Tammie Jo Shults\'un Uçuş Hikayesi

Tammie Jo Shults hep savaş uçağı uçurmayı hayal etmişti.

1960'larda ABD'nin New Mexico eyaletindeki Holloman Hava Kuvvetleri Üssü yakınlarındaki bir çiftlikte büyüdü. Uçakların ailesinin ahırının üzerinden gürleyerek geçişini izlemeyi çok seviyordu.

Uçmak büyülü geliyordu.

Çiftlikte çok çalıştı ve dokuz yaşında traktör kullanmaya başladı. Ailesi erkek ve kadın işleri arasında ayrım yapmadı ve uygun bir kariyer bulması için teşvik etti.

Shults annesine, "Savaş uçağı uçurmak istiyorum" dedi.

Annesi, "Tammy, o insanlar gerçekten çok zeki" diye yanıtladı.

Bu, Shults'un pilotluğunun kolay olmayacağına dair ilk işaretti.

Engeller

Lisede çeşitli mesleklerin tanıtıldığı bir etkinlikte havacılık dersine gitti.

Sorumlu albay, "Bu kariyer günü, hobi günü değil; kızların yapabileceği bir şey bulmalısınız" dedi.

Shults yine de oturdu ve dinledikçe heyecanı arttı.

"Sonuna kadar heyecan vericiydi. Ve fark ettim ki... kadın zihninin kavrayamayacağı hiçbir şey yoktu" diyordu.

Oradan askeri pilot olmak adına her zamankinden daha kararlı bir şekilde ayrıldı.

Üniversiteyi bitirdiğinde, ABD Hava Kuvvetleri'nin bir işe alım görevlisinin kapısını çaldı.

Shults, "Dinledi. Sonra da 'Üzgünüm ama kadınları işe almıyoruz' dedi" diye hatırlıyor.

Bu, yüzüne kapanan birçok kapının ilkiydi.

Kara ordusu da dahil uçak kullanan diğer ABD askeri birimlerini denemeye karar verdi. Onlar da ona uygun olmadığını söylediler. Bu yüzden en azından pilotluk sınavına girmesine izin veren donanmayı denedi.

Shults "İşe alım görevlisi, 'Üzgünüm, erkek pilot için yeterince yüksek puan aldınız ama kız pilot için değil. Kız pilot olmak istiyorsanız daha yüksek puan almalısınız' dedi" diye anlatıyor.

Yüksek lisans eğitimine geri döndü ama hayalini son bir kez denemesi gerektiğini biliyordu. 1985'te eğitimini tamamladıktan sonra, farklı bir ABD Donanması işe alım ofisine gitti. Görevliye "kız pilot için" yeterince yüksek puan almadığını ve sınava tekrar girmek istediğini söyledi.

Görevli "Ne diyorsunuz? Erkekler ve kızlar için farklı puanlarımız yok' dedi. Sonra da 'Puanınızı kontrol edeceğim' dedi. Ve kontrol etti ve 'Puanlarınız iyi' dedi."

Birkaç ay sonra, Florida'daki Havacılık Subay Aday Okulu'nda saçları kazınmış halde şınav çekiyordu.

Uçmak Shults'un hayal ettiği kadar büyülüydü. Pilot yeterlilik belgesini aldı ve 'kontrolsüz uçuş' konusunda uzmanlaşarak eğitmen oldu.

Bu, bir uçağı yaklaşık 30.000 fit (9,14 km) yüksekliğe çıkarıp, sonra uçak kendi etrafında dönerken bırakmak demekti. Öğrencinin görevi uçağı kurtarmaktı. Aksi takdirde Shults kontrolü ele alıyordu.

Bu, sekiz yıl sonra Shults'un kendi yolcu uçağının motoru patladığı an için mükemmel bir pratikti.

O zamana kadar ABD Donanması'nda 10 yıl pilotluk yapmış ve bu sürede eşiyle tanışmıştı. 1990'larda ikisi de Donanma'dan ayrıldı ve bir aile kurdular.

Her ikisi de Amerikan havayolu şirketi Southwest Airlines'ta ticari uçuşlarda iş buldu.

17 Nisan 2018'de, 1380 sefer sayılı uçuş uzun bir yolculuk için yakıtla doluydu ve tüm koltuklar doluydu. Uçak 33.000 fit (10,06 km) yüksekliğe ulaştığında, Shults bir patlama sesi duydu.

İlk düşüncesi havada çarpışmaydı. Shults, "Uçak yana doğru kaydı ve dik bir dalışla devrildi, ardından sola doğru ani bir takla attı" diyor.

Uçağı kontrol altına aldı ama daha sonra o kadar şiddetli bir şekilde sarsılmaya başladı ki göstergelerini okuyamadı.

İçgüdü

Kokpit dumanla doldu. Gürültü Shults ile yardımcı pilotun birbirlerini duyamayacakları kadar yüksekti.

Bilmediği şey, fan kanatlarından birinin bir parçasının kopup motorun içine girerek patlamasına neden olduğuydu. Daha sonra motorun kapağının paramparça olduğunu öğrendi.

"Kanadın köküne yapışıp kalmış bir muz gibi soyulmuştu" diyor.

Pencerelerden birine enkaz parçası çarptı ve kırıldı, bu da kabin içinde hızlı bir basınç kaybına yol açtı.

"O irtifada, sinüsleriniz hava basıncı kadar hızlı dengelenemiyor. Bu yüzden çok acı veriyor" diye hatırlıyor. Acı kulaklarından boynuna doğru yayıldı.

Tüm bunlara rağmen, içgüdüleri ve eğitimi devreye girdi. En yakın havaalanı Philadelphia'ya doğru rota belirledi.

"Şunu düşündüğümü hatırlıyorum: 'Bunu zamanında piste çıkarabileceğimizden emin değilim.' Bu da beni 'Bugün öleceğim gün olabilir' düşüncesine götürdü" diyor.

Yine de Shults'un hava trafik kontrolüyle yaptığı konuşmalarda sakin olduğu duyuluyordu.

"Evet, uçağın bir kısmı eksik, bu yüzden biraz yavaşlamamız gerekecek" dediği seçiliyor.

Pist görünür hale geldiğinde ise kokpit kayıt cihazında "Aman Tanrım" diye fısıldadığı duyuluyor. Uçak tek motorla yanlamasına uçuyordu ve Shults pistten çıkmıştı.

Uçağı hizalamak ve güvenli bir şekilde indirmek için bildiği her numarayı kullanmak zorunda kaldı ve 148 yolcu ve mürettebatı kurtardı.

Yolculardan Jennifer Riordan, pencere kırıldığında ağır yaralanmış ve daha sonra hastanede hayatını kaybetmişti. Shults, bu kaybı her zaman hissedeceğini söylüyor.

İnişten sonra tıbbi testlerden geçti. Sağlık görevlisi, "Çelik gibi sinirleriniz olmalı. Kalp atış hızınız bile yükselmiyor" dedi.

Peki Shults, baskı altında bu kadar soğukkanlı kalmasını nasıl açıklıyor?

"Sorumluluk size ait olduğunda, liderlik beklenirken, doğru olan şey soğukkanlılığınızı korumak ve önünüzdeki sorunları ele almak" diyor.

BBC World Service radyosundaki Outlook programının bir bölümünden uyarlandı

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .