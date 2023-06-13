'Sperm kaçırma' yöntemiyle dördüz doğurdu - Son Dakika
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'Sperm kaçırma' yöntemiyle dördüz doğurdu

'Sperm kaçırma' yöntemiyle dördüz doğurdu

13.06.2023 10:03

İsrail hapishanelerinde tutuklu eşlerini ziyaret etmesine izin verilmeyen Filistinli kadınlar, sperm kaçırma yöntemiyle yapay döllenme yoluyla hamile kalıyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Makasıd İslami Vakıf Hastanesi'nde gerçekleşen doğumla, 18 yıl hapse mahkum edilen Gazzeli Ahmed Şimali'nin eşi, 3 erkek bir kız dördüz bebek dünyaya getirdi. Filistin Yüksek Fetva Konseyi'nin verdiği fetva doğrultusunda, İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinlilerin eşlerinin yapay döllenme yoluyla çocuk sahibi olabilecekleri belirtiliyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Makasıd İslami Vakıf Hastanesi'nde gerçekleşen doğumla Kenan, Reyyan, Abdurahman ve Necah ismi verilen, 3 erkek bir kız dördüz bebek dünyaya getirdi. İsrail makamlarının, hapishanedeki eşlerini ziyaret etmesine izin vermediği kadınlar, aile kurabilmek için sperm kaçırma yoluna başvurarak yapay döllenme yöntemiyle hamile kalıyor.

Filistin Yüksek Fetva Konseyi de, İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinlilerin eşlerinin yapay döllenme yoluyla çocuk sahibi olabilecekleri yönünde fetva vermişti.

'Sperm kaçırma' yöntemiyle hamile kaldı: Dördüz doğurdu

Yaşananların ardından İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerden biri daha sperm kaçırma yöntemiyle baba oldu.

İsrail mahkemesi tarafından 18 yıl hapse mahkum edilen ve 2008'den bu yana tutukluluk hali devam eden Gazzeli Ahmed Şimali'nin (38) eşi, bugün işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Makasıd İslami Vakıf Hastanesi'nde gerçekleşen doğumla Kenan, Reyyan, Abdurahman ve Necah ismi verilen, 3 erkek bir kız dördüz bebek dünyaya getirdi.

Sağlık durumları iyi

Sağlık durumları iyi olan 34 yaşındaki anne ve bebekleri, hastaneden ayrılarak ikamet ettikleri Gazze Şeridi'ne gitti.

Makasıd Hastanesi Yenidoğan Bölümü Müdürü Dr. Hamid Hammaş, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde özellikle ikiz doğumları konusunda sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle Gazzeli hastaların kendilerine başvurduklarını söyledi.

Hammaş, bağışlar yoluyla Filistinlilere ücretsiz sağlık hizmeti sundukları hastanede, 30 yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'nden gelen ikiz doğum vakalarına baktıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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Filistin, Bebek, Dünya, Son Dakika

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