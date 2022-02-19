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257 çalışanını işten çıkardı! Boykot sesleri yükseldi! Sosyal medya ayağa kalktı - Son Dakika

257 çalışanını işten çıkardı! Boykot sesleri yükseldi! Sosyal medya ayağa kalktı

19.02.2022 16:58

Maaşlarına zam istedikleri için işten çıkarılan Migros işçilerin eylemi günlerdir devam ediyordu. Depo çalışanları dün Migros'un sahibi Tuncay Özilhan'ın Beykoz'daki evinin önünde eylemlerini devam ettirdi. Eyleme müdahale eden polis, çok sayıda işçiyi gözaltına aldı. On binlerce kullanıcı sosyal medya hesabından boykot çağrısı yaptı. İşçinin hakkını teslim edene kadar Migros'tan alışveriş yapmayacağını söyledi.

Aldıkları zammı beğenmeyen Migros depo çalışanları, eylemlerini sürdürüyor. 2021 yılı enflasyonu yüzde 36 oranında gelirken, Türkiye'nin ünlü market zincirinin depo çalışanları yüzde 8 oranında zam aldıklarını belirterek iş bıraktı.

257 İŞÇİ İŞŞİZ KALDI

Migros işçilerle arayı bulmak yerine 257 çalışanı kara kışta işsiz bıraktı. İşçiler haklarını ararken doğal gaz ve elektrik faturalarının bir hayli arttığı dönemde evlerine ekmek götüremez hale geldi.

İŞÇİLER KELEPÇELENEREK GÖZALTINA ALINDI

Depo çalışanları dün Migros'un sahibi Tuncay Özilhan'ın Beykoz'daki evinin önünde eylemlerini sürdürdü. Eyleme müdahale eden polis, çok sayıda işçiyi ters kelepçe takarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan işçiler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Haklarını arayan çalışanları kara kışta işsiz bırakan Migros'a tepkiler çığ gibi! Binlerce kişi boykot çağrısı yaptı

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşanan gelişmeler üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olaya el attı. Bakan Bilgin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız." dedi.

Haklarını arayan çalışanları kara kışta işsiz bırakan Migros'a tepkiler çığ gibi! Binlerce kişi boykot çağrısı yaptı

SOSYAL MEDYADA BOYKOT ÇAĞRISI

Migros işçilerinin direnişi sosyal medyada da büyük destek gördü. Migros'un tavrından ötürü boykot çağrısı yapan kullanıcılar, ünlü market zincirinden alışveriş yapılmamasını istedi. Konu hakkında binlerce tweet atılırken, "MigrosBoykot" hashtag'i Tweetter'da TT oldu.

İşte atılan tweetlerden bazıları:

Haklarını arayan çalışanları kara kışta işsiz bırakan Migros'a tepkiler çığ gibi! Binlerce kişi boykot çağrısı yaptı
Haklarını arayan çalışanları kara kışta işsiz bırakan Migros'a tepkiler çığ gibi! Binlerce kişi boykot çağrısı yaptı
Haklarını arayan çalışanları kara kışta işsiz bırakan Migros'a tepkiler çığ gibi! Binlerce kişi boykot çağrısı yaptı
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Son Dakika Ekonomi 257 çalışanını işten çıkardı! Boykot sesleri yükseldi! Sosyal medya ayağa kalktı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 257 çalışanını işten çıkardı! Boykot sesleri yükseldi! Sosyal medya ayağa kalktı - Son Dakika
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