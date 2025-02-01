Tayland, 48 Uygur Türkünün Çin'e iade kararını iptal etti - Son Dakika
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Dünya

Tayland, 48 Uygur Türkünün Çin'e iade kararını iptal etti

Tayland, 48 Uygur Türkünün Çin\'e iade kararını iptal etti

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın girişimleri sonucu Tayland, 48 Uygur Türkünü Çin'e teslim etme kararından vazgeçti. Uygurlar, grevlerini sonlandırarak güvenli bir şekilde üçüncü bir ülkeye gönderilme sürecinin başlamasını bekliyor.

01.02.2025 09:58  Güncelleme: 10:00
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İHH İnsani Yardım Vakfı, girişimleri sonucunda 48 Uygur Türkünü Çin'e teslim etme hazırlığında olan Tayland'ın kararından vazgeçtiğini duyurdu. Vakıftan yapılan bilgilendirmede günlerdir açlık grevinde olan Uygur Türkleri'nin iade kararının iptal edilmesinin ardından grevlerini bitirdiği aktarıldı. Vakıf, Irak'taki Rusafa Cezaevi'nde bulunan Doğu Türkistanlı kadın ve çocukların özgürlüklerine kavuşması için de temaslarını sürdürdüğünü belirtti.

İHH İnsani Diplomasi Birimi'nin Tayland'da 2015 yılından bu yana geri gönderme merkezinde tutulan 48 Uygur Türkünün Çin'e iade sürecinin durdurulması için bulunduğu girişimler sonuç verdi. Tayland, iade kararından vazgeçti.

İHH İnsani Diplomasiden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Altay başkanlığındaki müzakere heyeti, Tayland'daki temasları kapsamında çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde müzakere heyeti tarafından, Uygur Türklerinin Çin'e teslim edilmeleri durumunda bir daha kendilerinden haber alınamayacağına yönelik endişeler dile getirildi. 48 kişinin Çin'e teslim sürecinin durdurulması istendi. Taylandlı yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından, Uygurların Çin'e iadesinin durdurulduğu bildirildi. Kararın kendilerine iletilmesi sonrası 18 gündür açlık grevinde olan 48 kişi grevi bitirdi.

'ÇİN'E İADE EDİLMEMELERİ GEREKTİĞİNİ HEP VURGULADIK'

İHH Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Altay, yürütülen insani diplomasi çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Altay, İHH olarak, insani diplomasi faaliyetleri kapsamında Tayland'da uzun süredir yürüttükleri arka kapı diplomasisiyle, 48 Uygur Türkünün Çin'e iadesi yerine üçüncü bir ülkeye gönderilmesi gerektiğini her zaman vurguladıklarını ifade etti. Altay, "Bu süreçte, önceki ve mevcut parlamento başkanları, milletvekilleri, Savunma Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Konseyi, İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere birçok yetkili makamla sürekli görüşmeler gerçekleştirdik. Sonuç olarak, Tayland yetkilileri konuyu çözüm sürecine dahil etti. Çin'e iade kararı durduruldu, şimdi ise 48 Uygur Türkünün güvenli bir şekilde üçüncü bir ülkeye gönderilmesi süreci devam ediyor" dedi.

29 Ocak'ta Tayland Parlamentosu Hukuk, Adalet ve İnsan Hakları Komitesi'nin ülkede gözaltında tutulan 48 Uygur Türkünün durumunu ele aldığını belirten Altay, şu bilgileri verdi:

"Tayland yetkilileri, Uygurların insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin'e iade edilmeyeceğini teyit etti. Komite, mültecilerin üçüncü bir ülkeye yerleştirilmesini önerdi. Türkiye ve Malezya bu süreçte olası seçenekler arasında gösterildi. Ancak diplomatik görüşmelerin devam etmesi gerekiyor. Komite, hükümeti üçüncü bir ülkeye yerleştirme sürecini hızlandırmaya veya Uygurlara Tayland'da yasal statü tanımaya yönelik net bir karar almaya çağırdı."

'TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYORLAR'

10 yılı aşkın süredir hapishane şartları altında tutulan Uygur Türklerinin Türkiye'de yaşayan yakınlarına kavuşmak ve Çin'e iade edilme tedirginliğinden kurtulmak istediklerini belirten Altay, Türkiye'nin Uygur Türklerine kapısını açacağına inandıklarını ifade etti. Altay, gözetim altında tutulan Uygurların Türkiye'ye gelebilmek için yetkili makamlardan destek beklediklerini söyledi.

'IRAK'TA CEZAEVİNDE BULUNAN DOĞU TÜRKİSTANLILAR ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKEYE GÖNDERİLMELİ'

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Doğu Türkistanlılara yönelik insani diplomasi çalışmalarının Tayland'daki çalışmalarla sınırlı olmadığının altını çizen Altay, Irak'ta Rusafa Cezaevi'nde bulunan Doğu Türkistanlı kadın ve çocukların özgürlüklerine kavuşması için de Irak Adalet Bakanlığı, Yüksek Yargı Konseyi ve Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı ile temaslarda bulunulduğunu anlattı. Altay, "Kadın ve çocuklar için bir çözüm arayışındayız. Büyük ekseriyetinin kimliği yok. Kimlikleri olmadığı için ilgilenen bir ülke yok. Çin'e iade edilmesi tehlikesine karşı uzun yıllardır cezaevinde bulunan kadın ve çocukların akrabalarının bulunduğu üçüncü bir ülkeye gönderilmeleri talebinde bulunduk" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Tayland, Dünya, Uygur, İHH, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tayland, 48 Uygur Türkünün Çin'e iade kararını iptal etti - Son Dakika

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