2023 Yılında Türkiye\'de Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Yüzde 80,3 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılında Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık yüzde 80,3 oranında artışla 2 milyon 290 bin 280 adet oldu.

TÜİK, aralık ayına ilişkin motorlu kara taşıtları verilerini bugün açıkladı. Buna göre, 2023 yılında Türkiye'de, bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 80,3 artarak 2 milyon 290 bin 280 adet oldu. Trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 10,9 azalarak 31 bin 721 adet oldu. Böylece ocak-aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 258 bin 559 adet artış gerçekleşti.

ARALIKTA 199 BİN 259 TAŞITIN KAYDI YAPILDI

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların sayısı 199 bin 259 oldu. Bu taşıtların yüzde 45,3'ünü otomobil, yüzde 38,3'ünü motosiklet, yüzde 9,7'sini kamyonet, yüzde 4,7'sini traktör, yüzde 1,2'sini kamyon, yüzde 0,4'ünü minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,3 arttı. Bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 148,4, traktörde yüzde 29, kamyonette yüzde 17,4, motosiklette yüzde 13,1, otomobilde yüzde 4,9 artarken kamyonda yüzde 29, otobüste yüzde 18,1 ve minibüste yüzde 8,6 azaldı.

KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI YILLIK YÜZDE 45,3 ARTTI

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,3 arttı. Taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 107, otomobilde yüzde 59,6, motosiklette yüzde 49,6, otobüste yüzde 47,1, minibüste yüzde 47, kamyonette yüzde 15, traktörde yüzde 5,1 artarken kamyonda yüzde 16,8 azaldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı aralık ayı sonu itibarıyla 28 milyon 740 bin 492 oldu. Bu taşıtların yüzde 53'ünü otomobil, yüzde 17,7'sini motosiklet, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 7,6'sını traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

BİR AYDA 838 BİN 871 TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Aralık ayında 838 bin 871 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 65,7'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 8,3'ünü motosiklet, yüzde 4,1'ini traktör, yüzde 2,7'sini kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Aralık ayında 90 bin 181 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Kaydı yapılan otomobillerin yüzde 12,8'i Renault, yüzde 7,9'u Fiat, yüzde 7,2'si Volkswagen, yüzde 5,7'si Opel, yüzde 5,7'si Toyota, yüzde 5,5'i Hyundai, yüzde 4,6'sı Chery, yüzde 4,5'i Peugeot, yüzde 3,9'u Citroen, yüzde 3,9'u BMW, yüzde 3,8'i Mercedes-Benz, yüzde 3,6'sı Skoda, yüzde 3,3'ü Ford, yüzde 2,8'i Dacia, yüzde 2,6'sı Nissan, yüzde 2,3'ü Audi, yüzde 2,2'si Kia, yüzde 2,2'si MG, yüzde 2,1'i Honda, yüzde 1,9'u Seat ve yüzde 11,5'i diğer markalardan oluştu.

ARAÇLARIN ORTALAMA YAŞI 14,5

Türkiye'de 2023 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 28 milyon 740 bin 492 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 14,5 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 14,1, minibüslerde 15,8, otobüslerde 15,8, kamyonetlerde 13,6, kamyonlarda 17,9, motosikletlerde 11,6, özel amaçlı taşıtlarda 14,8 ve traktörlerde 24,4 olduğu belirtildi. Devri yapılan 10 milyon 551 bin 762 adet motorlu kara taşıtı için ise ortalama yaş 12,8 olarak hesaplandı. Devri yapılan otomobillerin ortalama yaşı 14, minibüslerin 12,6, otobüslerin 11,7, kamyonetlerin 11,6, kamyonların 14,7, motosikletlerin 4,7, özel amaçlı taşıtların 15,6 ve traktörlerin 19,7 olarak hesaplandı.