Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok - Son Dakika
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Dünya

Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok

Trump\'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok

Trump ve Netanyahu'nun ilişkilerinin bozulduğu ve ABD Başkanı'nın hayal kırıklığına uğradığı yönelik haberlerin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan'da Trump ve Prens Selman arasındaki görüşmeye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın da katılacağı iddia edildi. Zirveye Netanyahu'nun davet edilmediği belirtildi.

11.05.2025 16:17
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ABD Başkanı Donald Trump'ın kritik Orta Doğu turu bu hafta başlıyor. Trump'ın durakları ise Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar olacak.

Filistinli bir kaynak, Suudi Arabistan'da planlanan ve Trump, Prens bin Selman arasındaki görüşmeye sürpriz isimlerin de katılacağını ancak İsrail Başbakanı Binjamin Netanyahu'nun davet edilmediğini bilirdi.

AHMED ŞARA VE MAHMUD ABBAS SÜRPRİZİ

Filistin haber sitesi El-Kuds'a açıklama yapan kaynak, önümüzdeki Salı günü Riyad'da gerçekleşmesi planlanan ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasındaki görüşmenin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı da kapsayacağını belirtti.

TEKLİF PRENS SALMAN'DAN

Kaynak, genişletilmiş bu zirve teklifinin Prens Muhammed bin Selman tarafından sunulduğunu ve Trump'ın da bu teklifi kabul ettiğini ifade etti. Ayrıca Prens bin Salman'ın, Trump'ın bir Filistin devleti kurulmasına yönelik Suudi koşullarını kabul etmesini beklediğini vurguladı.

Kaynak, bu hedefin gerçekleşmesinin Suudi diplomasisi açısından en büyük ve en önemli başarılardan biri olacağını da ekledi.

Haber, İsrail'in Maariv gibi önde gelen yayın organlarında da geniş yer buldu.

TRUMP VE NETANYAHU'NUN ARASI BOZUK

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla iletişimi kesme kararı aldı. İsrail Ordu Radyosu muhabiri Yanir Cozin, X'te yaptığı paylaşımda, Trump'ın bu kararı Netanyahu'nun kendisini manipüle etmeye çalıştığı yönündeki endişeler nedeniyle aldığını yazdı.

Sağ görüşlü gazete Israel Hayom'un haberinde de Trump ve Netanyahu'nun ilişkilerinin bozulduğu ve ABD Başkanı'nın hayal kırıklığının arttığı belirtildi.

Son dönemde ABD'nin İran ile nükleer müzakerelere başlaması ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın görevden alınması da Trump ile Netanyahu'nun ilişkilerinde kırılma yaşandığı şeklinde yorumlanmıştı.

ORTA DOĞU'DA NETANYAHU'SUZ İLERLEYECEK

İsrail basınında Trump'a yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde ABD Başkanı'nın Netanyahu'dan beklediğini alamadığı ve Orta Doğu'da onsuz "adımlar" atmayı planladığı ifade edildi.

Trump'ın planladığı adımlardan birinin, ABD arabulucuğunda uzun süredir gündemde olan İsrail-Suudi Arabistan normalleşmesiyle ilgili olduğu öne sürülüyor.

Jerusalem Post gazetesi çarşamba günü, ABD'li yetkililerle Gazze'de rehin tutulan İsraillilerin aileleri arasında bir görüşme yapıldığını bildirmişti.

Görüşmede ismi açıklanmayan üst düzey ABD'li bir yetkilinin, İsrail'in ateşkes ve rehine anlaşmasının yenilenmesi müzakerelerindeki tutumunu eleştirdiği ve ABD'nin, İsrail olmadan da Suudi Arabistan ile bölgesel bir anlaşmaya varacağını söylediği belirtilmişti.

Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, Prens Selman, Mahmud Abbas, Politika, Filistin, Suriye, Lübnan, Dünya, Şara, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • İbrahim null:
    Ziyaret yerleri arasında Türkiye yok. Neden yok? Çünkü ziyaret ettiği yerlere bakın zayıf ve istediği gibi sözünü geçireceği ülkeler. Türkiye'ye diş geçiremediği için gelmiyor , gelse de zaten hava gazı alır gider 26 6 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Trump a hiç güvenmeyin Netenyahuyu yu harcayan babasını tanımaz. Bizi yönetenler dikkat . 32 0 Yanıtla
    Coronaci :
    Netanyahuyami uzuldun.??? 0 1
  • Kalemdar:
    çakal ne kadar hile bilirse Kurtta o kadar yol bilir. 30 0 Yanıtla
  • Khamet:
    Bunlar asla küs olmazlar oyun içinde oyun var uyanık olması lazım müslüman alemi 19 0 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    Kargıya bak. Güya araları bozuk. Böylelikle Aptalların parasını alacak. 17 0 Yanıtla
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