Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah ile Rajwa Al Seif evlendi! İşte göz kamaştıran düğünden kareler - Son Dakika
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Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah ile Rajwa Al Seif evlendi! İşte göz kamaştıran düğünden kareler

02.06.2023 14:39

Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah ile Suudi Arabistanlı Rajwa Al Seif, Ürdün'ün başkenti Amman'daki Zahran Sarayı'nda düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi. Çiftin düğününden kareler görenleri hayran bırakırken gelin de güzelliğiyle göz kamaştırdı.

Ürdün'de aylardır beklenen kraliyet düğünü gerçekleşti. Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah ile Suudi Arabistanlı Rajwa Al Seif, Ürdün'ün başkenti Amman'daki Zahran Sarayı'nda evlendi. Nikah törenine ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden, İngiltere Prensi William ve eşi Kate ile Katar, Belçika, İspanya, Danimarka, Hollanda ve Japonya kraliyet ailelerinin üyeleri katıldı.

ZARİF BİR GELİNLİK TERCİH ETTİ

Ürdün'ün dört bir yanında kutlamaların yapıldığı düğün öncesi, birçok cadde ve sokak süslendi. Çiçeği burnunda gelin Al Seif, Lübnanlı tasarımcı Elie Saab imzalı zarif beyaz bir gelinlik, Veliaht Prens Abdullah ise askeri üniformasını giydi.

DAMADIN BOYUNU GEÇMEMEK İÇİN DÜZ AYAKKABI GİYDİ

Güzelliği ve fiziğiyle dikkat geçen Rajwa Al Saif, düğünde topuklu yerine damadın boyunu geçmemek için düz bir ayakkabı tercih etti. Saif, düğününde bir de kabarık Dolce Gabbana imzalı gelinlik giydi.

Nikah törenin ardından çiçeği burnunda çift, düzenlenen geçit töreni ile halkı selamlayarak düğünün düzenleneceği Al Husseiniya Sarayı'na doğru yola çıktı.

İşte dünyanın konuştuğu düğünden kareler...

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Son Dakika Dünya Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah ile Rajwa Al Seif evlendi! İşte göz kamaştıran düğünden kareler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah ile Rajwa Al Seif evlendi! İşte göz kamaştıran düğünden kareler - Son Dakika
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