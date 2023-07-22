Yunanistan Başbakanı Türkiye'ye teşekkür etti - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan Başbakanı Türkiye'ye teşekkür etti

22.07.2023 16:42

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin yangın söndürme çalışmalarına katkı sağlamak için gönderdiği uçaklar ve helikopter için teşekkür etti. Türkiye'nin Tarım ve Orman Bakanlığına ait 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri Atina'ya ulaştıktan sonra Dekelia Askeri Hava Üssü'ne hareket etti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesindeki yangın söndürme çalışmalarına uçak göndererek katkı sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti.

"TÜRKİYE'YE ŞÜKRANLARIMIZI SUNARIZ"

Miçotakis, sosyal medya hesabından, "Orman yangınlarıyla mücadelemizde bize yardımcı olması için 2 itfaiye uçağı ve 1 helikopter gönderen Türkiye'ye şükranlarımızı sunarız. Teşekkürler Türkiye" paylaşımı yaptı.

Yunanistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye teşekkür: Şükranlarımızı sunarız
Yunanistan'da günlerdir süren yangınlar yerleşim yerlerine de zarar verdi

TALİMAT ERDOĞAN'DAN GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığına ait 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri 9 kişilik uçuş ekibiyle bu sabah Atina'ya varmıştı. Uçaklar ve 9 kişilik ekip Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı'ndaki işlemlerin ardından Dekelia Askeri Hava Üssü'ne hareket etmişti.

Yunanistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye teşekkür: Şükranlarımızı sunarız

AÇIKLAMA YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan'a 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri gönderileceği belirtildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri uçuş ekipleriyle birlikte Yunanistan'a gönderilecek. Etkili manevra kabiliyetlerine sahip amfibik uçaklar ile yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme helikopteri, Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahalede komşu ülkede kullanılacak" denildi.

Yunanistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye teşekkür: Şükranlarımızı sunarız
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • ahmey bulut: Ya bu yunanistan dıj güc degilmiydi? Cevap Yaz 2 17 Yayından Kaldır
500

Kiryakos Miçotakis, Yunanistan, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan Başbakanı Türkiye'ye teşekkür etti - Son Dakika


Son Dakika
17:32 Van'da Kuran kursundan dönen 9 yaşındaki kız çocuğu sokak köpeğinin saldırısına uğradı
17:26 Van'da 9 yaşındaki çocuğa sokak köpeği saldırdı
17:13 Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, garsonluk yaparken görüntülendi
17:09 Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, garsonluk yaparken görüntülendi
17:03 Afyonkarahisar'daki kazada ilk belirlemelere göre 4 ölü var
17:03 Messi'nin frikik golüyle Inter Miami galibiyeti getirdi
17:01 Afyonkarahisar'da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildi: 4 ölü, çok sayıda yaralı var
16:59 Spor dünyası bu kareyi konuşuyor! Messi ve LeBron James'in kucaklaşması ABD'yi salladı
16:53 CHP Belediye Başkanları Toplantısı Başladı
16:52 Kanserle mücadele eden Tanyeli'ye ünlü sunucudan skandal soru: Mezar yeri aldın mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2023 18:35:27. #1.12#
SON DAKİKA: Yunanistan Başbakanı Türkiye'ye teşekkür etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement