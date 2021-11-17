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15 bin nüfuslu ilçeden 60 ülkeye kurutulmuş meyve ve sebze ihracatı - Son Dakika

15 bin nüfuslu ilçeden 60 ülkeye kurutulmuş meyve ve sebze ihracatı

17.11.2021 11:08
15 bin nüfuslu ilçeden 60 ülkeye kurutulmuş meyve ve sebze ihracatı

Afyonkarahisar'ın 15 bin nüfuslu Çay ilçesindeki tesiste kurutulan 50'den fazla meyve ve sebze çeşidi, hem 60 ülkeye ihraç ediliyor hem de yurt içi piyasaya satılıyor.

Afyonkarahisar'ın 15 bin nüfuslu Çay ilçesindeki tesiste kurutulan 50'den fazla meyve ve sebze çeşidi, hem 60 ülkeye ihraç ediliyor hem de yurt içi piyasaya satılıyor.

İşletme sahibi Ömer Mustafa Özal, AA muhabirine, İzmir ve Ankara'daki tesisleriyle 15 yıldır kurutulmuş meyve ve sebze ürünleri üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Özal, mevsiminde tedarik edilen 25 meyve ile 30'a yakın sebzeyi işleyerek kuruttuklarını vurguladı.

Meyve ve sebze kurutma işlemiyle çiftçilerin ürünlerinin değerlendirildiğini ve israfın önlenmesine büyük katkı sağlandığını anlatan Özal, "Çay'da yeni kurduğumuz ve üretime yeni başladığımız tesisimizde bölgemizdeki kiraz, vişne, elma ve armut başta olmak üzere çiftçilerin mevsiminde yetiştirdiği bütün meyveleri alıyoruz. Sebzelerden de domates, biber, salatalık kurutuyoruz. Yine aynı şekilde Türkiye'nin her yerinden de meyve ve sebze alımı yapıyoruz. Elma, limon, portakal, mandalina, muz ve çilek kurutuyoruz." dedi.

Özal, ayrıca tıbbi ve aromatik bitkiler, baharatlar, bakliyatlar, et, süt ve balık ürünleri için de kurutma çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Kuruttukları meyve sebze ürünlerinin büyük bölümünün ihracatta değerlendirildiğini aktaran Özal, "Bizim ürünlerimiz genellikle endüstriyel gıdalarda, fabrikalarda, hazır çorbalar ve çiğ köftelerde kullanılıyor. Soğan ve sarımsak tozlarımız ise bölgemizde pastırma ve sucuk yapımında kullanılıyor. Ürünlerimizin yüzde 70'ini yurt dışına ihraç ediyoruz. Yüzde 30'unu da iç piyasaya satıyoruz. ABD, Almanya, Hollanda, İngiltere başta olmak üzere 60 ülkeye, kurutulmuş meyve ve sebze ihracatımız bulunuyor. İnşallah, ürün çeşitliliğimiz artırarak ihracatta daha fazla ülkeye ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

-"Tesislerin sayısı artarsa ihracat piyasasına biz hakim olabiliriz"

Özal, yeni kurulan tesiste çoğunluğu kadın 30 kişinin istihdam edildiğini belirterek ilerleyen süreçte 300 kişiye iş imkanı sağlayacaklarını anlattı.

Kurutulmuş ürünlerin yurt dışında çok beğenildiğine dikkati çeken Özal, "Bu sektör, Türkiye'de hızla gelişiyor. İnşallah, ilerleyen yıllarda daha yüksek tonajlı ürünlere ulaşırsak Avrupa ve çok sayıdaki ülkenin taleplerini biz karşılayabiliriz. Şu anda ülkemizde bu sektörde tesis ve fabrikalarımız yeterli değil. Bu tesislerin sayısı artarsa ihracat piyasalarına biz hakim olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Özal, Afyonkarahisar'da çiftçilerin arazilerinde toprak analizleriyle ücretsiz fide dağıtımı yaparak, alım garantili katma değeri yüksek sözleşmeli ürün yetiştirmeyi planladıklarını kaydetti.

15 bin nüfuslu ilçeden 60 ülkeye kurutulmuş meyve ve sebze ihracatı
15 bin nüfuslu ilçeden 60 ülkeye kurutulmuş meyve ve sebze ihracatı
15 bin nüfuslu ilçeden 60 ülkeye kurutulmuş meyve ve sebze ihracatı
15 bin nüfuslu ilçeden 60 ülkeye kurutulmuş meyve ve sebze ihracatı
15 bin nüfuslu ilçeden 60 ülkeye kurutulmuş meyve ve sebze ihracatı

Karahisar, Ankara, İzmir, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 15 bin nüfuslu ilçeden 60 ülkeye kurutulmuş meyve ve sebze ihracatı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 15 bin nüfuslu ilçeden 60 ülkeye kurutulmuş meyve ve sebze ihracatı - Son Dakika
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