Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Haberin Videosunu İzleyin
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
23.12.2025 09:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Haber Videosu

Mersin Anamur'da okul müdürünü tüfekle yaralayan 12 yaşındaki öğrenci ve babası, jandarma işlemlerinin ardından tutuklandı. Öğrencinin olaydan bir gün önce sosyal medya hesabından, ''Önümde arkamda babam olduğu sürece ağa da benim, paşa da benim'' yazdığı görüldü.

Mersin'in Anamur ilçesinde okul bahçesinde müdürü tüfekle yaralayan 12 yaşındaki öğrenci ile babası, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olaydan bir gün önce öğrencinin sosyal medyada yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

OKUL BAHÇESİNDE MÜDÜRÜ TÜFEKLE VURDU

İddiaya göre; okul müdürü Ender Kara (39) geçtiğimiz hafta okula elektrikli bisikletle gelen öğrenciyi uyardı. Uyarının ardından bu sabah okula tüfekle gelen M.K. (12), okul bahçesinde Kara'ya ateş etti.

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ender Kara Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Okul müdürünün vurulma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 12 yaşındaki çocuğun tüfekle yanına gelerek müdürü vurduğu anlar yer aldı.

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

ÖĞRENCİ VE BABASI TUTUKLANDI

Olayın ardından jandarma ekipleri, öğrenci M.K. ve babası Y.K'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Anamur Kaymakamı Kemal Duru ve Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı ise hastaneye gidip Kara'nın durumu hakkında bilgi aldı.

"ARKAMDA BABAM OLDUĞU SÜRECE..."

Öte yandan, M.K.'nın olaydan bir gün önce sosyal medyada paylaştığı hikaye ortaya çıktı. M.K.'nın "Önümde arkamda babam olduğu sürece ağa da benim, paşa da benim" notuyla paylaştığı hikaye dikkat çekti.

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Kaynak: DHA

Sosyal Medya, Güvenlik, Jandarma, Anamur, Mersin, Eğitim, Medya, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Uygar Demirbas Uygar Demirbas:
    Şimdi bu terörist adayını çocuk deyip salıverirsen yarın senin başını da alır tek çare sessiz sedasız uyutucaksın bu picleri veya dişilerini 500 5 Yanıtla
    Talat Tekelioğlu Talat Tekelioğlu:
    başka bir haber sitesinde de müdürün çocuğu 3 yıldır taciz ettiği yazıyor kime inanacağımızı şaşırdık eğer öyleysede çocuk bunalıma girmiş yapmıştır sınanmadığınız acılara yorum yapmayın derim 6 113
    Şükrü null Şükrü null:
    Talat 3 yıldır neredelermiş Peki 9 0
  • My52y93. My52y93.:
    TV de neredeyse bütün dizilerde silahlı çatışma, adam vurma tehdit vb. var. Çocuklar bunları seyrediyor ve bunların gercekte de böyle olduğunu zannediyor. Ben yaparım babam kurtarır. 266 5 Yanıtla
    yol yolcu yol yolcu :
    bu diziler yokkende ve hatta televizyon bile yokkende çocuklar adam vuruyorlardı.ama biz görmüyorduk duymuyorduk.hemen dizi suçlamakla olmuyor bu işler aileyle alakalıdır. 23 56
  • Yahya Gültekin Yahya Gültekin:
    Bu müdürün akrabası varsa birazda haysiyetlrri varsa senin babanı ananı bellerler sonra başka bir paylaşım yaparsın anamı babamı bellediler diye 206 9 Yanıtla
    Osman kurt Osman kurt :
    Ağzına sağlık kardeşim 49 1
  • Mustafa Durmaz Mustafa Durmaz:
    senin baban olsa olsa Şambabası olur dürzü 138 2 Yanıtla
  • fatih mazlum fatih mazlum:
    P.. 110 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide ağrısıyla hastaneye gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı Mide ağrısıyla hastaneye gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı
Tüm gözler onu aradı TÜGVA’daki toplantıya katılmayan tek başkan var Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var
Erman Toroğlu canlı yayında ateş püskürdü: At Torreira’yı, ikinci sarı karttan at Erman Toroğlu canlı yayında ateş püskürdü: At Torreira'yı, ikinci sarı karttan at
Arkadaşları özellikle uyarmış Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu Arkadaşları özellikle uyarmış! Doğum günü pastası genç kızın sonu oldu
SDG için geri sayım başladı Sınır hattında sıcak saatler SDG için geri sayım başladı! Sınır hattında sıcak saatler
Başsavcılıktan Okan Buruk iddialarına yalanlama Başsavcılıktan Okan Buruk iddialarına yalanlama
Bolu’da korkutan deprem Bolu'da korkutan deprem
Rıdvan Dilmen’den şampiyonluk için bomba iddia: Bu puanı alan... Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk için bomba iddia: Bu puanı alan...
MEB’den “612 bin çocuk okula hiç gitmiyor“ iddiasına yanıt: Hatalı hesaplama MEB'den "612 bin çocuk okula hiç gitmiyor" iddiasına yanıt: Hatalı hesaplama
Anne-babalar dikkat Öğrencilerin sevdiği ürünün satışı yasaklandı, toplatılıyor Anne-babalar dikkat! Öğrencilerin sevdiği ürünün satışı yasaklandı, toplatılıyor
Barış Alper’in çantasının fiyatı olay oldu Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu
İşte 2025’in en çok konuşulan olayları İşte 2025'in en çok konuşulan olayları
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Levent Gültekin yaşadıklarını anlattı: Kimseye düşman değilim Gözaltına alınıp serbest bırakılan Levent Gültekin yaşadıklarını anlattı: Kimseye düşman değilim
Fenerbahçe, Veerman ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe, Veerman ile anlaşmaya vardı
29 kişinin öldüğü gece kulübü faciası davasında gerginlik Salon boşaltıldı 29 kişinin öldüğü gece kulübü faciası davasında gerginlik! Salon boşaltıldı

11:34
Altın rekor kırarken İslam Memiş kötü haberi verdi
Altın rekor kırarken İslam Memiş kötü haberi verdi
11:31
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak
10:53
Balıkesir’de cenaze karışıklığı: 150 km uzağa gitti
Balıkesir'de cenaze karışıklığı: 150 km uzağa gitti
10:50
Polis “Fotoğraftaki sen değilsin“ dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı
Polis "Fotoğraftaki sen değilsin" dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı
10:49
Tam 18 eksik var Tedesco ve Sergen Yalçın’ı kara kara düşündüren maç
Tam 18 eksik var! Tedesco ve Sergen Yalçın'ı kara kara düşündüren maç
10:37
Anayasa Mahkemesi’nden çakarlı araç kararı Resmi Gazete’de yayımlandı
Anayasa Mahkemesi'nden çakarlı araç kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı
10:15
Yok artık Barış Alper 74 metreyi kaç saniyede koştuğuna inanamazsınız
Yok artık Barış Alper! 74 metreyi kaç saniyede koştuğuna inanamazsınız
10:11
Trafikte yeni dönem Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
09:34
Rafa Silva, Fenerbahçe derbisinde de oynamayacak
Rafa Silva, Fenerbahçe derbisinde de oynamayacak
09:26
Fenerbahçe’nin yıldızı Milan Skriniar’a bomba talip
Fenerbahçe'nin yıldızı Milan Skriniar'a bomba talip
09:13
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma 8 gün sonra katılacakları orduyu vurdular
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! 8 gün sonra katılacakları orduyu vurdular
08:46
Şile Belediyesi’ne ikinci dalga operasyon 23 şüpheli gözaltına alındı
Şile Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon! 23 şüpheli gözaltına alındı
08:19
Spiker mi casus mu Ela Rümeysa Cebeci’yle ilgili gündem yaratacak iddia
Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia
07:42
Teröristbaşı Öcalan’dan Mazlum Abdi’ye Türkiye mektubu: İçinizdeki yabancıları ayıklayın
Teröristbaşı Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye Türkiye mektubu: İçinizdeki yabancıları ayıklayın
07:24
Piyasalar yangın yeri Tarihi rekorlar bugün de art arda geliyor
Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar bugün de art arda geliyor
06:02
Okul müdürünü vuran öğrenci ile babası tutuklandı
Okul müdürünü vuran öğrenci ile babası tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2025 11:59:52. #7.12#
SON DAKİKA: Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.