Türkiye ile Yunanistan arasında ipler geriliyor! Miçotakis, Erdoğan'ın resti sonrası Keçi Adası'nı ziyaret edip asker denetledi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye ile Yunanistan arasında ipler geriliyor! Miçotakis, Erdoğan'ın resti sonrası Keçi Adası'nı ziyaret edip asker denetledi

03.06.2022 08:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Anlaşmayı bozduk, ikili görüşmeleri rafa kaldırdık" resti sonrası geri adım atmayan Yunan Başbakanı Miçotakis, "gayri askeri" statüsündeki Keçi Adası'na giderek provokatif bir ziyarette bulundu. Yunan basınında geniş yer bulan bu ziyaret, "Erdoğan'a mesaj" manşetleriyle duyurdu.

ABD ve Fransa'nın arkasında olmasına güvenerek Türkiye'ye diklenmeye başlayan Yunanistan ve başbakanı Miçotakis, hukuk dışı eylemlerine ve Türkiye'yi kışkırtmaya devam ediyor. Lozan Antlaşmasına göre silahlandırılması ve yerleşimin yasak olması gereken Keçi (Pserimos) Adası'nı ziyaret eden Miçotakis, adada silahlarla çevrili karaya çizilen dev Yunan bayrağı fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı.

YUNAN MEDYASI ZİYARETİ "ERDOĞAN'A MESAJ" DİYE DUYURDU

Türkiye'ye karşı uluslararası kampanyasının startını veren Yunanistan Başbakanı Miçotakis, dün Bodrum'un dibindeki Kos, Keçi ve Astipalya Adaları'nı ziyaret etti. Medya, ziyareti 'Erdoğan'a mesaj' diye duyurdu.

Miçotakis'e Sağlık Bakanı Thanos Plevris, Turizm Bakanı Vassilis Kikilias, İçişleri Bakan Yardımcısı Stelios Petsas, Güney Ege Bölge Valisi George Hatzimarkos, İstanköy Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras ve Yeni Demokrasi Partisi On İki Ada Milletvekilleri Manos Konsopis ve Vassilis Yanpos Polis ve Vassilis Yansis eşlik etti.

TÜRKİYE'NİN KITA SAHANLIĞI İÇİNDE

Miçotakis, ziyaretinde Türkiye'nin 6 millik kıta sahanlığı içinde bulunan Keçi Adası'ndaki askeri birliği de denetledi. Ada, eski cumhurbaşkanları Papulyas ve Pavlopoulos ile Başbakan Çipras tarafından da ziyaret edilmişti.

Miçotakis ateşle oynuyor! Erdoğan'ın 'Anlaşmayı bozduk' resti sonrası Keçi Adası'nı ziyaret edip asker denetledi

ADADA SİLAHLARLA ÇEVRİLİ DEV BAYRAĞI PAYLAŞTI

Miçotakis'in İstanköy'deki toplantının ardından 3 mil uzaklıktaki Lozan Antlaşması'na göre yerleşimin olmaması ve silahlandırılmaması gereken ancak hem yerleşimin olduğu hem de askeri birliğin bulunduğu ve toplarla uçaksavarların yerleştirildiği Keçi (Psemiros) Adası'na geçti. Miçotakis'in bu kez de ada ziyaretinin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından Keçi Adası'nın Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ne bakan tarafına çizilen ve etrafında topların yerleştirildiği yaklaşık 60 metrekarelik dev Yunan bayrağını paylaşması dikkat çekti. Miçotakis paylaşımına "Pserimos. Ege'nin mavisinin bayrağımızın mavisiyle buluştuğu yer!" şeklinde yazdığı görüldü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE DANS ETMEYE KALKMA

Miçotakis'in haddi aşan manevralarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da köprüleri attı.Erdoğan "Yunanistan'la anlaşmamız vardı, dün Dışişleri Bakanı'ma da söyledim. Yüksek Düzeylik Stratejik Konsey Anlaşmamızı bozduk Yunanistan'la" dedi. Sonra da, bunun gerekçelerine dair sözler sarf etti; "İkide bir uçaklarınla kalk bize gösteri yap. Sonra başla ağlayıp sızlamaya. Türkiye ile dans etmeye kalkma. Yorulur yolda kalırsın… ABD'de Rum lobisi imiş, Kongre'de aleyhimize sözler edecek. Biz artık bunlardan bıktık. Dürüst olacaksan karşımızda koltuğun hazır, olmazsan kusura bakma."

YORUMLAR
500
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yurt dışındaki temsilciliklerine Türkiye karşıtı 16 farklı harita gönderdi Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yurt dışındaki temsilciliklerine Türkiye karşıtı 16 farklı harita gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye bu yıl ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüme kaydetti. İhracatımızın her ay rekor kırıyor olması işte bundan.' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye bu yıl ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüme kaydetti. İhracatımızın her ay rekor kırıyor olması işte bundan.'

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye ile Yunanistan arasında ipler geriliyor! Miçotakis, Erdoğan'ın resti sonrası Keçi Adası'nı ziyaret edip asker denetledi - Son Dakika


Son Dakika
00:54 Batman'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
00:44 Ablasına veda mesajı ile konum attı, polis ekipleri doktoru ağaca asılı halde buldu
00:41 2018 seçimleriyle son anket kıyaslandı! Aydın'da AK Parti puan kaybederken İYİ Parti oylarını ikiye katladı
00:35 İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'dan gensoru önergesi verilmesi halinde istifa resti
00:28 Fransa'da başörtülü kadını restorana almayan kişi mahkemede yargılanacak
00:15 Pakistan'da akaryakıt zammı öncesi binlerce vatandaş istasyona akın etti
23:59 Dışişleri, yaptığı telefon görüşmesinde ABD'ye sınır ötesi operasyonu hakkında net mesajlar verdi
23:46 Rusya gıda krizini önlemek için tek bir şart sundu: Denizi mayınlardan temizleyin
23:08 NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye çıkışı: Endişeleri ele almalı ve sonra ileriye doğru ortak bir yol bulmalıyız
22:23 Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Süper Lig'e çıkan son takım oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 08:37:16. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye ile Yunanistan arasında ipler geriliyor! Miçotakis, Erdoğan'ın resti sonrası Keçi Adası'nı ziyaret edip asker denetledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement