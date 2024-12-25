2025\'te Antalya 18 Milyon Turist Bekliyor

Ekonomi

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, 2025 yılı için Antalya'ya 18 milyon turist beklediklerini ancak bölgesel ve ekonomik faktörlerin turizm hedeflerini etkileyebileceğini belirtti. Kavaloğlu, "Antalya'ya 2025'te 18 milyon turist gelecek, programlandı. 18 milyonu geçecek. Herhangi bir problem olmazsa tabii. Çok güzel bir coğrafyada turizm hareketi yapıyoruz ama her şeyden etkileniyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleri, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu ile bir araya geldi. 2024 turizm sezonunu değerlendiren ve 2025 öngörülerini paylaşan Kavaloğlu, Antalya'nın turist çeşitliliğine, kur politikalarına ve bölgesel sorunların sektöre yansımalarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Kur yükselmeli, faiz düşmeli"

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, kurda yükselişin turizm gelirlerini olumlu etkilediğini ancak Türkiye ekonomisi için dengeye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Turizm gelirlerinin büyük kısmının yaz aylarında elde edildiğini belirten Kavaloğlu, "Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında karımızın neredeyse yüzde 80'ini yapıyoruz. Bu dönemde enflasyonu karşılayacak düzeyde bir kur olmazsa 2025 çok zor bir yıl olabilir" dedi.

Kavaloğlu, turizm sektörü açısından kurun 45-46 TL'nin altına inmemesi gerektiğini belirterek, "45 TL altında kalırsa turizmciler açısından yorucu bir yıl geçirebiliriz. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz, ülkenin iyiliği bizim de işimize gelir. Enflasyonun da şu anda demoralize edecek bir seviyede olmasının sebebi gayri ahlaki. Aslında geçen senenin gidişatına bakıldığında kurun 50 TL olması lazım ama sezonda 45-46 TL'ye bile razıyız" ifadelerini kullandı.

"2025 hedefi 18 milyon turist"

Antalya'ya gelen turist sayısının 2023'e göre 2024 yılında yüzde 8 arttığını açıklayan Kavaloğlu, 2025'e ilişkin beklentilerin daha yüksek olduğunu söyledi. Kavaloğlu, "Antalya'ya 2025'te 18 milyon turist gelecek, programlandı. 18 milyonu geçecek. Herhangi bir problem olmazsa tabii. Çok güzel bir coğrafyada turizm hareketi yapıyoruz ama her şeyden etkileniyoruz" diye konuştu.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından Antalya'ya gelen İsrailli turist sayısının sıfıra kadar gerilediğini belirten Kavaloğlu, "Ukrayna- Rusya savaşı da bizi doğrudan etkiliyor. Düşünsenize, birinci ve üçüncü kaynak pazarımız dört yıldır savaşıyor. Buna rağmen Ruslar halen başı çekiyor. Biz yine de iyimserliği kaybetmeden reel verilerle hareket etmek istiyoruz. Avrupa pazarında İngiltere, Almanya, Polonya, Romanya gibi ülkeler iyi gidiyor. Hollanda ve Kazakistan da kısmen artış gösterdi" diye konuştu.

"İlk 10 kaynaktan yüzde 90 almak sürdürülebilir değil"

Pazar çeşitliliğine vurgu yapan Kavaloğlu, hedefin yalnızca Avrupa ülkeleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi. Fransa'nın dünyada beşinci büyük kaynak pazar olduğunu hatırlatan Kavaloğlu, "Fransa'dan az turist alıyoruz. Bu noktaya daha fazla yoğunlaşmalıyız. İlk 10 kaynak pazardan toplamda yüzde 90 pay almak sürdürülebilir değil. Hem Turizm Geliştirme Ajansı hem de Antalya olarak yeni pazar arayışını desteklemeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Çift haneli büyüme Antalya için zor"

Kavaloğlu, Antalya'nın 2023'e göre 2024 yılında turist sayısını sadece yüzde 8 artırabildiğini belirterek, "Çift haneli büyümeler Antalya için artık çok zor. En yoğun dönemde (Haziran-Eylül) gelirimizin ve karımızın büyük kısmını elde ediyoruz. Kışı canlandırabilmek için de çok doğru verilerle pazarlama yapmamız gerekiyor. Kış döneminde 750 bin olan turist sayısını 1,5 milyonun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Kış sezonu 1 Kasım'da başlıyor"

Otelcilik sektöründe kış sezonunun yılın takvimsel aylarıyla uyuşmadığını ifade eden Kavaloğlu, şöyle devam etti:

"Otelcilikte 1 Kasım'da başlayıp 31 Mart'ta biten beş aylık kış sezonu var. Maksimum 750 bin kişinin geldiği bu dönemde 1,5 milyonu hatta 2 milyonu yakalamak istiyoruz. Bu hedefe ulaşsak bile mevcut yatak kapasitesini doldurmaya yetmiyor. Asıl büyüme 'shoulder period' dediğimiz Nisan-Mayıs ve Ekim aylarında mümkün. Almanlar bu zamanda zaten tavan yapıyor. Dolayısıyla ekstra rakamın gelmesi lazım. Burada tek büyüyebilecek pazar yani bu shoulder periyotlarda büyüyebilecek pazar Rusya. O da savaş halinde. Ukrayna çok büyümüştü, bir milyonu geçti ama şimdi bu savaş gerçekten çok sarsıcı bir savaş, bizim coğrafyayı çok etkiledi."

"Golf sahalarımızın adedi belli"

Golf sahalarının yetersizliğinden kongre merkezlerinin sınırlı kapasitesine, fuarların azlığından iklim şartlarına kadar farklı etkenlerin Antalya'nın büyüme hızını frenlediğini belirten Kavaloğlu, "Kışın Antalya'nın pazarlanabilmesi için çok doğru verilerle ortaya çıkmanız lazım. Yani kışın gelen kişi sayısı 750 binden belki 1,5 milyonun üzerine çıkacak. Golf turizmi diyorsun, 18 tane golf sahası var. İspanya'da 300 tane golf sahası var, büyümüyor rakam. 18 tane golf sahasıyla ulaşabileceğin kişi sayısı belli bir yere kadar gidiyor. Bir de golf bizim için çok lüks spor demeyeyim de ekonomik anlamda gelir düzeyi yüksek bir spor gibi gözüküyor. Avrupa'da öyle değil, Avrupa'da çok orta dereceli bir spor aslında. Rakam artınca daha rahatlıyor sistem ama sonuçta golf sahalarımızın adedi belli. Kongre merkezi, kongrelerin yapılabileceği alanlar var. Toplam parmakların kadar fuarın var."

Polonya, Ukrayna'nın yerini aldı

Kavaloğlu, önümüzdeki dönemde Rusya-Ukrayna savaşı bitse bile Rusya pazarının eski büyüklüğüne hemen dönmesinin zor olduğunu dile getirerek, 2019'da 6 milyona yakın Rus turist ağırlayan Antalya'nın, Rusya'daki refah kaybı yüzünden bir süre daha aynı rakamlara ulaşamayabileceğini ifade etti. Öte yandan Almanya, İngiltere ve Polonya gibi pazarlarda ciddi büyüme potansiyeli olduğunu söyleyen Kavaloğlu, Polonya'nın ilk defa 1 milyonu aştığını ve şimdiden dördüncü büyük pazar konumuna yükseldiğini aktardı.

"700 binin üzerinde yatak kapasitesi var"

Başkan Kavaloğlu, Antalya genelinde 700-750 bin arasında yatak kapasitesine sahip olunduğunu, tüm Türkiye'deki yatak sayısının ise 1 milyon 300 bin civarında olduğunu söyledi. Kavaloğlu, turizm konutları ve Airbnb gibi alternatif konaklama seçeneklerinin giderek arttığına da işaret ederek, Muğla ve Antalya'da bu sayının 50 bini geçtiğini kaydetti. Ortalama konaklama süresinin 8,9 güne düştüğünü, iç pazar dahil her pazarda yaklaşık bir günlük azalma yaşandığını aktaran Kavaloğlu, "Uçak biletlerinin ve otel fiyatlarının artması bunda etkili. Konaklama süresi Avrupa'dan gelen turistte de iç pazarda da kısalıyor" diye konuştu.

"Antalya, Paris'i geride bırakarak dördüncü olabilir"

Dünyada en çok ziyaretçi ağırlayan kentler sıralamasında Antalya'nın ilk 5 içerisinde yer aldığını hatırlatan Kavaloğlu, "Paris 15,6 milyon ziyaretçiyle yılı kapatacak gibi duruyor. Eğer ek bir artış yakalayamazlarsa Antalya bu yıl Paris'i geçip dördüncü sıraya yükselmiş olacak. Bu gerçekten önemli bir başarı" şeklinde konuştu. - ANTALYA