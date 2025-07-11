Türkiye'nin İlk Yapay Zeka Lisesi Açıldı - Son Dakika
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Eğitim

Türkiye'nin İlk Yapay Zeka Lisesi Açıldı

Türkiye\'nin İlk Yapay Zeka Lisesi Açıldı
11.07.2025 11:35
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Demirören MTAL, yapay zeka bölümü ve burs imkanlarıyla eğitimde farklılık yaratıyor.

DEMİRÖREN Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Türkiye'de bir ilk olarak açtığı Yapay Zeka bölümü, AP programı, yurt dışı staj imkanları ve LGS'de yüzde 1'lik başarı dilimindeki öğrencilere sağladığı burs olanaklarıyla eğitimde fark yaratıyor. Sektörle iç içe eğitim modeli ve uluslararası projelerle öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

TÜRKİYE'NİN İLK YAPAY ZEKA BÖLÜMÜ VE YENİLİKÇİ EĞİTİM MODELİ

Demirören Medya ve Teknoloji MTAL, Türkiye'de bir ilke imza atarak lise düzeyinde Yapay Zeka bölümünü açtı. Bu önemli adım, öğrencilerin hızla gelişen yapay zeka teknolojilerini erken yaşta öğrenmelerini ve uzmanlaşmalarını sağlıyor. Okul, bu bölümüyle gençlerin teorik bilgiyi uygulamayla birleştirmesine olanak tanıyor. Ayrıca, okulun mevcut müfredatı Hazırlık sınıfında Yazılım, 9. sınıftan itibaren Robotik ve Kodlama, 10. sınıfta Medyada Siber Güvenlik, 11. sınıfta ise Yapay Zeka derslerini kapsayacak şekilde planlandı. Yapay Zeka alanıyla birlikte ise yazılım ve teknoloji içerikli derslerin kapsamı daha da genişleyecek. Böylece öğrenciler, geleceğin mesleklerine sağlam bir temel ile hazırlanmış olacak.

LGS'DE YÜZDE 1'LİK DİLİME GİREN ÖĞRENCİLERE BURS İMKANI

Okul, eğitimde fırsat eşitliği ve başarıyı desteklemek amacıyla LGS'de Türkiye genelinde yüzde 1'lik dilime girerek Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi'ni kazanan öğrencilere özel burs imkanı sunuyor. Bu burs desteği, yüksek başarı gösteren gençlerin eğitim hayatlarında maddi kaygılar olmadan kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyor. Ayrıca, İstanbul dışından okulu tercih eden öğrenciler için konforlu ve güvenli yurt imkanları sağlanıyor. Böylece, farklı şehirlerden gelen öğrenciler hem sosyal hem akademik açıdan desteklenerek, en uygun şartlarda eğitimlerine devam ediyor.

AP PROGRAMI VE ULUSLARARASI STAJ OLANAKLARIYLA KÜRESEL DENEYİM

Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi, Türkiye'de meslek lisesi seviyesinde AP (Advanced Placement) programını uygulayan ilk ve tek okul olma özelliğine sahip. Bu program sayesinde öğrenciler, dünya çapındaki üniversitelere kabul şansını artırıyor. Okul aynı zamanda yetkili AP sınav merkezi olarak sınavları kendi bünyesinde gerçekleştiriyor. Ayrıca, Avrupa Birliği mesleki akreditasyonuna sahip olan okul, öğrencilerinin mesleki stajlarını AB ülkelerinde yapmalarına olanak tanıyor. Böylece öğrenciler, uluslararası deneyim kazanarak küresel iş gücü piyasasında avantaj elde ediyor.

SEKTÖRLE İŞ BİRLİĞİ VE UYGULAMALI EĞİTİM İMKANLARI

Türkiye'nin en büyük medya grubunun desteğiyle faaliyet gösteren Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi, öğrencilerini medya ve teknoloji alanında deneyimli profesyonellerle buluşturuyor. Öğrenciler, Demirören Medya'nın profesyonel stüdyo ve prodüksiyon imkanlarından faydalanarak uygulamalı eğitim alıyor. Ayrıca, TEKNOFEST, TÜBİTAK ve MEB Robot Yarışması gibi ulusal ve uluslararası organizasyonlarda hem yarışmacı hem de medya ekibi olarak aktif rol alarak deneyim kazanıyorlar.

AKADEMİK VE SOSYAL GELİŞİME YÖNELİK KAPSAMLI PROGRAM

Okulda, hazırlık sınıfından itibaren haftalık 20 saat İngilizce ve 4 saat ikinci yabancı dil dersi ile dil becerileri güçlü şekilde destekleniyor. Özellikle hazırlık sınıfında ana dili İngilizce olan Native öğretmenler eşliğinde uluslararası standartlarda dil eğitimi veriliyor. 12. sınıfta ise üniversite hazırlık sürecinde yoğun akademik destek programı uygulanıyor. Bunun yanı sıra, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimleri satranç, drama, fotoğrafçılık, yazılım ve kodlama gibi çeşitli kulüplerle destekleniyor. Böylece öğrenciler, akademik başarılarının yanında kişisel yeteneklerini de geliştirme fırsatı buluyor.

Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Türkiye, Medya, Burs, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Türkiye'nin İlk Yapay Zeka Lisesi Açıldı - Son Dakika

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