YÖK Başkanı Özvar, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

YÖK Başkanı Özvar, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı ziyaret etti

YÖK Başkanı Özvar, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar\'ı ziyaret etti

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti.

24.04.2025 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti.

YÖK Başkanı Erol Özvar, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun davetine icabetle 23-25 Nisan tarihlerinde KKTC'yi ziyaret etti. Özvar ve beraberindeki heyet, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Özvar, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a, KKTC üniversitelerinin uluslararası görünürlüğünü Türk üniversiteleri kadar önemsediklerini ve bu amaçla KKTC'ye her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ise "KKTC'ye çocuklarını gönderen ailelere teşekkür ediyorum. Üniversitelerimizin yüzbinlerce mezunu var. Mezunlarımız Türkiye'de ve dünyada önemli yerlerde. KKTC'de 144 ülkeden öğrenci var. Bu KKTC'nin bütün siyasi sorunlarına rağmen büyük başarıdır" dedi.

GENİŞLETİLMİŞ ÜNİVERSİTELER TOPLANTISI

Lefkoşa'da Yükseköğretim Kurulu, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, YÖDAK ve KKTC'deki 22 üniversitenin rektörünün katılımıyla Genişletilmiş Üniversiteler Toplantısı gerçekleştirildi. Özvar, burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yükseköğretim alanında iş birliğine yönelik kendilerine verildiği talimatla KKTC'yi ziyaret ettiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bizlere verdiği talimat Türkiye ile KKTC arasındaki üniversitelerin ve yükseköğretim sistemlerinin birbiriyle çok daha yakın etkileşim içerisinde olması, her türlü bu konuda iş birliği çalışmaları artırmamız ve var olan ilişkileri daha öteye taşımamız noktasındadır. Bu vizyonla burada bulunuyoruz. İnanıyorum ki ziyaretimiz her iki kardeş ülke açısından fevkalade olumlu, kaliteli, hayırlı sonuçlar doğuracaktır" dedi.

'ULUSLARARASILAŞMA VE KALİTE VURGUSU'

Özvar, "Uluslararası görünürlük ve repütasyon nasıl ki Türkiye'de faaliyet gösteren 208 üniversitenin temel önceliği ise KKTC üniversitelerinin de temel misyonu ve hedefi olmalıdır. Öğretim elemanlarının gerek akademik üretkenlik kapasitelerinin gerekse kalitelerinin mutlaka artmasına ve yükselmesine ihtiyaç var. Uluslararası bilimsel doküman üretiminde rekabet üretemezsek ne uluslararası görünürlük ne de repütasyon konusunda arzu ettiğimiz hedeflere varamayız" diye konuştu.

'VERİSİNE SAHİP ÇIKAMAYAN ÜNİVERSİTESİNE SAHİP ÇIKAMAZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın yönlendirmeleriyle dijitalleşme konusunda önemli adımlar attıklarını vurgulayan Özvar, "Birikimimizi KKTC ile paylaşıyoruz. Dijital dönüşüm konusunda da iş birliğimizi daha da artıracağız. Türkiye'de de vurguladığım gibi verisine sahip çıkamayan üniversitesine sahip çıkamaz. Bu noktada YÖKSİS ile YÖKAS arasındaki münasebetler iyi noktada. Biz veri yönetimi alanındaki altyapıyı YÖDAK ile paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

'SAHTELİĞE DAYANAN KABUL MEKTUPLARINI BÜYÜK ÖLÇÜDE ORTADAN KALDIRDIK'

Geçen yıl Türkiye'de öğrenim görecek uluslararası öğrencilerin işlemlerinin hızlı ve güvenli şekilde sonuçlandırılması amacıyla üniversiteler tarafından verilecek kabul mektupları ile ilgili sürecin dijital ortamda yürütülmesini sağlayacak yeni bir uygulama başlattıklarını hatırlatan Özvar, şöyle konuştu:

"Bu sistem 3 Mayıs 2024 itibarıyla KKTC'de de uygulamaya konulmuş ve KKTC üniversiteleri bu sistem üzerinden kabul mektupları vermiştir. Bu sistem sayesinde Türkiye ve KKTC'ye yönelik oluşturulmaya çalışılan dayanışmamıza zarar verebilecek maksatlı algıların da önüne geçilmiştir. Yani sahteliğe dayanan kabul mektupları büyük ölçüde bu sistemin uygulamaya girmesiyle ortadan kalkmıştır. Gerek Milli Eğitim Bakanlığı gerekse YÖDAK'ın kalite süreçlerinden, değerlendirmelerinden olumlu geçmiş üniversitelere daha fazla bu konuda destek vereceğiz. KKTC'nin yükseköğretim sistemini temsil eden, otoritelerin desteğini alan, onun kalite perspektifini büyük ölçüde benimseyen ve bu konuda gerekli çalışmaları yapmış üniversiteleri daha fazla destekleyeceğiz."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Erol Özvar, Politika, Eğitim, Tatar, Son Dakika

Son Dakika Eğitim YÖK Başkanı Özvar, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir
Seçimi kaybettikten sonra akrabalarına yazdığı şiirle fenomen olan muhtar adayı, geçirdiği kazayı da şiirle anlattı Seçimi kaybettikten sonra akrabalarına yazdığı şiirle fenomen olan muhtar adayı, geçirdiği kazayı da şiirle anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu’nun konserini dinledi Dikkat çeken hediye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu'nun konserini dinledi! Dikkat çeken hediye
2 Türk dağcı Rusya’nın Elbrus Dağı tırmanışında hayatını kaybetti 2 Türk dağcı Rusya'nın Elbrus Dağı tırmanışında hayatını kaybetti
Rusya’da Elbruz Dağı’nda 2 Türk dağcı hayatını kaybetti Rusya'da Elbruz Dağı'nda 2 Türk dağcı hayatını kaybetti
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ile İYİ Parti lideri Dervişoğlu arasında samimi anlar DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ile İYİ Parti lideri Dervişoğlu arasında samimi anlar
Deprem anında havuz suyu apartmandan aşağı döküldü Deprem anında havuz suyu apartmandan aşağı döküldü
İstanbul’da 6.2’nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı İstanbul'da 6.2'nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı
’’Büyük deprem bekleniyor’’ manipülasyonuna suç duyurusu ''Büyük deprem bekleniyor'' manipülasyonuna suç duyurusu
Kartal’da 3 ay önce tahliye edilen bina çöktü Kartal'da 3 ay önce tahliye edilen bina çöktü
Osmaniye’de elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti Osmaniye'de elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti

17:56 Almanya’dan “Türkiye’ye Eurofighter satışını engellediği“ iddiasına yalanlama Almanya'dan "Türkiye'ye Eurofighter satışını engellediği" iddiasına yalanlama
17:53 İstanbul’da korkutan bir deprem daha İstanbul'da korkutan bir deprem daha
15:56 Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var
15:34 Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı
11:30 Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye’ye getirildi Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi
07:28 Depremden kaçtı, kurşundan kaçamadı Depremden kaçtı, kurşundan kaçamadı
07:24 İstanbul’da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha
07:10 İstanbullu deprem sonrası geceyi sokaklarda geçirdi İstanbullu deprem sonrası geceyi sokaklarda geçirdi
02:52 Deprem anı market kamerasına böyle yansıdı Deprem anı market kamerasına böyle yansıdı
02:15 Cumhurbaşkanlığından infial yaratan deprem iddiasına yalanlama Cumhurbaşkanlığından infial yaratan deprem iddiasına yalanlama
01:59 Deprem sonrası fiyatlar fırlamıştı İdari yaptırım geliyor Deprem sonrası fiyatlar fırlamıştı! İdari yaptırım geliyor
01:44 Trump: Rusya ile anlaşmaya yakınız Trump: Rusya ile anlaşmaya yakınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 20:16:10. #7.12#
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.