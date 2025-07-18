Suriye\'de kaos! 50 bin aşiret mensubu Süveyda\'ya ulaştı, çatışmalar şiddetlendi

Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde Dürzi gruplar ve Bedevi Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar sürüyor. İntikam yemini edip silahlanan ve Süveyda'ya doğru yola çıkan Arap aşiretler ile Dürzi gruplar arasındaki çatışlarlar Süveyda'nın batısında şiddetlendi.

AŞİRETLER ÇATIŞMAYA BAŞLADI

Doğu Suriye, Halep ve kırsalından 50 binden fazla savaşçının Dürzi nüfusun ağırlıkta olduğu Süveyda'ya gittiği bildirildi. Arap aşiretler Dürzilerle aktif şekilde çatışmaya başladı.

ORDU EMİR BEKLİYOR

Süveyda kentindeki çatışmaları bastırmak için görevlendirilen güvenlik güçlerinin kentin girişinde hazır bekledikleri bildirildi. Güvenlik güçlerinin kente henüz girmediği belirtilirken yetkililer, "Süveyda için hazır bekliyoruz" dedi.

ARAP AŞİRETLER SEFERBERLİK ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Suriye'deki Arap aşiretleri dün "genel seferberlik" ilan etmişti. Aşiretler, bu çağrının güneydeki vilayette Bedevi aşiretlerine yardım etmek amacıyla yapıldığını belirtiyor.

Alman haber ajansı DPA'nın ulaştığı seferberlik açıklamasında aşiretler, "Biz Suriye aşiretlerinin evlatları olarak, Süveyda'daki Bedevi aşiretlerine yönelik katliam ve soykırımlar nedeniyle derin endişe duyuyoruz. Yaşananlar masum sivillerin yerinden edilmesine ve göçüne yol açmıştır" ifadeleri yer alıyor. Ayrıca, aşiretler etik sorumlulukla hareket ettiklerini ifade ederek, Suriye hükümetinden, bölge dışından gelen savaşçıların Bedevi aşiretlerine yardım için harekete geçmesini engellememesi talebinde bulunuyor. Aşiretlerin, savaşçılara yapılacak her türlü müdahalenin karşılıksız bırakmayacağı da belirtiliyor. DPA'ya konuşan bir aşiret yetkilisine göre, Süveyda'ya yönelik saldırıya katılan aşiret savaşçılarının sayısı 50 bini aştı. On binlerce savaşçının da bugün sabah saatlerinde Suriye'nin doğusu ile Halep ve çevresinden bölgeye ulaşması bekleniyor. Yetkili, 41 kabile ve aşiretin çatışmalara katıldığını söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER: TÜM İNSANLAR KORUNMALI

Bir diğer açıklama da Birleşmiş Milletler'den (BM) geldi. BM İnsan Hakları Şefi Volker Türk, "Suriye geçici yönetimi, Süveyda'daki ölümler ve ihlallerle ilgili hesap verebilirlik ve adaleti sağlamalı" dedi. Türk, "Bu kan gölü ve şiddet durmalı, uluslararası hukuk temelinde tüm insanların korunması en temel öncelik olmalı" diye ekledi.

İSRAİL 48 SAAT VERDİ

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak, Tel Aviv yönetiminin bölgede yaşanan "istikrarsızlık nedeniyle" Suriye iç güvenlik güçlerinin Süveyda kentine girişine izin vereceğini belirtti. Söz konusu İsrailli yetkili, Suriye iç güvenlik güçlerinin Süveyda'ya girişinin "48 saat süreceği ve sınırlı olacağını" ifade etti. İsrail, çatışmalara sahne olan Süveyda ve çevresinde daha önce Suriye güçlerine yönelik çok sayıda hava saldırısı düzenlemişti.

SURİYELİ KAYNAK ORDA SÜVEYDA'YA GİRDİ İDDİASINI YALANLADI

Öte yandan Suriye'de Şam yönetimine bağlı askeri güçlerin, Bedevi Araplarla silahlı Dürzi gruplar arasında yeniden çıkan çatışmaları durdurmak için Süveyda kentine girdiği iddialarının doğru olmadığı bildirildi. Suriye resmi devlet televizyonu El-İhbariyye, iddialara ilişkin sahadaki güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiyi Facebook hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Şu ana kadar (Suriye) İçişleri Bakanlığı güçlerinin Süveyda'daki çatışmaları sona erdirmek üzere bölgeye girdiğine dair yayılan haberler doğru değildir." ifadesi kullanıldı.

ÜLKENİN BATISI ALEV ALEV

Süveyda ilinde, Şam yönetiminin yerel gruplarla anlaşıp önceki akşam bölgeden çekilmesine karşın anlaşmaya karşı çıkan Dürzi lider Hikmet el-Hecri grubunun Bedevi Araplara yönelik zorla yerinden etme eylemleriyle çatışmalar yeniden başlamıştı. Bedevi Araplar dün akşam saatlerinde, Suriye'nin diğer bölgelerindeki Arap aşiretlerinden gelen yüzlerce savaşçının da katılımıyla Hecri grubundan bazı yerleşimleri geri alarak kent merkezinin batı girişine ulaşmıştı. Silahlı Dürzi gruplar kent çevresinden çekilerek savunmalarını, Süveyda merkezinde oluşturmuştu. Taraflar arasındaki çatışmalar kent merkezinin batı girişinde devam ediyor. Suriye güvenlik güçleri, Süveyda'ya ulaşan yollar üzerinde denetim faaliyetlerinde bulunuyor.

ÇATIŞMALAR BÖLGEYİ İNSANİ KRİZE SÜRÜKLEDİ

Suriye'nin güneyinde bazı silahlı Dürzi gruplar ile Bedevi Araplar arasında 13 Temmuz'da başlayıp Suriye güvenlik güçleri ve İsrail'in müdahil olduğu çatışma ile saldırılara sahne olan 6 günde, bölgedeki siviller insani krize sürüklendi.

Çatışmalar sırasında elektrik hatlarının zarar görmesi sonucu bölge büyük ölçüde elektriksiz kaldı. Elektrik olmadığı için su pompaları çalışamaz hale geldiğinden halk kuyu sularını da kullanamıyor. Çatışmalar nedeniyle kepenk indiren market ve fırınlar hala açılamadı. Ekmek üretiminin durması, halkın temel gıda ihtiyacını karşılamasını imkansız hale getirirken bölgede un da temin edilemiyor. Süveyda'daki sağlık kuruluşları da gerek elektrik kesintisi gerek güvenlik sorunları nedeniyle hizmet veremez durumda.

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR VE İSRAİL SALDIRILARI

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı. Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü. Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı. Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu. Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi. Anlaşmanın ardından bazı Dürzi silahlı grupların Bedevi Arapları zorla yerlerinden çıkarmaya başlamasıyla iki taraf arasında dün çatışmalar yeniden alevlenirken, güvenlik güçleri müdahil olmadı. Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail'in saldırılarında, 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.