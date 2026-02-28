Tahran\'da peş peşe patlamalar! İşte ilk görüntüler

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a karşı 'önleyici savaş' başlattığını duyurdu. İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu. Katz, İsrail'e yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarının yakın zamanda beklendiğini belirtti.

Katz'ın açıklamasının ardından 3 patlama sesi duyulan Tahran'da üniversite caddesi ve Cumhuri bölgesine birkaç füze isabet etti. İsrail basının saldırılarda Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin vurulduğunu iddia etti.

"OPERASYON ABD İLE ORTAK YAPILIYOR"

İsrail basını "Operasyon ABD ile ortak yapılıyor. İran'ın Dini Lideri Hamaney'in evinin yakını vuruldu" bilgisini paylaştı.

İSRAİL'DE OHAL İLAN EDİLDİ

Öte yandan İsrail'de olağanüstü hal ilan edildi. Halk, İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uymaya ve korunaklı alanlarda kalmaya çağırıldı.

İŞTE SALDIRILARDAN İLK GÖRÜNTÜLER