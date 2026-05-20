Tammie Jo Shults'un Uçuş Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Tammie Jo Shults'un Uçuş Hikayesi

Tammie Jo Shults\'un Uçuş Hikayesi
20.05.2026 07:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savaş uçağı hayaliyle yola çıkan Tammie Jo Shults, engelleri aşarak pilot oldu ve bir krizi başarıyla yönetti.

Tammie Jo Shults hep savaş uçağı uçurmayı hayal etmişti.

1960'larda ABD'nin New Mexico eyaletindeki Holloman Hava Kuvvetleri Üssü yakınlarındaki bir çiftlikte büyüdü. Uçakların ailesinin ahırının üzerinden gürleyerek geçişini izlemeyi çok seviyordu.

Uçmak büyülü geliyordu.

Çiftlikte çok çalıştı ve dokuz yaşında traktör kullanmaya başladı. Ailesi erkek ve kadın işleri arasında ayrım yapmadı ve uygun bir kariyer bulması için teşvik etti.

Shults annesine, "Savaş uçağı uçurmak istiyorum" dedi.

Annesi, "Tammy, o insanlar gerçekten çok zeki" diye yanıtladı.

Bu, Shults'un pilotluğunun kolay olmayacağına dair ilk işaretti.

Engeller

Lisede çeşitli mesleklerin tanıtıldığı bir etkinlikte havacılık dersine gitti.

Sorumlu albay, "Bu kariyer günü, hobi günü değil; kızların yapabileceği bir şey bulmalısınız" dedi.

Shults yine de oturdu ve dinledikçe heyecanı arttı.

"Sonuna kadar heyecan vericiydi. Ve fark ettim ki... kadın zihninin kavrayamayacağı hiçbir şey yoktu" diyordu.

Oradan askeri pilot olmak adına her zamankinden daha kararlı bir şekilde ayrıldı.

Üniversiteyi bitirdiğinde, ABD Hava Kuvvetleri'nin bir işe alım görevlisinin kapısını çaldı.

Shults, "Dinledi. Sonra da 'Üzgünüm ama kadınları işe almıyoruz' dedi" diye hatırlıyor.

Bu, yüzüne kapanan birçok kapının ilkiydi.

Kara ordusu da dahil uçak kullanan diğer ABD askeri birimlerini denemeye karar verdi. Onlar da ona uygun olmadığını söylediler. Bu yüzden en azından pilotluk sınavına girmesine izin veren donanmayı denedi.

Shults "İşe alım görevlisi, 'Üzgünüm, erkek pilot için yeterince yüksek puan aldınız ama kız pilot için değil. Kız pilot olmak istiyorsanız daha yüksek puan almalısınız' dedi" diye anlatıyor.

Yüksek lisans eğitimine geri döndü ama hayalini son bir kez denemesi gerektiğini biliyordu. 1985'te eğitimini tamamladıktan sonra, farklı bir ABD Donanması işe alım ofisine gitti. Görevliye "kız pilot için" yeterince yüksek puan almadığını ve sınava tekrar girmek istediğini söyledi.

Görevli "Ne diyorsunuz? Erkekler ve kızlar için farklı puanlarımız yok' dedi. Sonra da 'Puanınızı kontrol edeceğim' dedi. Ve kontrol etti ve 'Puanlarınız iyi' dedi."

Birkaç ay sonra, Florida'daki Havacılık Subay Aday Okulu'nda saçları kazınmış halde şınav çekiyordu.

Uçmak Shults'un hayal ettiği kadar büyülüydü. Pilot yeterlilik belgesini aldı ve 'kontrolsüz uçuş' konusunda uzmanlaşarak eğitmen oldu.

Bu, bir uçağı yaklaşık 30.000 fit (9,14 km) yüksekliğe çıkarıp, sonra uçak kendi etrafında dönerken bırakmak demekti. Öğrencinin görevi uçağı kurtarmaktı. Aksi takdirde Shults kontrolü ele alıyordu.

Bu, sekiz yıl sonra Shults'un kendi yolcu uçağının motoru patladığı an için mükemmel bir pratikti.

O zamana kadar ABD Donanması'nda 10 yıl pilotluk yapmış ve bu sürede eşiyle tanışmıştı. 1990'larda ikisi de Donanma'dan ayrıldı ve bir aile kurdular.

Her ikisi de Amerikan havayolu şirketi Southwest Airlines'ta ticari uçuşlarda iş buldu.

17 Nisan 2018'de, 1380 sefer sayılı uçuş uzun bir yolculuk için yakıtla doluydu ve tüm koltuklar doluydu. Uçak 33.000 fit (10,06 km) yüksekliğe ulaştığında, Shults bir patlama sesi duydu.

İlk düşüncesi havada çarpışmaydı. Shults, "Uçak yana doğru kaydı ve dik bir dalışla devrildi, ardından sola doğru ani bir takla attı" diyor.

Uçağı kontrol altına aldı ama daha sonra o kadar şiddetli bir şekilde sarsılmaya başladı ki göstergelerini okuyamadı.

İçgüdü

Kokpit dumanla doldu. Gürültü Shults ile yardımcı pilotun birbirlerini duyamayacakları kadar yüksekti.

Bilmediği şey, fan kanatlarından birinin bir parçasının kopup motorun içine girerek patlamasına neden olduğuydu. Daha sonra motorun kapağının paramparça olduğunu öğrendi.

"Kanadın köküne yapışıp kalmış bir muz gibi soyulmuştu" diyor.

Pencerelerden birine enkaz parçası çarptı ve kırıldı, bu da kabin içinde hızlı bir basınç kaybına yol açtı.

"O irtifada, sinüsleriniz hava basıncı kadar hızlı dengelenemiyor. Bu yüzden çok acı veriyor" diye hatırlıyor. Acı kulaklarından boynuna doğru yayıldı.

Tüm bunlara rağmen, içgüdüleri ve eğitimi devreye girdi. En yakın havaalanı Philadelphia'ya doğru rota belirledi.

"Şunu düşündüğümü hatırlıyorum: 'Bunu zamanında piste çıkarabileceğimizden emin değilim.' Bu da beni 'Bugün öleceğim gün olabilir' düşüncesine götürdü" diyor.

Yine de Shults'un hava trafik kontrolüyle yaptığı konuşmalarda sakin olduğu duyuluyordu.

"Evet, uçağın bir kısmı eksik, bu yüzden biraz yavaşlamamız gerekecek" dediği seçiliyor.

Pist görünür hale geldiğinde ise kokpit kayıt cihazında "Aman Tanrım" diye fısıldadığı duyuluyor. Uçak tek motorla yanlamasına uçuyordu ve Shults pistten çıkmıştı.

Uçağı hizalamak ve güvenli bir şekilde indirmek için bildiği her numarayı kullanmak zorunda kaldı ve 148 yolcu ve mürettebatı kurtardı.

Yolculardan Jennifer Riordan, pencere kırıldığında ağır yaralanmış ve daha sonra hastanede hayatını kaybetmişti. Shults, bu kaybı her zaman hissedeceğini söylüyor.

İnişten sonra tıbbi testlerden geçti. Sağlık görevlisi, "Çelik gibi sinirleriniz olmalı. Kalp atış hızınız bile yükselmiyor" dedi.

Peki Shults, baskı altında bu kadar soğukkanlı kalmasını nasıl açıklıyor?

"Sorumluluk size ait olduğunda, liderlik beklenirken, doğru olan şey soğukkanlılığınızı korumak ve önünüzdeki sorunları ele almak" diyor.

BBC World Service radyosundaki Outlook programının bir bölümünden uyarlandı

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Havacılık, Olaylar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tammie Jo Shults'un Uçuş Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı
Nevşehir’de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin cinayeti aydınlatıldı torun tutuklandı Nevşehir'de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin cinayeti aydınlatıldı; torun tutuklandı
Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi
Düzgün Baba Ziyaretgahı’ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı
Beyoğlu’nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü Beyoğlu'nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü
Son 1 adım Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor Son 1 adım! Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor
Nijerya’da okul saldırısı: 25 öğrenci ve 7 öğretmen kaçırıldı Nijerya'da okul saldırısı: 25 öğrenci ve 7 öğretmen kaçırıldı
Erzurum’da 17 yaşındaki genç anneannesini bıçaklayıp rehin aldı teyzesinin ikna etmesiyle teslim oldu Erzurum'da 17 yaşındaki genç anneannesini bıçaklayıp rehin aldı; teyzesinin ikna etmesiyle teslim oldu
Mersin’de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var
Beşiktaş Belediyesi’nde rüşvet operasyonu: 5 gözaltı Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 5 gözaltı
İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 110 gözaltı İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 110 gözaltı
Beşiktaş’tan Domenico Tedesco bombası Beşiktaş'tan Domenico Tedesco bombası
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919 Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
Gabriel Sara’ya gece yarısı şoku Bunu kimse beklemiyordu Gabriel Sara'ya gece yarısı şoku! Bunu kimse beklemiyordu
ABD’de 3 kişinin öldüğü cami saldırısıyla ilgili Trump’tan ilk açıklama ABD'de 3 kişinin öldüğü cami saldırısıyla ilgili Trump'tan ilk açıklama
Aziz Yıldırım’dan bomba Asensio kararı Aziz Yıldırım'dan bomba Asensio kararı
Yıldız ismin büyük sevinci Televizyonda adını duyunca herkes havalara uçtu Yıldız ismin büyük sevinci! Televizyonda adını duyunca herkes havalara uçtu
Hakkı Bulut’u ağlatan şaka Hakkı Bulut'u ağlatan şaka
Mersin’de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Şantiye alanında yanmış kadın cesedi bulundu, yanındaki kişi hemen gözaltına alındı Şantiye alanında yanmış kadın cesedi bulundu, yanındaki kişi hemen gözaltına alındı
İsrail, Sumud’daki tüm aktivistleri alıkoydu İsrail, Sumud'daki tüm aktivistleri alıkoydu
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin

06:54
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin
Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin
06:35
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var
Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var
05:37
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti
ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
02:27
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
23:28
22 yılık hasret sona erdi Arsenal Premier Lig şampiyonu
22 yılık hasret sona erdi! Arsenal Premier Lig şampiyonu
23:03
İsrail, Sumud’daki tüm aktivistleri alıkoydu
İsrail, Sumud'daki tüm aktivistleri alıkoydu
22:44
Bir dönemin efsanesiydi İlginç berber deneyimini takipçileriyle paylaştı
Bir dönemin efsanesiydi! İlginç berber deneyimini takipçileriyle paylaştı
22:36
ABD’de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı
ABD'de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı
22:28
Aziz Yıldırım’dan stat müjdesi Kapasitesine kadar söyledi
Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! Kapasitesine kadar söyledi
22:05
Tarihi final Tüpraş Stadyumu’nda bir ilk yaşanacak
Tarihi final! Tüpraş Stadyumu'nda bir ilk yaşanacak
20:57
Acun Ilıcalı’nın rakibine men Final maçı Middlesbrough ile oynanacak
Acun Ilıcalı'nın rakibine men! Final maçı Middlesbrough ile oynanacak
20:24
Mahkeme Başkanı’nı tehdit eden 7 sanığa 27.5 yıla kadar hapis istemi
Mahkeme Başkanı'nı tehdit eden 7 sanığa 27.5 yıla kadar hapis istemi
20:21
BM zirvesinde skandal Haluk Levent İsrail’i eleştirirken, canlı yayın kesildi
BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi
20:19
Beşiktaş’tan Arda Turan sürprizi
Beşiktaş'tan Arda Turan sürprizi
20:06
Mango’nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı
Mango'nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı
20:05
Jankat Yılmaz’dan Galatasaray’daki geleceğiyle ilgili açıklama
Jankat Yılmaz'dan Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili açıklama
19:40
İsrail Sumud Filosu’ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu
19:34
Mide bulandıran olay Küçük kızı, tacizden “Anne“ feryadı kurtardı
Mide bulandıran olay! Küçük kızı, tacizden "Anne" feryadı kurtardı
18:13
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
18:10
Trump: İran’a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
Trump: İran'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
16:34
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
"Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 07:25:26. #7.12#
SON DAKİKA: Tammie Jo Shults'un Uçuş Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.