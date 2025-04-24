YÖK Başkanı Özvar, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar\'ı ziyaret etti

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti.

YÖK Başkanı Erol Özvar, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun davetine icabetle 23-25 Nisan tarihlerinde KKTC'yi ziyaret etti. Özvar ve beraberindeki heyet, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Özvar, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a, KKTC üniversitelerinin uluslararası görünürlüğünü Türk üniversiteleri kadar önemsediklerini ve bu amaçla KKTC'ye her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ise "KKTC'ye çocuklarını gönderen ailelere teşekkür ediyorum. Üniversitelerimizin yüzbinlerce mezunu var. Mezunlarımız Türkiye'de ve dünyada önemli yerlerde. KKTC'de 144 ülkeden öğrenci var. Bu KKTC'nin bütün siyasi sorunlarına rağmen büyük başarıdır" dedi.

GENİŞLETİLMİŞ ÜNİVERSİTELER TOPLANTISI

Lefkoşa'da Yükseköğretim Kurulu, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, YÖDAK ve KKTC'deki 22 üniversitenin rektörünün katılımıyla Genişletilmiş Üniversiteler Toplantısı gerçekleştirildi. Özvar, burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yükseköğretim alanında iş birliğine yönelik kendilerine verildiği talimatla KKTC'yi ziyaret ettiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bizlere verdiği talimat Türkiye ile KKTC arasındaki üniversitelerin ve yükseköğretim sistemlerinin birbiriyle çok daha yakın etkileşim içerisinde olması, her türlü bu konuda iş birliği çalışmaları artırmamız ve var olan ilişkileri daha öteye taşımamız noktasındadır. Bu vizyonla burada bulunuyoruz. İnanıyorum ki ziyaretimiz her iki kardeş ülke açısından fevkalade olumlu, kaliteli, hayırlı sonuçlar doğuracaktır" dedi.

'ULUSLARARASILAŞMA VE KALİTE VURGUSU'

Özvar, "Uluslararası görünürlük ve repütasyon nasıl ki Türkiye'de faaliyet gösteren 208 üniversitenin temel önceliği ise KKTC üniversitelerinin de temel misyonu ve hedefi olmalıdır. Öğretim elemanlarının gerek akademik üretkenlik kapasitelerinin gerekse kalitelerinin mutlaka artmasına ve yükselmesine ihtiyaç var. Uluslararası bilimsel doküman üretiminde rekabet üretemezsek ne uluslararası görünürlük ne de repütasyon konusunda arzu ettiğimiz hedeflere varamayız" diye konuştu.

'VERİSİNE SAHİP ÇIKAMAYAN ÜNİVERSİTESİNE SAHİP ÇIKAMAZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın yönlendirmeleriyle dijitalleşme konusunda önemli adımlar attıklarını vurgulayan Özvar, "Birikimimizi KKTC ile paylaşıyoruz. Dijital dönüşüm konusunda da iş birliğimizi daha da artıracağız. Türkiye'de de vurguladığım gibi verisine sahip çıkamayan üniversitesine sahip çıkamaz. Bu noktada YÖKSİS ile YÖKAS arasındaki münasebetler iyi noktada. Biz veri yönetimi alanındaki altyapıyı YÖDAK ile paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

'SAHTELİĞE DAYANAN KABUL MEKTUPLARINI BÜYÜK ÖLÇÜDE ORTADAN KALDIRDIK'

Geçen yıl Türkiye'de öğrenim görecek uluslararası öğrencilerin işlemlerinin hızlı ve güvenli şekilde sonuçlandırılması amacıyla üniversiteler tarafından verilecek kabul mektupları ile ilgili sürecin dijital ortamda yürütülmesini sağlayacak yeni bir uygulama başlattıklarını hatırlatan Özvar, şöyle konuştu:

"Bu sistem 3 Mayıs 2024 itibarıyla KKTC'de de uygulamaya konulmuş ve KKTC üniversiteleri bu sistem üzerinden kabul mektupları vermiştir. Bu sistem sayesinde Türkiye ve KKTC'ye yönelik oluşturulmaya çalışılan dayanışmamıza zarar verebilecek maksatlı algıların da önüne geçilmiştir. Yani sahteliğe dayanan kabul mektupları büyük ölçüde bu sistemin uygulamaya girmesiyle ortadan kalkmıştır. Gerek Milli Eğitim Bakanlığı gerekse YÖDAK'ın kalite süreçlerinden, değerlendirmelerinden olumlu geçmiş üniversitelere daha fazla bu konuda destek vereceğiz. KKTC'nin yükseköğretim sistemini temsil eden, otoritelerin desteğini alan, onun kalite perspektifini büyük ölçüde benimseyen ve bu konuda gerekli çalışmaları yapmış üniversiteleri daha fazla destekleyeceğiz."