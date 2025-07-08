2023\'te 201 Üniversiteden Yayın

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), 2023 yılında 201 üniversitenin ulusal hakemli dergilerde kurum adresli yayımlanmış en az bir yayını bulunduğunu bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'na göre; 2023 yılında 201 üniversitenin ulusal hakemli dergilerde ve kurum adresli yayımlanmış en az bir yayını bulunuyor. Üniversitelerin ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısı toplamı ise 37 bin 386 olarak gerçekleşti. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim üyesi başına düşen yayın sayısının ortalaması 2018'de 0,12 iken, 2023 yılında bu rakam neredeyse 3 kat artarak 0,35'e yükseldi.

Türkiye'de ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim üyesi başına düşen yayın sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında birinci sırayı 0,94 ile Tarsus Üniversitesi alırken, ikinciliği 0,77 ile Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, üçüncülüğü ise 0,72 ile Bitlis Eren Üniversitesi aldı.

ENDEKSLİ DERGİ VE KİTAPLARDAKİ YAYIN SAYISI 89 BİNİ AŞTI

Rapora göre; SCI, SCI-Expanted, SSCI ve AHCI endeksli dergi ve kitaplarda kurum adresli yayın sayısı 2022 yılında 87 bin 355 iken, 2023 yılında bu sayı 89 bin 334'e yükseldi. 196 üniversite, endeksli dergi ve kitaplarda kurum adresli en az bir yayın yaptı. Öğretim üyesi başına düşen kurum adresli yayın sayısı 1 ve üzerinde olan üniversite sayısı ise 51 oldu.

Endeksli dergi ve kitaplarda yayımlanmış öğretim üyesi başına düşen yayın sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında Koç Üniversitesi 2,73'le birinci sırada yer alırken, İstinye Üniversitesi 2,58 ile ikinci, Sabancı Üniversitesi 2,36'yla üçüncü sırada yer aldı.

188 ÜNİVERSİTE, İŞ BİRLİĞİ İLE ORTAK YAYIN YAPTI

Rapora göre; 2023 yılında 188 üniversite, endeksli dergi ve kitaplarda ulusal iş birliği ile kurum adresli en az bir yayın yaptı. Söz konusu üniversitelerin ulusal iş birlikli yayın ortalaması yüzde 52 olarak gerçekleşti. Kurum adresli yayınların yüzde 65 ve üzeri ulusal iş birliğiyle yayınlanan üniversite sayısı 27 oldu. Endeksli dergi ve kitaplarda ulusal iş birliği ile yayımlanmış yayın oranının en yüksek olduğu üniversiteler arasında İzmir Tınaztepe Üniversitesi 86,9 ile birinci sırada yer alırken SANKO Üniversitesi 86,2 ile ikinci, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 84,4 ile üçüncü oldu.

ÜNİVERSİTE-SEKTÖR İŞ BİRLİĞİ ORTAK YAYIN SAYISINI ARTIRDI

Üniversite-sektör iş birliğindeki artış, ortak yayın sayısına da yansıdı. 2023 yılında üniversite-sektör iş birliği ile yapılan yayın oranı yüzde 1 ve üzeri olan üniversite sayısı 128 olarak gerçekleşti. Yayın sayısı toplamı ise 995 oldu. Üniversite sektör iş birliği ile yapılan yayın sayısının toplam yayın sayısına oranı ortalaması ise 1,21 oldu. Bu oran 2021'de 1,07, 2022'de ise 1,19 olarak gerçekleşmişti.

Üniversite sektör iş birliği ile yapılan yayın sayısının toplam yayın sayısına oranının en yüksek olduğu üniversiteler arasında İstanbul Gedik Üniversitesi 6,48 ile birinci sırada yer aldı. İkinci sırada 4 ile Koç Üniversitesi yer alırken Ostim Teknik Üniversitesi 3,82 ile üçüncü oldu.

ENDEKSLİ YAYINLARIN TOPLAM ATFI 3,3 MİLYON

Rapora göre; 2019-2023 döneminde 198 üniversitenin endeksli dergilerde kurum adresli yayımlanmış en az bir atıf almış yayını bulunuyor. Söz konusu üniversitelerin atıf alan yayın ortalaması yüzde 71 olarak gerçekleşti. Kurum adresli yayınlarının yüzde 75 ve üzeri atıf alan üniversite sayısı 61 oldu. Endeksli yayınların toplam atıf alma sayısı 3 milyon 282 bin 90 olarak gerçekleşti. Endeksli yayınların atıf alma oranı en yüksek olduğu üniversiteler arasında Piri Reis Üniversitesi 87,1 ile birinci sırada yer aldı. Çankaya Üniversitesi 86,1'le ikinci, Alanya Üniversitesi 84,2 ile üçüncü oldu.

'HEDEFİMİZ ÖNCELİKLE İLK 10'A GİRMEK'

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'yi küresel etkiye sahip bir araştırma ve yenilik merkezi haline getirmek istediklerini belirterek, "Türkiye bilimsel doküman üretme sıralamasında dünyada 17'nci sırada. Hedefimiz öncelikle ilk 10'a girmek, sonrasında ise ilk 5'i zorlamaktır" ifadelerini kullandı.

Akademisyenlere yılda en az bir yayın yapmaları konusunda tavsiyede bulunarak gelinen noktayla yetinilmemesi ve tüm Türkiye'de adeta akademik üretim seferberliği şeklinde çalışılması gerektiğinin altını çizen Özvar, şöyle devam etti:

"Stratejik hedeflerimizden biri de Türkiye'yi küresel etkiye sahip bir araştırma ve yenilik merkezi haline getirmektir. Üniversitelerimizin yaptığı bilimsel üretkenlikte büyük bir artış gözlemlenmektedir. Dünyanın diğer dev ülkeleri ile büyük bir yarış içerisindeyiz."