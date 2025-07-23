Barkın Özsoy'dan Hava Kirliliği Cihazı - Son Dakika
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Barkın Özsoy'dan Hava Kirliliği Cihazı

Barkın Özsoy\'dan Hava Kirliliği Cihazı
23.07.2025 14:51
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İzmir Fen Lisesi öğrencisi Barkın Özsoy, hava kirliliği ölçüm cihazıyla TÜBİTAK 1'incisi oldu.

İZMİR Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Barkın Özsoy, KOAH, astım gibi üst solunum yolu rahatsızlığı olan kişilere doktorların daha kolay tanı koymasını sağlayan taşınabilir hava kirliliği ölçüm cihazı projesiyle 'TÜBİTAK 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye 1'incisi oldu.

TÜBİTAK 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması Finali, 7 Temmuz'da yapıldı. İzmir Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Barkın Özsoy, yarışmaya hava kirliliğini ölçen projesiyle katıldı. Özsoy 'Hava ve İklim' alanındaki projesiyle Türkiye 1'incisi oldu. Barkın Özsoy, geliştirdiği projede taşınabilir cihaz ile KOAH, astım gibi üst solunum yolu rahatsızlığı olan kişiler için ve doktorların tanı koymasını kolaylaştırmayı amaçladığını söyledi. Özsoy, "Projem için iki türlü cihaz yaptım. Bunlardan biri doktorların hastalarına verebileceği bir kit. Bu sayede doktorlar hastalarına tanı koymalarını ve tedavi sürecinde doğru karar vermelerini sağlıyor. Diğeri ise hastaların yanlarına taşıyabileceği bir cihaz. Bu cihaz havadaki karbondioksit, karbonmonoksit, uçan parçacıklar, organik bileşenler tarzı insan sağlığına oldukça zararı olan gazları ölçüyor ve bunu kullanıcıya anlık olarak bildiriyor. Bu sayede astım hastası ya da solunum problemleri olanlar ve onun dışında herkesin kullanabileceği bunlardan rahatsızlık duyan bir cihaz geliştirdim" dedi.

'EÜ SAM'A GELİŞTİRDİĞİM CİHAZDAN 4 TANE VERECEĞİM'

Havadaki partikül maddelerden oldukça etkilenen biri olduğunu söyleyen Barkın Özsoy, "Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na göre her yıl 8,1 milyondan fazla insan hava kirliliğinden hayatını kaybetmekte ve buna karşı yaptığımız çok büyük önlemler yok kişisel olarak. Ortaokuldayken hava kirliliği ile ilgili bir proje yapmıştım. Bu projeden sonra hava kirliliğinin ne kadar önemli, insan sağlığına ne kadar zararı olan ve dikkat etmediğimiz bir durum olduğunu fark ettim. İnsanlar bu durumdan daha fazla ne kadar haberdar olabilir diye düşündüm. Bu proje için öncelikle hangi gazları ölçmem gerektiğini bilmem gerekiyordu. O nedenle Ege Üniversitesi (EÜ) Solunum Araştırmaları Merkezi'ne (SAM) gittim. Oradaki hocalarımla hangi gazları ölçmem gerekir, bu gazların nasıl değerlendirmem gerekir, insan sağlığına nasıl etkileri var, birbirleriyle nasıl etkileri var? Bu bilgileri edindikten sonra kendim elektronik devremi ve 3 boyutlu baskıları tasarladım. İnsanların kullanabilmesi için bir arayüz ve etkileşimli yerler koydum. Ege Üniversitesi Solunum Araştırmaları Merkezi'ndeki doktorlarla da konuşup, 4 tane ürün kendilerine vermeye karar verdim. Böylelikle doktorların hastalara bu cihazı vermelerini ve ne kadar işine yaradığını görmek istedim. Hedefim ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü okumak. Gelecekte projemin temelleriyle daha iyi öğrenerek çok daha iyi yararlı işler yapabilmek istiyorum" diye konuştu.

'CİHAZ İLE HASTALAR KENDİNİ KORUYABİLİR'

İzmir Fen Lisesi'nde Kimya Öğretmeni Gülseren Coşkun, "Barkın, göz bebeklerimizden. Kendisi daha önce aşka projelerde de görev alan bir öğrenci. Bu sene başarısını güzel bir ödülle taçlandırdığımız için de son derece mutluyuz. Kendisi Bilgisayar Olimpiyat çalışmalarında da görev alıyor. Çalışmasıyla da önemli bir konuya değindi. Hava kirliliği ile ilgili hem dünya üzerinde hem ülkemizde çok fazla böyle çalışmaların yapılmadığını görüyoruz. Özellikle son dönemde orman yangınları nedeniyle de çok fazla çevre kirliliğine maruz kaldık. Cihaz, daha fazla hastaya ulaşabilmek ve bu kişilerin hava kirliliğini fark edip kendini koruyabilmesi açısından çok önemli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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