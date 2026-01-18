Suriye ordusu Rakka\'ya yaklaşıyor! Deyrizor da YPG\'den temizlendi

Suriye ordusu nokta operasyonlarla Rakka'ya doğru ilerliyor. Rakka2ya 5 kilometre mesafedeki Tabka ilçesi, Suriye ordusunun kontrolüne geçerken terör örgütü YPG/SDGbölgeden çekilmeden önce hapishanedeki esirleri infaz etti ve 2 köprüyü patlattı. Deyrizor'un YPG/SDG işgalinde bulunan kısmı, Fırat Nehri doğusundaki aşiret güçleri tarafından büyük ölçüde kurtarıldı.

DEYRİZOR YPG'DEN TEMİZLENDİ

Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ayaklanan aşiretler ile Fırat'ın batısından bölgeye gelen aşiret güçleri Ömer petrol ve Kuniko doğal gaz sahalarının olduğu bölgeyi terör örgütü YPG/SDG'den kurtardı. Ömer Petrol Sahası ve Kuniko Gaz Sahası aşiret güçlerinin kontrolüne geçti.

ABD'nin daha önce üs olarak kullandığı bu sahalardan çekilmesinin ardından bölgede güvenlik boşluğu oluşmuştu.

Aşiretler, Fırat Nehri'nin doğusundaki örgüt karşısında ilerleme kaydederken Deyrizor'a bağlı Şehil, Havaic, Ziban, Tayyane, Ebu Hammam, Hatla, Garanic, Bağoz, Susah ve Şafe köyü ile beldelerinde de kontrolü ele geçirdi.

YPG/SDG DEYRİZOR'DA SİVİL YERLEŞİM ALANLARINI HEDEF ALDI

Terör örgütü YPG/SDG, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde sivil yerleşim alanlarını havan mermileri ve roketlerle vurdu.

Saldırılara ilişkin açıklama yapan Deyrizor Valisi Gassan es-Seyyid Ahmed, aşiretlerin ülkenin birliği ve Suriyelilerin topraklarına dönüşü talebiyle ayaklandığı bir dönemde YPG/SDG'nin sivilleri hedef aldığını belirtti.

Vali, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Aşiretlerimiz Cezire bölgesinde Suriye'nin birliği ve evlatlarımızın vatanlarına dönüşü talebiyle ayağa kalkmışken, YPG/SDG sivilleri silahlarla hedef almayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Örgütün bununla da yetinmeyerek Deyrizor kent merkezi, Meyadin ve hükümet kontrolündeki diğer bölgelerde yerleşim alanlarına roket saldırıları düzenlediğini aktaran Vali, "Bu suçlar cezasız kalmayacak."dedi.

(Suriye'nin kuzeydoğusu) Cezire bölgesindeki vatandaşlara da çağrıda bulunan Vali Ahmed, hastaneler, okullar ve hizmet tesisleri başta olmak üzere kamu mallarının korunmasının ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Ahmed, kamuya ait tesislerin tahrip edilmesinin tüm vatandaşların haklarına yönelik saldırı anlamına geldiğini ifade ederek halkı, yerel yönetimler ve ilgili ekiplerle işbirliği yapmaya, bölgenin istikrarı için talimatlara uymaya çağırdı.

Deyrizor Valiliği de yaptığı açıklamada, halkın güvenliği gerekçesiyle ülkede hafta başı olan pazar günü (bugün) tüm kamu kurumları ve resmi dairelerde çalışmaların durdurulduğunu, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

SALDIRILAR NEDENİYLE 8 GÜNDÜR KAPALI OLAN HALEP HAVALİMANI AÇILIYOR

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu, terör örgütü YPG/SDG'nin saldırıları nedeniyle 8 gündür kapalı olan Halep Uluslararası Havalimanında uçuşların 20 Ocak Salı gününden itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, hava trafiğinin onaylı uçuş programı doğrultusunda yeniden başlatılacağı belirtilerek kararın, gerekli teknik ve güvenlik değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından alındığı ifade edildi.

Açıklamada, yolcu ve uçuş ekiplerinin güvenliği ile operasyonel emniyetin sağlanması amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hareket edildiği vurgulandı.

Yolculardan, uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri ilgili hava yolu şirketleri üzerinden takip etmeleri istendi.

Terör örgütü YPG/SDG'nin saldırıları nedeniyle Halep Uluslararası Havalimanında uçuşlar 8 gündür yapılamıyordu.

DEYR HAFİ2DE BOMBA YÜKLÜ ARAÇ İMHA EDİLDİ

Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep'in doğusundaki Deyr Hafir kentinde bir caddede park halinde bulunan bomba yüklü aracın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlığa bağlı uzman mühendislik ekiplerinin müdahalesiyle Deyr Hafir kentinde bomba yüklü aracın imha edildiği, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamada, bölgede güvenlik taramalarının sürdüğü belirtilerek vatandaşlardan şüpheli cisimlere yaklaşmamaları ve durumu derhal kentte konuşlu İçişleri Bakanlığı birimlerine bildirmeleri istendi.

Suriye ordusu dün Deyr Hafir ve Meskene kentleri ile Halep'in doğu kırsalındaki 34 köy ve beldede kontrolü sağladığını, terör örgütü YPG/SDG mensubu yüzlerce kişinin de orduya teslim olduğunu açıklamıştı.