Wagner'in kurucusu Prigojin'in açıklamaları sonrası Rusya, Wagner'i vurdu - Son Dakika
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Wagner'in kurucusu Prigojin'in açıklamaları sonrası Rusya, Wagner'i vurdu

24.06.2023 00:09

Rusya'ya yönelik sert eleştirilerde bulunan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Ukrayna savaşını 'bir avuç yaratığın' çıkardığını söylemişti. Bu açıklamaların ardından iddiaya göre Rus ordusu, Wagner'in Ukrayna'da bulunan paralı askerlerini vurdu. Saldırı sonrası Yevgeniy Prigojin, Rusya'ya savaş açtı. Rusya Savunma Bakanlığı ise görüntülerin gerçekleşme örtüşmediğini ve olayın provakasyon olduğunu aktardı.

Uzun süredir Rusya'ya yönelik sert eleştirilerde bulunan Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Ukrayna savaşını "bir avuç yaratığın" çıkardığını söylemişti. Prigojin'in bu açıklaması sonrası Rusya, Wagner'i vurdu. Yevgeniy Prigojin de Rus ordusuna savaş açtı.

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, bugün yaptığı açıklamada Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu hedef aldı. Prigojin, Ukrayna'daki savaşın Şoygu ile "ülkeyi fiilen yöneten oligarklar" için gerekli olduğunu söyleyerek "Savaş sadece 'bir avuç yaratığın" zafer kazanması ve terfi etmesi için lazımdı" demişti.

PRIGOJIN SAVAŞ İLAN ETTİ

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında aktif rol üstlenen Rus paralı asker grubu Wagner ile Rus ordusunun yöneticileri arasında tansiyon yükseldi. Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un, Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlediğini iddia ederek, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Wagner PMC kamplarına füze saldırısı düzenledi. Çok sayıda yoldaşımız öldü, bu savaşa nasıl yanıt vereceğimize biz karar vereceğiz" dedi.

"ADAMLARIMIZI YOK EDENLER CEZALANDIRILACAK"

Şoygu ve Gerasimov'un cezalandırılması gerektiğini söyleyen Prigojin, "Ülkenin askeri liderliğinin getirdiği kötülük durdurulmalı. Askerlerin hayatlarını ihmal ediyorlar. Onlar adalet kelimesini unuttular, biz onu geri getireceğiz. Binlerce Rus askerinin hayatını mahveden ve adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak. Bize karşı koymaya çalışan herkesi tehlike olarak değerlendirip yolumuz üzerindeki kontrol noktaları da dahil olmak üzere anında yok edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"EVLERİNİZDE KALIN"

Rus ordusunun yöneticilerine karşı büyük bir savaşın içine girdiklerini ifade eden Prigojin, "Herkesten sakin olmalarını, provokasyonlara yenik düşmemelerini ve evlerinde kalmalarını rica ediyorum. Başladığımız işi bitirdikten sonra vatanımızı korumak için cepheye döneceğiz. Orduda adalet yeniden sağlanacak. Bundan sonra da tüm Rusya için adalet gelecek" diye konuştu.

RUSYA'DAN YALANLAMA GELDİ

Rusya Savunma Bakanlığı ise görüntülerin gerçekle örtüşmediğini ve olayın provokasyon olduğunu aktardı.

Öte yandan, Prigozhin, mayıs ayında çektiği bir videoda öldürülen Wagner mensuplarını göstererek Rus komutanlara hakaretlerde bulunmuştu. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'a seslenen Prigozhin, kendilerine mühimmat verilmediğini dile getirmişti. Bu açıklamalarının ardından Wagner'e mühimmat yollanmıştı.

"PUTİN DURUMDAN HABERDAR"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Wagner özel askeri şirketi lideri Yevgeniy Prigojin ile ilgili basında çıkan haberlere dair bilgilendirmede bulundu. Basın mensuplarına konuşan Peskov, "Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, Prigojin ile ilgili meydana gelen tüm olaylar hakkında bilgilendirilmiştir. Gerekli tedbirler alınıyor" dedi.

FSB, PRIGOJIN HAKKINDA SUÇLAMADA BULUNDU

Bununla beraber Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi de Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Prigojin'in ifadeleriyle ilgili olarak 'silahlı ayaklanma çağrısı yapma' suçlaması üstünden ceza davası açtığını duyurdu.

Terörle Mücadele Komitesi'nin açıklamasında, "Yevgeni Prigojin tarafından yayılan iddiaların hiçbir dayanağı bulunmuyor. Bu yasadışı eylemlerin derhal son bulmasını talep ediyoruz" denildi.

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