Üç Avrupa Ülkesinden İsrail'e Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika
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Üç Avrupa Ülkesinden İsrail'e Acil Yardım Çağrısı

Üç Avrupa Ülkesinden İsrail\'e Acil Yardım Çağrısı
25.07.2025 22:10
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Almanya, Fransa ve İngiltere, İsrail'e Gazze'deki yardımları derhal kaldırma çağrısında bulundu.

Almanya, Fransa ve İngiltere ortak bir açıklamayla, İsrail'e "yardım akışındaki kısıtlamaları derhal kaldırma" çağrısı yaptı.

Üç ülkenin ortak açıklamasında, " Gazze'de tanık olduğumuz insani felaket artık sona ermeli" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada "Sivil halka temel insani yardımın engellenmesi kabul edilemez" deniliyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı son 24 saatte dokuz kişinin daha yetersiz beslenme sonucu öldüğünü duyurdu. Bununla birlikte sayı 122'ye ulaştı.

İsrail Gazze'de açlık nedeniyle yaşanan ölümler sonrası büyük bir uluslararası baskısı altında bulunuyor.

Buna karşın Binyamin Netanhahu yönetimi Gazze'de açlık yaşandığını reddediyor.

İsrail hükümet sözcüsü David Mencer, BBC'ye Cuma sabahı yaptığı açıklamada, Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF), "milyonlarca" yemek dağıttığını iddia etti.

Mencer, Gazze'deki "yetersiz beslenme" sorununun, Hamas'ın gıda dağıtımını engellemesi nedeniyle yaşandığını ve İsrail'in hiçbir yardımı engellemediğini savundu.

Buna karşın İsrail ordu radyosundan yapılan yayında, yabancı ülkelerin önümüzdeki günlerde Gazze'ye havadan yardım atabileceği bildirildi.

The Times of Israel gazetesi de Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin havadan yardım operasyonuna izin verilen ülkeler olabileceğini yazdı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu UNRWA, Gazze'ye havadan yardım ulaştırılmasının "pahalı ve verimsiz" olduğu uyarısını yaptı.

UNRWA Direktörü Phillipe Lazzarini, bu hamleyi İsrail hükümetinin "dikkat dağıtma" çabası olarak nitelendiriyor.

Lazzarini, Gazze'deki durumu da "planlanmış ve kasıtlı bir kitlesel açlık" olarak nitelendirdi.

Direktör, BM'nin, Gazze'ye gitmek üzere Mısır ve Ürdün'den çıkamayan 6 bin kamyon dolusu gıda ve tıbbi malzemesi olduğunu da söyledi.

Gazze İnsani Yardım Vakfı'ndan 24 Temmuz'da yapılan açıklamada, 27 Mayıs'tan bu yana Gazzelilere 91 milyon öğün yemek dağıtıldığı savunuldu.

faaliyete geçmesi sonrası ilk 90 gün boyunca Filistinlilere 300 milyon öğün yemek sağlama hedefinin gerisinde kaldığı anlamına geliyor.

BM gibi kurumların kıtlık tespiti için baz aldığı Entegre Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırması (IPC) Mayıs 2025'te bir değerlendirme yayınladı.

Buna göre Gazze'de 470 bin kişinin afet düzeyinde açlık seviyeleriyle karşı karşıya olduğu ve kıtlık riski bulunduğu kaydedildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da da hükümete Gazze konusunda adım atmaya çağıran büyük bir gösteri yapıldı.

Ünlü isimlerin de katıldığı eylemde Keir Starmer'a Filistin'i tanıma çağrıları yapılıyor.

Starmer'ın lideri olduğu İşçi Partisi'nin çoğunlukta olduğu 200'den fazla vekilin bu çağrıya destek verdiği biliniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin'i devlet olarak tanıyacağını açıklaması sonrası Starmer üzerindeki baskı da arttı.

İngiltere Başbakanı, Filistin devletini tanıma konusunda Fransa'nın izinden gitmeyi reddederek, bunun iki devletli çözüme gidecek daha geniş bir planın parçası olması gerektiğini savunuyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Üç Avrupa Ülkesinden İsrail'e Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika

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