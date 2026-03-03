7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor

7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor
03.03.2026 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından Türkiye'de motorine yapılması beklenen 6 lira 69 kuruşluk zam, Ankara'yı harekete geçirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, söz konusu artışın doğrudan pompa fiyatlarına yansımasını sınırlamak amacıyla ÖTV'den feragat edilmesini öngören "Eşel Mobil" sistemini yeniden devreye almaya hazırlandığı iddia edildi. Bakan Mehmet Şimşek'ten de kulis bilgisini destekleyen mesaj geldi.

ABD, İsrail ve İran hattında başlayan ve Suudi Arabistan ile Katar'ın enerji tesislerinin vurulmasının ardından küresel arz krizine dönüşen savaşın Türkiye ekonomisine olası etkileri nedeniyle devletin zirvesi harekete geçti.

Yarın gece (salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısı) pompaya yansıması beklenen, motorinde 6 lira 69 kuruşu, benzinde ise 2 liranın üzerini bulacak "tarihi savaş zammı" öncesinde başkentte alarm verildi.

"HAZİNE BÜTÇE HESABI YAPIYOR"

Dünyanın önde gelen finans ve haber kuruluşlarından Bloomberg, Ankara'da kapalı kapılar ardında yürütülen "akaryakıt kalkanı" planını kamuoyuna duyurdu. İddiaya göre Hazine ve Maliye Bakanlığı kurmayları, artan petrol fiyatlarının tüketici üzerindeki etkisini sınırlamak amacıyla geçmiş yıllarda uygulanan "Eşel Mobil (Kademeli/Hareketli Vergi)" sistemini yeniden devreye almak için çalışma yürütüyor.

Sistemin yeniden uygulanmasının bütçede oluşturacağı milyarlarca liralık vergi kaybını, yani ÖTV gelirindeki düşüşü hesaplayan bakanlık yetkililerinin kararı bu hafta sonuna kadar netleştirmesi bekleniyor.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON MESAJI

Bloomberg'in kulis haberini destekleyen açıklama ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Şimşek, yaptığı paylaşımda isim vermeden hazırlıklara işaret ederek, "Jeopolitik gelişmelerin neden olduğu artan petrol fiyatlarının enflasyonist etkisini sınırlamak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR? NASIL İŞLEYECEK?

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları; rafineri çıkış fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Katma Değer Vergisi (KDV) ve dağıtıcı kâr marjı eklenerek hesaplanıyor. Brent petrol fiyatlarının savaş nedeniyle yükselmesi, bu artışın doğrudan pompaya zam olarak yansımasına neden oluyor.

İlk kez 2018'deki kur krizinin ardından uygulamaya alınan ve 2022'de sona erdirilen Eşel Mobil Sistemi ise bu artışın vatandaşa yansımasını sınırlamayı hedefliyor. Sistem devreye alınırsa, uluslararası piyasalardan kaynaklanan fiyat artışı pompa fiyatına doğrudan yansıtılmayacak. Artış tutarı kadar miktar, devletin aldığı ÖTV'den düşülerek karşılanacak.

Örneğin motorindeki 6 lira 69 kuruşluk artışın tamamı ya da bir kısmı ÖTV'den feragat edilerek telafi edilecek. Böylece pompa fiyatı sabit tutulacak ya da daha sınırlı bir artış uygulanacak. Devlet, bu yöntemle vergi gelirinden fedakârlık ederek fiyat artışının etkisini azaltmayı hedefliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Finans, Ankara, İran, Zam, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’ye Jhon Duran’dan sonra ikinci Kolombiyalı Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış İşte ABD ve İsrail’i bekleyen senaryo Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo
Üssün vurulduğunu gören ABD askerinden olay tepki: O benim kamyonumdu lan Üssün vurulduğunu gören ABD askerinden olay tepki: O benim kamyonumdu lan
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı Herkes İsmail Yüksek’in hareketini konuşuyor Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Herkes İsmail Yüksek'in hareketini konuşuyor
Katar’daki tesisler vuruldu, Avrupa’da doğal gaz yüzde 40 zamlandı Katar'daki tesisler vuruldu, Avrupa'da doğal gaz yüzde 40 zamlandı
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
İran, Bahreyn’de bir gökdeleni vurdu ABD iddiası çok konuşulacak cinsten İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
Trabzonspor’da Folcarelli’den sonra bir sakatlık daha Trabzonspor'da Folcarelli'den sonra bir sakatlık daha

12:13
İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 787’ye yükseldi
İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi
12:11
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad’dan kaçarak oraya sığındı
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
12:08
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:20
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
10:50
Japonya’da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 13:11:30. #7.11#
SON DAKİKA: 7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.