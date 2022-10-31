Rusya'nın çekildiği tahıl koridorunda Türkiye'nin araya girmesi işe yaradı! BM ve Ukrayna tarafları arasında anlaşma sağlandı - Son Dakika
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Rusya'nın çekildiği tahıl koridorunda Türkiye'nin araya girmesi işe yaradı! BM ve Ukrayna tarafları arasında anlaşma sağlandı

31.10.2022 00:39

Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesinden sonra sorunun çözümü ve faaliyetlerin sürmesi için temaslarda bulunmak üzere Türkiye devreye girmişti. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamaya göre; tahıl koridoru kapsamında 31 Ekim günü 14 geminin hareket planı ve 40 gemiye yapılacak denetimler konusunda Türkiye, Ukrayna ve BM delegasyonları arasında anlaşma sağlandı. Diğer taraftan Rus delegasyonu iki planla ilgili de bilgilendirildi.

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge, geçtiğimiz temmuz ayının 22'sinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından imzalanmış, nitekim anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte çok sayıda tahıl gemisi yola çıkmıştı.

RUSYA'DAN "FAKİR ÜLKELERE GİTMİYOR" TEPKİSİ

Anlaşmanın bir süre uygulanmasının ardından Rusya cephesinden gemilere ilişkin itiraz geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, tahıl gemilerinin fakir ülkeler yerine Avrupa'ya gittiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuyu görüşeceğini dile getirdi. Putin'in çıkışının ardından tahıl gemileri yine de yola çıkmaya devam etti.

RUSYA ANLAŞMADAN ÇEKİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bugün ise konuyla ilgili sürpriz bir açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'na katılımı durdurduğu ifade edildi. Rusya, anlaşmadan vazgeçmesinin sebebi olarak son zamanlarda Karadeniz'de bulunan Rus filosuna yapılan saldırıları gösterdi.

TÜRKİYE DEVREYE GİRDİ

Rusya'nın anlaşmadan çekilmesinin ardından Türkiye devreye girdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın tahıl sevkiyatına ilişkin açıklamasında "Bu sürede Ukrayna'dan gemi çıkışı olmayacaktır. İstanbul önlerinde bekleyen tahıl yüklü gemilerin denetlenmesine ise bugün ve yarın devam edilmesi planlanmaktadır. Sorunun çözümü ve tahıl girişiminin bugüne kadar koordinasyon içerisinde başarıyla sürdürülen faaliyetlerinin devam etmesi için Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar muhataplarıyla ve ilgili makamlar da kendi aralarında görüşmelere ve koordinasyona devam etmektedir" denildi.

BM, TÜRKİYE VE UKRAYNA HAREKET PLANI İÇİN ANLAŞTI

BM; Ukrayna, Türkiye ve BM delegasyonlarının, tahil koridoru kapsamında 31 Ekim günü 14 geminin hareket planı ve 40 gemiye yapılacak denetimler konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Açıklamada, Rus delegasyonunun iki planla ilgili de bilgilendirildiği belirtildi.

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SON DAKİKA: Rusya'nın çekildiği tahıl koridorunda Türkiye'nin araya girmesi işe yaradı! BM ve Ukrayna tarafları arasında anlaşma sağlandı - Son Dakika
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