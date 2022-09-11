Yunanistan'ın ateş açtığı geminin, İsrail'in saldırdığı Mavi Marmara gemisi olduğu öğrenildi - Son Dakika
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Yunanistan'ın ateş açtığı geminin, İsrail'in saldırdığı Mavi Marmara gemisi olduğu öğrenildi

11.09.2022 11:18

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından taciz ateşi açılan "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisi 2010 yılında Filistin'e yardım götürürken İsrail tarafından saldırıya uğrayan "Mavi Marmara" gemisi olduğu ortaya çıktı.

Somali'den yola çıkan ve İnebolu'ya giden Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine, Çanakkale'nin Bozcaada açıklarında uluslararası sularda seyir halindeyken Yunan unsurlarınca taciz ateşi açılmıştı. Durumun Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri'ne bildirilmesi üzerine bölgeye 2 Türk Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgeye gelmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi terk etti.

Yunan unsurlarınca saldırılan gemide yaşadıklarını anlattı

"MAVİ MARMARA" GEMİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gemide bulunan 18 personelin (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) yaralanmadığı saldırı sonrasında Sahil Güvenlik Botları refakatında "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisi Karanlık Liman mevkisinde demirledi. Öte yandan, "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisinin 2010 yılında Filistin'e yardım götürürken İsrail Deniz Komandoları tarafından saldırıya uğrayan "Mavi Marmara" gemisi olduğu ortaya çıktı. Geminin 2021 yılında Tuzla tersanesinde Ro-Ro gemisine çevrildiği öğrenildi.

Yunan unsurlarınca saldırılan gemide yaşadıklarını anlattı

"YARIM SAAT SÜRDÜ"

Saldırı sonrasında yaşadıklarını anlatan gemi yetkilisi Cengiz Oluç, " Ege'den Bozcaada'ya doğru seyir halindeydik. Yunanistan Sahil Güvenlik Botunun üzerinde olduğumuzu gördük, bize durmamızı emrettiler. Durmayıp devam edince ikinci bir bot daha geldi. Üzerimize doğru ateş etmeye başladılar. Botlardan bir tanesi geminin altına halat atmaya çalıştı. Daha sonrasında Türk Güvenlik Güçlerinden yardım istedik. Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin geldiklerini görünce bölgeyi terk ettiler. Yaşadıklarımız yaklaşık olarak yarım saat sürdü. Olay sırasında biraz gerildik ama sakindik, gemide bulunan birkaç arkadaşımız biraz panikledi. Gemide bulunan personelin çoğu başka ülkenin vatandaşı, başka bir ülkede başlarına böyle bir olay gelince paniklediler. Saldırıda yaralanan olmadı" dedi.

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Kaynak: İHA

Yunanistan, Marmara, İsrail, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan'ın ateş açtığı geminin, İsrail'in saldırdığı Mavi Marmara gemisi olduğu öğrenildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'ın ateş açtığı geminin, İsrail'in saldırdığı Mavi Marmara gemisi olduğu öğrenildi - Son Dakika
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