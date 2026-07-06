Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi 7. Toplantısı Bakü'de Gerçekleşti - Son Dakika
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Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi 7. Toplantısı Bakü'de Gerçekleşti

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi 7. Toplantısı Bakü\'de Gerçekleşti
06.07.2026 16:47
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Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin 7. Mütevelli Heyeti Toplantısı, Azerbaycan'da yapıldı.

TÜRKİYE- Azerbaycan Üniversitesi'nin 7'nci Mütevelli Heyeti Toplantısı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi.

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin 7'nci Mütevelli Heyeti Toplantısı, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Bakü'de gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Erol Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin, Türkiye ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlarının ortak girişimi, güçlü iradeleri ve liderlikleriyle kurulduğunu belirterek, üniversitenin kardeş ülkeler arasındaki köklü ilişkileri yükseköğretim alanında taçlandıran tarihi ve stratejik bir adım olduğunu söyledi. Üniversitenin kuruluş dönemini başarıyla geride bıraktığını kaydeden Özvar, her geçen gün daha güçlü bir yükseköğretim kurumu haline geldiğini bildirdi.

Özvar, geçen mart ayında gerçekleştirilen 6'ncı Mütevelli Heyeti Toplantısı'nda üniversitenin akademik kalitesini, gelecek vizyonunu ve sürdürülebilir büyüme stratejilerini güçlendirecek önemli kararlar alındığını hatırlatarak, öğrencilerin genel not ortalamalarının yüksek seviyelerde seyrettiğini, burs sistemlerinin uyumlaştırıldığını ve yerli akademik kadronun güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

'2030 Gelişim Stratejisi' kapsamında yeni bölümlerin açılmasına yönelik çalışmaların yanı sıra üniversitenin müstakil kampüse kavuşmasına ilişkin arazi seçimi çalışmalarının ve Karabağ Üniversitesi ile iş birliklerinin de ele alındığını vurgulayan Özvar, 7'nci Mütevelli Heyeti Toplantısı'nda bu kararların uygulama sürecini değerlendirmek ve üniversitenin geleceğine yön verecek yeni adımları belirlemek üzere bir araya geldiklerini aktardı.

DAHA GENİŞ KAMPÜS

Özvar, gazetecilere de açıklamada bulunarak, bu yıl yaklaşık 180 yeni öğrenci kabul etmeyi planladıklarını belirtti. Yeni dönemden itibaren Azerbaycan tarafının iradesiyle yeni kampüs çalışmalarının başlamasının öngörüldüğünü söyleyen Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin daha geniş bir kampüste faaliyetlerini sürdüreceğini kaydetti. Özvar, ana gündem maddelerinden birinin yeni akademik programların açılması olduğunun altını çizerek, program sayılarının artırılmasını arzu ettiklerini ve üniversitenin daha güçlü bir akademik altyapıyla eğitim vermesini hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin yalnızca Azerbaycanlı gençlere değil, bölgedeki bütün ülkelere hizmet verecek şekilde planlandığını vurgulayan Özvar, Azerbaycanlı öğrencilerin Türkiye'nin üç partner üniversitesinin programlarına yoğun ilgi göstermesinin memnuniyet verici olduğunu aktardı.

YÖK Başkanı Erol Özvar, 2026-2030 döneminde üniversitenin büyüme kapasitesini değerlendireceklerini ve 4-5 yıllık büyüme planını karara bağlamayı hedeflediklerini belirterek, üniversitenin eğitim-öğretim kapasitesinin yeni kampüsle birlikte daha da genişleyeceğini dile getirdi.

Türkiye'deki partner üniversitelerin araştırma kapasitesini Azerbaycanlı bilim insanlarıyla Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çatısı altında buluşturmayı hedeflediklerini belirten Özvar, üniversitenin gelecekte yalnızca eğitim veren bir kurum değil, iki ülkenin bilimsel araştırma kapasitesini bir araya getiren ortak bir araştırma merkezi niteliği de kazanacağını ifade etti.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BURSLARI

Özvar, başarılı Azerbaycanlı öğrenciler için yüksek lisans ve doktora bursları üzerinde çalıştıklarına dikkati çekerek, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin kendi öğretim elemanlarını yetiştirmeye yönelik projenin de gündemlerinde olduğunu kaydetti.

Türkiye ile Azerbaycan'ın yükseköğretim ve bilimsel araştırma alanındaki bilgi birikimi ile kapasitesini Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çatısı altında bir araya getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Özvar, müşterek irade ve partner üniversitelerin güçlü desteğiyle üniversitenin Türk dünyasında model bir yükseköğretim kurumu olarak güçlenmeye devam edeceğine inandığını ifade etti.

Özvar, ayrıca toplantıdan önce Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile bir araya geldi.

Kaynak: DHA

Azerbaycan, Türkiye, Eğitim, Dünya, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi 7. Toplantısı Bakü'de Gerçekleşti - Son Dakika

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