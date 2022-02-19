257 çalışanını işten çıkardı! Boykot sesleri yükseldi! Sosyal medya ayağa kalktı

Aldıkları zammı beğenmeyen Migros depo çalışanları, eylemlerini sürdürüyor. 2021 yılı enflasyonu yüzde 36 oranında gelirken, Türkiye'nin ünlü market zincirinin depo çalışanları yüzde 8 oranında zam aldıklarını belirterek iş bıraktı.

257 İŞÇİ İŞŞİZ KALDI

Migros işçilerle arayı bulmak yerine 257 çalışanı kara kışta işsiz bıraktı. İşçiler haklarını ararken doğal gaz ve elektrik faturalarının bir hayli arttığı dönemde evlerine ekmek götüremez hale geldi.

İŞÇİLER KELEPÇELENEREK GÖZALTINA ALINDI

Depo çalışanları dün Migros'un sahibi Tuncay Özilhan'ın Beykoz'daki evinin önünde eylemlerini sürdürdü. Eyleme müdahale eden polis, çok sayıda işçiyi ters kelepçe takarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan işçiler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşanan gelişmeler üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olaya el attı. Bakan Bilgin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız." dedi.

SOSYAL MEDYADA BOYKOT ÇAĞRISI

Migros işçilerinin direnişi sosyal medyada da büyük destek gördü. Migros'un tavrından ötürü boykot çağrısı yapan kullanıcılar, ünlü market zincirinden alışveriş yapılmamasını istedi. Konu hakkında binlerce tweet atılırken, "MigrosBoykot" hashtag'i Tweetter'da TT oldu.

İşte atılan tweetlerden bazıları: