Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri\'den skandal meydan okuma

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dimitri Choupis, 3 Nisan'da Aydın il sınırlarımız içindeki Bulamaç, 4 Nisan'da Muğla'nın Kalolimnoz ve Keçi adalarına geldi ve Yunan bayrağı altında Türkiye'ye meydan okudu. Eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım "Yunanistan, 1923 Lozan Antlaşması'nı ihlal ediyor" ifadelerini kullandı.

11.04.2025 07:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'nin 1 gün arayla yaptığı çok sayıda skandal ziyaret Türkiye'nin büyük tepkisini çekti.

EGEMENLİK VE BAYRAK GÖSTERİSİ YAPTI

Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün haberine göre Bulamaç Adası'na askeri helikopterle gelen Orgeneral Dimitri Choupis adada bulunan Yunan Askeri Üssü'nün önünde işgalci Yunan askerleri ile birlikte egemenlik ve bayrak gösterisi yaptı.

Yunan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma

TÜRK HAVA SAHASINI İHLAL ETTİ

Orgeneral Dimitri geceyi Bulamaç Adası'nda geçirdi. General Dimitri, 4 Nisan'da Muğla Kalolimnoz ve Keçi Adası'na Yunan askeri helikopteri ile geldi ve Türk hava sahasını ihlal etti.

ADALAR TÜRK KARA SULARI İÇİNDE

Yunanistan'ın 2004'ten itibaren işgal ettiği 20 Türk adası arasında bulunan Bulamaç, Kalolimnoz ve Keçi adaları 6 millik Türk kara sularının içinde bulunuyor.

Yunan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma

RESMİ SİTEDEN FOTOĞRAFLARI YAYIMLADILAR

Öte yandan Orgeneral Dimitri'nin Türk kara suları içinde bulunan adalarına yaptığı küstah çıkarmaya ilişkin görüntüler Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden de yayımlandı.

Yunan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma
Eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Ümit Yalım.

EMEKLİ KURMAY ALBAY YALIM: LOZAN ANTLAŞMASINI İHLAL EDİYORLAR

Eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri, Kutlu Parti Güvenlik Politikaları ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı emekli Kurmay Albay Ümit Yalım yaşanan gelişmeye "Türk hava sahasına girmeye çalışan, giren Yunan uçak ve helikopterleri, Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi'nde mevcut NATO ICC, Hvbs sitemleri ve radarlar üzerinden önceden tespit ediliyor. Yunanistan, Türk hava sahasında uçan uçak ve helikopterlerimize haksız ve hukuksuz olarak önleme yaparken Türkiye, Türk hava sahasında uçan Yunan savaş uçakları ve helikopterlerine önleme yapmıyor. Yunanistan, 1923 Lozan Antlaşması, 1947 Paris Antlaşması, NATO Antlaşması ve Helsinki Nihai Senedini ihlal ediyor" sözleriyle tepki gösterdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Genelkurmay Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler, Yunanistan, Orgeneral, Politika, Türkiye, Muğla, Aydın, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ayhan Murat:
    bazen barış için savaş şart oluyor 0 0 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    tarihte yapılan hata 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yiğit Bulut, Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine atandı Yiğit Bulut, Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine atandı
AFAD’dan 2 ile “turuncu“, 29 kente “sarı“ kodlu uyarı Çok kuvvetli geliyor AFAD'dan 2 ile "turuncu", 29 kente "sarı" kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor
Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı
Çayırhan maden ocağında göçük 2’si ağır 13 işçi yaralı Çayırhan maden ocağında göçük! 2'si ağır 13 işçi yaralı
Erdoğan’ın imzasıyla 13 üniversiteye yeni rektör atandı Erdoğan'ın imzasıyla 13 üniversiteye yeni rektör atandı
Duruşma öncesi ortaya çıktı Katilden Minguzzi’nin annesini çıldırtan hamle Duruşma öncesi ortaya çıktı! Katilden Minguzzi'nin annesini çıldırtan hamle
Bu çiçeği koparmanın cezası 577 bin lira... Yılda sadece 20 gün hayatta kalıyor Bu çiçeği koparmanın cezası 577 bin lira... Yılda sadece 20 gün hayatta kalıyor
118 ülkede hizmet veren Gebzeli dünya devi konkordato ilan etti 118 ülkede hizmet veren Gebzeli dünya devi konkordato ilan etti
Cumhurbaşkanlığı atamalarında dikkat çeken isimler Orhan Gencebay, Şahika Ercümen ve Hülya Koçyiğit Cumhurbaşkanlığı atamalarında dikkat çeken isimler! Orhan Gencebay, Şahika Ercümen ve Hülya Koçyiğit
Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan: Çeteler kaybedecek halk kazanacak Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan: Çeteler kaybedecek halk kazanacak
Hakan Sabancı’dan ayrılık iddialarına net yanıt Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

07:42 Türkiye’nin dev firması ürünlerindeki ölümcül virüsü kabul etti İşte kesilen ceza Türkiye'nin dev firması ürünlerindeki ölümcül virüsü kabul etti! İşte kesilen ceza
06:59 İstanbul’da lodos kaosu İstanbul'da lodos kaosu
05:02 “Senin kafana sıkarım“ tehdidi savuran polis görevden uzaklaştırıldı "Senin kafana sıkarım" tehdidi savuran polis görevden uzaklaştırıldı
04:30 Murat Ağırel ve Timur Soykan’ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı
09:45 Ünlü market zinciri bölünecek Binlerce şubesi var Ünlü market zinciri bölünecek! Binlerce şubesi var
09:38 Barcelona, Dortmund’u dağıttı İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Barcelona, Dortmund'u dağıttı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
09:32 Ahmet Minguzzi’yi mezarda da rahat bırakmıyorlar Saldırıya uğradı Ahmet Minguzzi'yi mezarda da rahat bırakmıyorlar! Saldırıya uğradı
09:28 Boykot çağrısının ardından TRT dizisinden çıkarılmıştı Boran Kuzum’un yerine gelen isim açıklandı Boykot çağrısının ardından TRT dizisinden çıkarılmıştı! Boran Kuzum'un yerine gelen isim açıklandı
09:25 Trump’a karşı misillemeleri alay konusu oldu Trump'a karşı misillemeleri alay konusu oldu
09:16 Ağırel ve Soykan, Erkan Kork’un şikayeti sonrası gözaltına alınmış Ağırel ve Soykan, Erkan Kork'un şikayeti sonrası gözaltına alınmış
09:00 Araç sahiplerinin gözü pompada Akaryakıta bir indirim daha geliyor Araç sahiplerinin gözü pompada! Akaryakıta bir indirim daha geliyor
08:57 Entübe edildiği iddia edilen Gönül Yazar’dan yeni haber Entübe edildiği iddia edilen Gönül Yazar'dan yeni haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 08:15:00. #7.13#
SON DAKİKA: Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement