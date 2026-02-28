Tahran'da peş peşe patlamalar! İşte ilk görüntüler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tahran'da peş peşe patlamalar! İşte ilk görüntüler

Haberin Videosunu İzleyin
Tahran\'da peş peşe patlamalar! İşte ilk görüntüler
28.02.2026 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tahran\'da peş peşe patlamalar! İşte ilk görüntüler
Haber Videosu

İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarda Tahran vuruldu. Başkentin 3 ayrı noktasında patlama sesleri duyulurken ilk gelen görüntülerde şehrin kalbinden dumanlar yükseldiği görüldü.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a karşı 'önleyici savaş' başlattığını duyurdu. İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu. Katz, İsrail'e yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarının yakın zamanda beklendiğini belirtti.

Katz'ın açıklamasının ardından 3 patlama sesi duyulan Tahran'da üniversite caddesi ve Cumhuri bölgesine birkaç füze isabet etti. İsrail basının saldırılarda Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin vurulduğunu iddia etti.

"OPERASYON ABD İLE ORTAK YAPILIYOR"

İsrail basını "Operasyon ABD ile ortak yapılıyor. İran'ın Dini Lideri Hamaney'in evinin yakını vuruldu" bilgisini paylaştı.

İSRAİL'DE OHAL İLAN EDİLDİ

Öte yandan İsrail'de olağanüstü hal ilan edildi. Halk, İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uymaya ve korunaklı alanlarda kalmaya çağırıldı.

İŞTE SALDIRILARDAN İLK GÖRÜNTÜLER

Tahran'da peş peşe patlamalar! İşte ilk görüntüler
Tahran'da peş peşe patlamalar! İşte ilk görüntüler
Tahran'da peş peşe patlamalar! İşte ilk görüntüler
Tahran'da peş peşe patlamalar! İşte ilk görüntüler
Tahran'da peş peşe patlamalar! İşte ilk görüntüler
Tahran'da peş peşe patlamalar! İşte ilk görüntüler
Tahran'da peş peşe patlamalar! İşte ilk görüntüler
Tahran'da peş peşe patlamalar! İşte ilk görüntüler
Tahran'da 3 patlama! İşte ilk görüntüler
Tahran'da 3 patlama! İşte ilk görüntüler

Savaş ve Çatışma, Politika, İsrail, Tahran, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tahran'da peş peşe patlamalar! İşte ilk görüntüler - Son Dakika

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
Bakan Gürlek bitirmeye kararlı 81 il başsavcılıklarına talimat gönderildi Bakan Gürlek bitirmeye kararlı! 81 il başsavcılıklarına talimat gönderildi
CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali davası ertelendi CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası ertelendi
Arda Güler’e özel pasta: Üzerindeki not bomba Arda Güler'e özel pasta: Üzerindeki not bomba
Öcalan’dan PKK’nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil’den itiraf gibi sözler Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler
Görüntü korkunç Bir şehri bombalarla resmen haritadan sildiler Görüntü korkunç! Bir şehri bombalarla resmen haritadan sildiler
Şarkıcı Edis yurt dışı dönüşü gözaltına alındı Şarkıcı Edis yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
Hatice Aslan ile Mahir Günşiray’ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu
Savaş büyüyor Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban’ın üst düzey ismi öldürüldü Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü
Öcalan çağrısında 3 ismi özellikle es geçmedi Özgür Özel de aralarında var Öcalan çağrısında 3 ismi özellikle es geçmedi! Özgür Özel de aralarında var
PFDK’dan hem Dursun Özbek’e hem de Galatasaray’a şok ceza PFDK'dan hem Dursun Özbek'e hem de Galatasaray'a şok ceza
Cebinden 200 lira çıkartan vatandaş, pazardaki fiyatlara isyan etti Cebinden 200 lira çıkartan vatandaş, pazardaki fiyatlara isyan etti
“Aziz İhsan Aktaş davası“nda 7 sanığa tahliye "Aziz İhsan Aktaş davası"nda 7 sanığa tahliye
Galatasaray ve Samsunspor’un Süper Lig’deki 27. hafta maçları ertelendi Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Türkiye barış diplomasi için devrede Peş peşe görüşmeler Türkiye barış diplomasi için devrede! Peş peşe görüşmeler

10:37
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
10:15
İran’dan saldırılar sonrası ilk açıklama İşte vurulan şehirler
İran'dan saldırılar sonrası ilk açıklama! İşte vurulan şehirler
10:04
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
09:50
Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu
Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu
09:23
ABD ve İsrail, İran’a saldırı başlattı Tahran’da çok sayıda patlama
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama
09:19
Binlerce kez simüle edildi Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini
Binlerce kez simüle edildi! Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini
09:08
Galatasaray-Liverpool maçının takvimi belli oldu
Galatasaray-Liverpool maçının takvimi belli oldu
09:02
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı
08:22
İlçeyi ayağa kaldıran olay Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı
İlçeyi ayağa kaldıran olay! Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı
07:44
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa görevine iade edildi
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa görevine iade edildi
02:50
ABD-İran gerginliğinde tarihi adım: Barış anlaşmasına yaklaşıyoruz
ABD-İran gerginliğinde tarihi adım: Barış anlaşmasına yaklaşıyoruz
02:46
Yeni düzenlemenin ilk cezaları yazıldı Kaçan sürücüye ömrü boyunca unutamayacağı yaptırım
Yeni düzenlemenin ilk cezaları yazıldı! Kaçan sürücüye ömrü boyunca unutamayacağı yaptırım
23:31
Arda’dan UEFA’ya eşi benzeri görülmemiş Türkiye başvurusu
Arda'dan UEFA'ya eşi benzeri görülmemiş Türkiye başvurusu
23:06
Komşu ülkelerin savaşında korkunç bilanço Çok sayıda ölü var
Komşu ülkelerin savaşında korkunç bilanço! Çok sayıda ölü var
22:19
Son aşamaya gelindi 15 yaş altı sosyal medyaya giremeyecek
Son aşamaya gelindi! 15 yaş altı sosyal medyaya giremeyecek
21:29
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
19:57
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 10:41:57. #7.13#
SON DAKİKA: Tahran'da peş peşe patlamalar! İşte ilk görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.