayraklı bir paylaşım yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya'daki askeri üsleri kullanma talebine "hayır" diyerek dikkat çeken bir tutum sergileyen İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, sosyal medyada Türk ve İspanyol kullanıcılar arasında başlayan "dijital kardeşlik" akımına katıldı. Günlerdir iki ülkenin sosyal medya kullanıcıları arasında devam eden etkileşime kayıtsız kalmayan Sanchez, X hesabında Türk bayraklı paylaşımıyla dikkat çekti.

BAŞBAKAN'DAN TÜRK KULLANICILARINA BAYRAKLI SELAM

ABD ve İsrail'in bölgesel politikalarına karşı mesafeli ve savaş karşıtı bir tutum sergileyen Sanchez, Türk sosyal medya kullanıcılarının yoğun desteğinin ardından resmi hesabından bir paylaşım yaptı. Türk bayrağının yer aldığı görseli paylaşan Sanchez, "Türk Twitter (X) topluluğuna selamlar" notunu ekleyerek iki ülke vatandaşları arasındaki etkileşime en üst düzeyden destek verdi.

İspanya Başbakanı Sanchez'den Türk sosyal medyasına tarihi selam

MİTİNGDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜ

Paylaşılan görüntü ise Sanchez'in Castilla y León bölgesinde düzenlenen seçim çalışmaları kapsamında Soria kentinde partisinin bölge başkan adayı Carlos Martinez'e destek vermek amacıyla düzenlenen mitingde çekildi. Mitinge katılan bir Türk'ün dalgalandırdığı ay yıldızlı bayrağımız Sanchez'e paylaşımında ilham oldu.

MİZAH AKIMI İSPANYA TELEVİZYONLARINA TAŞINMIŞTI

Sanchez'in, Trump'ın "ticari ilişkiler kesilecek" tehditlerine rağmen geri adım atmaması ve "Savaşa hayır" demeye devam etmesi, Türk kamuoyunda büyük bir sempati dalgası yarattı. Türk sosyal medya kullanıcıları mizahı da işin için katarak bu tavrı destekledi. Türklerin paylaşımlarına İspanya'dan seri cevaplar gelirken, Türkiye'ye özgü internet mizahı İspanya'da gündem oldu.

Türkiye'deki saç ekimi turizmine gönderme yapan "Tek bir kel İspanyol kalmayacak" esprileri ve eski futbolcu Andrés Iniesta'nın montajla uzun saçlı hale getirilen fotoğrafları, bazı İspanyol televizyon programlarında da paylaşıldı.

Ayrıca sosyal medyada paylaşılan ve Türkiye'de sıkça kullanılan "bayrak asan dayı" görselinin İspanyol bayrağıyla düzenlenmiş versiyonları da iki ülke kullanıcıları arasında hızla yayıldı. Paylaşımlarda, İspanya'nın 2023 Türkiye-Suriye Depremleri sonrası Türkiye'ye gönderdiği yardım ekipleri de sık sık hatırlatıldı.

VİZE KOLAYLIĞI İÇİN KAMPANYALAR BAŞLATILDI

Sosyal medyada başlayan bu etkileşim bazı girişimlere de dönüştü. İspanyol sosyal medya kullanıcıları, Türk vatandaşlarına destek vermek amacıyla Türklere vize kolaylığı sağlanması yönünde imza kampanyaları başlattı.

Diplomatik tartışmaların gölgesinde başlayan bu "sosyal medya kardeşliği", iki Akdeniz ülkesi arasında dikkat çeken bir dayanışma ve sempati dalgası oluşturdu.

