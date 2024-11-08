Trump Zafer İlanı Yaptı

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ABD’de başkanlık seçimlerinin sonuçları netleşmeye başladığı saatlerde Donald Trump zaferini ilan etmek için sahneye çıktı.

Florida’nın Mar-a-Lago bölgesindeki kutlama organizasyonunda sahne kalabalıktı.

Başkanlığının ilk döneminde önemli görevler alanlar da dahil beş çocuğu yanındaydı. Onların dördünün eşleri ve 10 torunu da sahneye çıktı.

Ayrıca 2016, 2020 ve 2024'te üç ayrı seçim kampanyasında birebir çalıştığı isimlerin yanında kamuoyunun az bildiği isimler de yanındaydı.

ABD’de ünlü bir dövüş sporu organizasyonunun patronu Dana White ve golf yıldızı Bryson DeChambeau gibi sürpriz isimler de yer aldı.

Bu sahne bize Trump'ın ikinci döneminden neler bekleyebileceğimiz hakkında ipuçları da sunuyor.

Donald Trump, aile üyelerine, 2017 - 2021 başkanlık döneminde de görevler verdi.

Sahnede hemen yanında ise ikinci kez First Lady ünvanı alan Melania Trump vardı.

Trump sahnede eşini "ülkenin en çok satan kitabını” yazdığı için övdü. Melania Trump bu biyografi kitabında, Cumhuriyetçi Partili birçok kişiyle çelişir şekilde kadınların kürtaj hakkını savunuyordu.

Slovenya kökenli First Lady’nin 2018’de ABD vatandaşı olan babası Viktor Knavs da kutlamaya sahneden katıldı.

Ailenin Beyaz Saray’daki ilk döneminde küçük bir çocuk olan da 18 yaşında bir üniversite öğrencisi olarak babasının yanında sahnedeydi.

Trump’ın Cumhuriyetçi Parti'nin eş başkanı olarak atadığı üçüncü çocuğu Eric Trump'a, eşi Lara eşlik etti.

Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmasının ardından siyasi danışman olan en büyük oğlu Donald Trump Jr. da nişanlısı Kimberly Guilfoyle ile birlikte kalabalığı selamladı.

Guilfoyle daha önce Demokrat California Valisi Gavin Newsom ile evliydi. Newsom Cumhuriyetçiler tarafından 'radikal sol' olarak tanımlanıyordu.

Donald Trump Jr. beş çocuğundan ikisi de oradaydı. 17 yaşındaki kızı Kai, bir önceki Cumhuriyetçi Parti kongresinde büyükbabası Trump’ı “çok şefkatli ve sevgi dolu" ve "normal bir büyükbaba" olarak tanımlamıştı.

Trump'ın ilk döneminde kamuoyu önünde en görünür rollerden birini alan ikinci çocuğu Ivanka Trump da kocası Jared Kushner ile birlikte sahnedeydi.

Kushner İsrail- Filistin sorunu ve Çin, Meksika ve Kanada ile ilişkileri konusunda Trump’a danışmanlık yaptı.

Ivanka - Jared çifti bu seçim kampanyasına katılmadı.

Babasının siyasi hayatında daha az görünür olan dördüncü çocuğu Tiffany Trump, kocası Michael Boulos ile birlikteydi.

Vance’ler

Başkan yardımcısı seçilen eski Trump'ın zaferini ABD tarihindeki "en büyük siyasi geri dönüş" diyerek kutladı.

JD Vance, ana akımda çok yer bulmayan muhafazakar, beyaz işçi sınıfına bir pencere açtığı belirtilen ve daha sonra en çok satanlar listesine giren Hillbilly Elegy isimli kitapta anılarını yazmıştı.

Trump, Vance seçimi için kendisini övdü ve "Başlangıçta biraz eleştirilsem de akıllı olduğunu biliyordum" dedi.

Yeni başkan yardımcısının, Yale Üniversitesi’nde okurken tanıştığı ve evlendiği Hintli bir göçmenin kızı olan Usha Vance de yanındaydı.

Usha Vance eşinin seçim yarışına girmesine kadar avukat olarak çalışıyordu.

Kampanya danışmanları ve müttefikleri

Trump'ın seçim kampanyası takımının liderleri, kilit siyasi müttefikleri, bir önceki döneminde yetkililer de zafer kutlamasında yanındaydı.

Kampanyanın iki direktörü Susan Wiles ve Chris LaCivita, Cumhuriyetçi Parti Kongre Başkanı Michael Whatley, miting konuşmalarının yazarı Vince Haley, iletişim stratejisti Jason Miller, kamuoyu yoklaması şirketi sahibi Tony Fabrizio ve danışman Dan Scavino bu isimler arasında yer aldı.

Dikkat çeken isimlerden biri de danışman Stephen Miller'dı.

Miller, 2017’de nüfusunun çoğunluğu Müslümanlardan oluşan yasaklayan adımın da mimarlarındandı.

Danışman Boris Epshteyn ile America First Policy Institute'un yönetim kurulu başkanı olan Linda McMahon da oradaydı.

Trump’ın yönetimi devralması sürecine liderlik edecek olan milyarder iş insanı Howard Lutnick de yanındaydı.

UFC patronu ve Musk

Elon Musk sahneye çıkmasa da ismi sahnedeydi. Trump konuşmasında Musk’ı "inanılmaz bir adam" diyerek övdü.

Milyarder iş insanının uzay araştırmaları şirketi SpaceX'in son başarılarını da öven Trump, "Seni bu yüzden seviyorum Elon" dedi

Tesla ve X’in de CEO'su olan Musk, Trump'ın kilit destekçilerinden biri olarak kampanyanın son döneminde sahne aldı.

Musk, kararsızların çoğunlukta olduğu eyaletlerdeki bazı seçmenlere, çekilişle bir milyon dolarlık ödül vadiyle tepki toplamıştı.

Dövüş sporları organizasyonu Ultimate Fighting Championship'in (UFC) patronu Dana White, yaptığı konuşmada “Bunu Trump ve ailesinden daha fazla hak eden yok” dedi ve devam etti:

"Onu durduramadık, ilerlemeye devam ediyor, pes etmiyor, hayatımda tanıştığım en dirençli, çalışkan adam"

White ayrıca Trump'ı destekleyen "güçlü” podcast sunucusu Joe Rogan'a da teşekkür etti.