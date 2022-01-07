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Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı - Son Dakika

Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı

07.01.2022 14:24

Akaryakıt zammının ardından 2 Ocak itibarıyla başlayan protestolar Kazakistan'ı kaosa sürüklüyor. Yaşanan gelişmeler sonrası devreye giren Türk Devletleri Teşkilatı 11 Ocak'ta olağanüstü toplantı kararı alırken, görüşmelerden Kazakistan ile ilgili kritik kararlar çıkması bekleniyor. Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı Mukhtar Tleuberdi ile yaptığı telefon görüşmesinde Kazakistan'a desteğini yineledi.

Kazakistan'da yaşanan olaylara ilişkin son dakika haberler gelmeye devam ediyor.Türk Devletleri Teşkilatı yaşanan gelişmeler sonrası olağanüstü toplantı kararı aldı. Daha önce "Desteğe hazırız" açıklamasının geldiği Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları tarafından 11 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan toplantıda kritik kararların alınması bekleniyor.

Kritik gün 11 Ocak! Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'NDAN ÖNEMLİ KARAR

Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Kazakistan'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere 11 Ocak'ta olağanüstü toplantı düzenleyecek. Toplantıda kritik kararlar alınması bekleniyor.

Kritik gün 11 Ocak! Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN KAZAK MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Kazakistan'daki son gelişmeler ele alındı ve Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kazakistan'a desteğini yineledi.

Görüşmede ayrıca, 11 Ocak 2022'de çevrimiçi olarak düzenlenecek ve Kazakistan'daki gelişmelerin değerlendirileceği Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kritik gün 11 Ocak! Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı

"DESTEĞE HAZIRIZ" MESAJI GELMİŞTİ

Teşkilattan dün yapılan açıklamada, "Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri, Kazakistan'daki son olaylar ışığında, Kazakistan'da barış ve istikrara verdiğimiz önemi vurguluyor ve üye ülkemiz Kazakistan'la güçlü dayanışmamızı ifade ediyoruz." denilmişti. Kazak halkının sağduyusu ve normale dönme arzusuna güvenlerini vurgulayan teşkilat üye ülkeleri, "Kazak yetkililerin barışçıl bir şekilde gerginliğin giderilmesi, düzen ve sükunetin yeniden tesis edilmesi kapasitesine sahip olduğuna inanıyoruz. Kazakistan hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz" ifadeleri kullanılmıştı. Açıklamada ayrıca olaylarda hayatını kaybedenler için taziye, yaralılar için acil şifa mesajı da yer aldı.

Kritik gün 11 Ocak! Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı

KONSEY ADINI 2021'DE TÜRKİYE'DE YAPILAN ZİRVEDE ALDI

Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatının Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan ve Özbekistan'la birlikte 5 üyesi arasında yer alıyor. Teşkilatın gözlemci üyeleri arasında ise Türkmenistan ve Macaristan bulunuyor. Türk Konseyi adıyla 2009'da kurulan örgüt, şu anki adını ise Kasım 2021'de Türkiye'de yapılan zirvede aldı.

YORUMLAR (1)
  • Şevki Gerz: Türk Devletleri Teşkilatı toplantı yapmak için neden 11 ocak tarihini beklemesi gerekiyor bu bekleyiş Kazakistan halkının menfaati nemidir ? değil ise teşkilatın bir an önce toplanıp bazı kararlar alması gerekmez mi.? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan, Ocak, Türk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı - Son Dakika
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