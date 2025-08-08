Türkiye'den Gazze'ye 178 TIR'lık İnsani Yardım - Son Dakika
Dünya

Türkiye'den Gazze'ye 178 TIR'lık İnsani Yardım

Türkiye'den Gazze'ye 178 TIR'lık İnsani Yardım
08.08.2025 12:50
AFAD, son 11 günde Gazze'ye 178 yardı TIR'ı gönderdiklerini açıkladı. 500 TIR daha hazır bekliyor.

AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, son 11 günde Türkiye'ye ait 178 insani yardım TIR'ının, El Ariş'ten Gazze'ye geçiş sağladığını, 500 TIR'lık yardım konvoyunun da depolarda hazır bekletildiğini açıkladı.

AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, AFAD Başkanlığı'nda Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı yardımlarla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Pehlivan, Filistin topraklarında 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in sürdürdüğü saldırılar neticesinde 61 binden fazla Gazzeli'nin hayatını kaybettiğini, 151 binin üzerinde Gazzeli'nin yaralandığını, yaklaşık 2 milyon Gazzeli'nin yerinden edildiğini söyledi. Pehlivan, AFAD'ın kendi imkanlarıyla sağladığı yardımların yanı sıra Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılay'ı, ulusal STK'lar ve ilgili kuruluşların temin ettiği insani yardım malzemelerini de bölgeye ulaştırdığını, bu yardımların uçak ve gemi seferleriyle Gazze'ye taşındığını kaydetti.

'500 TIR DEPOLARDA HAZIR BEKLİYOR'

Pehlivan, 2025 yılının Mart ayından bu yana insani yardıma dahi kapalı olan Gazze sınır kapılarının 27 Temmuz'dan bu yana yardım TIR'larının geçişine sınırlı saatlerle kısıtlı olarak açıldığını belirterek, "AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda hazırlanan insani yardım malzemeleri bu tarihten itibaren Gazze'ye yeniden ulaştırılmaya başlanmıştır. Önceki aylarda Mısır'ın El Ariş kentine sevk edilen insani yardım malzemeleri, burada AFAD tarafından depolanmıştı. Bu malzemelerin Gazze'ye ulaştırılması için Refah Sınır Kapısı'nda görevli olan AFAD personelimiz yoğun sabırlı ve meşakkatli bir çalışma yürütmeye devam etmektedir, yürütmektedir. Sadece son 11 günde Türkiye'ye ait, ülkemize ait 178 insani yardım TIR'ı, El Ariş'ten Gazze'ye geçiş sağlamıştır. Yardım malzemelerinin büyük kısmını un, gıda, bebek maması, ilaç ve hijyen malzemeleri oluşturmaktadır. Bunun yanında yaklaşık yüzde 60'ı gıda, yüzde 40'ı barınma malzemelerinden oluşan 500 TIR'lık yardım konvoyu da Gazze'ye gönderilmek üzere El Ariş'teki temin ettiğimiz depolarda hazır olarak bekletilmektedir. Bu gayret Türkiye'nin kararlılığını ve Filistin halkına olan sarsılmaz desteğini ortaya koymaktadır" diye konuştu.

'101 BİN 271 TON İNSANİ YARDIM MALZEMESİ ULAŞTI'

Yardım konvoylarının sadece gıda veya insani yardım malzemeleri değil, insanlığın onurunu da taşıdığını ifade eden Pehlivan, "2023 yılının Ekim ayında İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların yol açtığı insani kriz karşısında ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve himayelerinde İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığımız, Dışişleri Bakanlığımızla koordinasyon halinde uluslararası düzeyde harekete geçmiş, insani yardım çalışmalarını malumunuz başlatmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği ve kararlı vizyonu insanlık onurunu savunan bir duruşun en güçlü ifadesi olmuştur. Bu kapsamda ülkemiz, o günden bugüne 14 insani yardım uçağını ve 16 insani yardım gemisini Gazze'ye göndermiştir. Ülkemizden toplamda 101 bin 271 tonluk insani yardım malzemesi bugüne kadar bölgeye ulaştırılmıştır. Aziz milletimizin Filistin'e yardım etme talebini karşılamak üzere AFAD Başkanlığı olarak geçmiş yıllarda çeşitli yardım kampanyaları düzenlemiştik. 2018'de 'Filistin'e Umut Ol', 2019 yılında 'Filistin İçin Paylaşma Vakti' 2023 yılında 'Filistin İçin El Ele' adlı kampanyaları yürüttük. Bu yardım kampanyalarımızı kardeş Filistin halkının sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletmeye yönelik olarak gerçekleştirmiştik. Son olarak 2025 yılının, bu yılın şubat ayında başlatmış olduğumuz 'Gazze İçin El Ele' kampanyası ise halen devam etmektedir" dedi.

'EN FAZLA YARDIM YAPAN ÜLKELERİN BAŞINDAYIZ'

Pehlivan, bugüne kadar Gazze'ye gönderilen 101 bin 271 tonluk yardım malzemesinin; 8 sahra hastanesi, 53 ambulans, kurtarma aracı, 1451 jeneratör, 351 yaşam konteyneri, 245 ton tıbbi malzeme, 3 mobil mutfak aracı, 25 bin 729 ton gıda malzemesi, 65 bin 270 ton un, 3 bin 171 ton içme suyu, 550 ton temizlik malzemesi, 281 bin hijyen seti, 25 bin 180 çadır, 113 bin 608 battaniye, 19 binden fazla uyku tulumu, 151 bin barınma malzemesi, 469 binden fazla giyecek ve binden fazla da çocuk oyuncak setinden oluştuğunu söyledi. Pehlivan, "Görev ve sorumluluklarından biri de uluslararası insani yardımları koordine etmek olan AFAD'ımız bugüne kadar 5 kıtada 82'den fazla ülkeye yardım götürmüştür. Ülkemiz küresel insani yardım raporlarında gayri safi milli hasılasına göre en fazla yapan yardım yapan ülkelerin başında gelmektedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Ali Hamza Pehlivan, Savaş ve Çatışma, Politika, Türkiye, Gazze, Yaşam, Dünya, AFAD, Son Dakika

Türkiye'den Gazze'ye 178 TIR'lık İnsani Yardım

SON DAKİKA: Türkiye'den Gazze'ye 178 TIR'lık İnsani Yardım - Son Dakika
