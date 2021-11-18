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2002'de 1,5 TL olan dolar 2021'de 11 TL'ye nasıl geldi? - Son Dakika

2002'de 1,5 TL olan dolar 2021'de 11 TL'ye nasıl geldi?

18.11.2021 16:44
2002'de 1,5 TL olan dolar 2021'de 11 TL'ye nasıl geldi?

AKP'nin iktidara geldiği gün 1,67 TL olan dolar, 19 yılda 11 TL'ye çıktı. Bu duruma nasıl gelindi, dolardaki yükselişin etkisi ne oldu? İşte yıl yıl veriler...

AKP'nin iktidara geldiği gün 1,67 TL olan dolar, 19 yılda 11 TL'ye çıktı.

İşte, 2002 – 2021 yılları arasında dolar kurundaki değişimler:

2002 – 2021 yılları arası dolar kuru değişimleri:

2002 1,50 dolar/TL

2003 1,49 dolar/TL

2004 1,42 dolar/TL

2005 1,34 dolar/TL

2006 1,43 dolar/TL

2007 1,30 dolar/TL

2008 1,29 dolar/TL

2009 1,54 dolar/TL

2010 1,50 dolar/TL

2011 1,67 dolar/TL

2012 1,79 dolar/TL

2013 1,90 dolar/TL

2014 2,18 dolar/TL

2015 2,72 dolar/TL

2016 3,02 dolar/TL

2017 3,64 dolar/TL

2018 4,81 dolar/TL

2019 5,67 dolar/TL

2020 7,01 dolar/TL

2021 (12 Kasım) 10 dolar/TL

2021 (18 Kasım) 11 dolar/TL

2002-2021 yılları arasında dolar kuru 7,3 katına çıktı.

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3 Kasım 2002'de AKP'nin iktidara geldiği gün dolar 1,67 TL, avro 1,66 TL seviyesindeydi.

6 Nisan 2017 anayasa referandumunda dolar 3,68 TL, avro 3.90 TL'ydi.

17 Haziran 2018'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı yaptığı gün dolar 4,09 TL, avro 5,07'ydi.

19 Haziran 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Yetkiyi verin; faizle, şununla bununla nasıl uğraşılır göreceksiniz" dediği gün dolar 4,75 TL, avro 5,49 TL oldu.

2021 başında dolar 7,34 TL, avro 9 TL seviyesini gördü.

19 Mart 2021'de Naci Ağbal'ın Merkez Bankası görevinden alınmasından bir gün önce dolar 7,26 TL, avro 8,65 TL seviyesindeydi.

Merkez Bankası 23 Eylül'deki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 19'dan yüzde 18'e indirdi.24 Eylül itibarıyla dolar 8,82 TL, avro 10,34 TL oldu.

14 Ekim'de faiz kararlarında oy hakkı bulunan iki Merkez Başkanı Yardımcısı ile bir Para Politikaları Kurulu üyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alındı. Gelişmeler TL'deki değer kaybında yeni bir ivmeye neden oldu, dolar/TL kuru 9,15 TL'yi aşarak tarihi zirveye ulaştı.

21 Ekim'de Merkez Bankası'nın faizlerde 200 baz puan indirim yapmasının ardından da dolar kuru 9,49 TL'ye kadar çıktı.

O günden bu yana da ardı ardına rekor kıran dolar/TL kara paranın aklanması ve terörle mücadelede uluslararası standartlar kuran Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından Türkiye'nin gri listeye alınması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçilere dair açıklamalarının siyasi tansiyonu yükseltmesiyle 9,84'e yükseldi.

Merkez Bankasının art arda gelen indirimlerinin ardından "faiz indirimi" beklentisiyle Türk lirasının dövizler karşısında yaşadığı erime büyüdü.

12 Kasım 2021'de Dolar/TL seviyesi rekor görmeye devam ederek 10 TL'yi aştı.

Merkez Bankasının bir faiz indirimi daha yaptığı 18 Kasım'da ise 11 TL'yi aştı.

2002'de 1,5 TL olan dolar 2021'de 11 TL'ye nasıl geldi?

Merkez Bankası, dolar, AKP, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2002'de 1,5 TL olan dolar 2021'de 11 TL'ye nasıl geldi? - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 2002'de 1,5 TL olan dolar 2021'de 11 TL'ye nasıl geldi? - Son Dakika
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