Ukrayna, Rusya İçin Savaşan Çinli Askerleri Ele Geçirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna kuvvetlerinin ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesinde Rus ordusu adına savaşan iki Çin vatandaşını ele geçirdiğini açıkladı.

Zelenskiy, 8 Nisan Salı günü yaptığı açıklamada, istihbarat bilgilerine göre Rus ordusunda bulunan Çinli asker sayısının "bundan çok daha fazla" olduğunu söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, bunun "Çin'in barış yanlısı olduğunu ilan ettiği tutumunu sorgulattığı" yorumunu yaptı.

Sybiha, Çin'in Kiev'deki temsilcisinin açıklama için Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını söyledi.

Ukrayna, Çin'in Rusya'ya insan gücü sağladığı yönünde ilk kez bir iddiada bulundu.

Rusya, Zelenskiy'nin açıklaması hakkında yorum yapmayı reddetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise "konuyla ilgili durumu Ukrayna tarafıyla doğruladıklarını" ancak Çin'in vatandaşlarına sürekli olarak silahlı çatışmalardan uzak durmaları çağrısı yaptığını belirtti.

Çin ayrıca, Ukrayna'nın daha fazla Çin vatandaşının çatışmalara katıldığı yönündeki iddiasını "asılsız" olarak nitelendirdi.

Pekin ve Moskova yakın siyasi ve ekonomik müttefikler olsa da Çin çatışmada tarafsız olduğunu öne sürerek Rusya'ya askeri ekipman sağladığını sürekli olarak reddediyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın eline geçen Çin vatandaşları varsa, bunların şahsi olarak bu savaşa katılmış olabileceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, "Çin hükümeti, vatandaşlarına çatışma bölgelerinden uzak durmalarını ve hiçbir şekilde silahlı çatışmalara – özellikle herhangi bir tarafın askeri eylemlerine – katılmamalarını sürekli olarak hatırlatmaktadır" dedi.

'Putin'in savaşı bitirmeye niyeti yok'

Zelenskiy, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, söz konusu askerlerin Donetsk bölgesinde kimlik belgeleri ile ele geçirildiğini belirtti. Ayrıca askerlerin üzerinde kişisel bilgiler içeren banka kartlarının da bulunduğunu söyledi.

Ordusunun altı Çinli askerle çatıştığını ve ikisini esir aldığını söyleyen Zelenskiy, paylaşımına kelepçeli bir kişinin Mandarin Çincesi konuşarak yakın zamanda yaşanan bir çatışmayı anlattığı görülen bir videoyu da ekledi.

Zelenskiy, "Elimizdeki bilgilere göre, işgalci birliklerde bu iki kişiden çok daha fazla Çin vatandaşı var" dedi.

Ukrayna lideri "Rusya'nın Çin'i ve diğer ülkeleri doğrudan ya da dolaylı olarak bu Avrupa'daki savaşa dahil etmesi, Putin'in bu savaşı bitirmek gibi bir niyeti olmadığının açık bir işaretidir" diye konuştu.

" Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve dünyada barış isteyen tüm ülkelerden bir tepki bekliyoruz" ifadelerini kullanan Zelenskiy, esir alınan Çinli askerlerin şu anda Ukrayna Güvenlik Servisi'nin gözetiminde olduğu ve konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

ABD'den tepki: 'Rahatsız edici'

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tammy Bruce, Salı günü yaptığı konuşmada gelen haberleri "rahatsız edici" olarak nitelendirdi.

Bruce, Çin'in, navigasyon cihazları, yarı iletken çipler ve jet parçaları gibi çift kullanımlı ürünler tedarik etmesi nedeniyle, Rusya'nın savaşının "önemli bir destekçisi" olduğunu ifade etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha da Çin'in Kiev'deki maslahatgüzarını açıklama talebiyle bakanlığa çağırdıklarını söyledi.

Sybiha, bu durumun Çin'in "barış yanlısı olduğunu iddia eden tutumunu sorgulattığını" ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olarak güvenilirliğini zedelediğini vurguladı.

Ukrayna ve Batılı yetkililere göre, Kuzey Kore binlerce askerini Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına destek vermesi için gönderdi.

Zelenskiy, "Ama bir fark var: Kuzey Koreliler bize karşı Kursk cephesinde savaştı, Çinliler ise Ukrayna topraklarında savaşıyor" dedi.

Ukrayna, Ocak ayında Rusya'nın Kursk bölgesinde iki yaralı Kuzey Koreli askeri esir aldığını açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2022 yılında Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı işgal başlattı ve şu anda ülkenin yaklaşık yüzde 20'sini kontrol ediyor.

Rusya'nın savaşta en önemli avantajlarından biri sayısal üstünlüğü.

Moskova'nın, cephe hatlarında konumunu kademeli olarak geliştirmek amacıyla "et kıyma makinesi" taktikleriyle büyük sayıda askeri sahaya sürdüğüne dair raporlar bulunuyor.