73 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı

Mülkiyeti Maliye Hazinesi, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) adına kayıtlı 12 ildeki 73 taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara, Aydın, Batman ve Kırklareli'nden 1'er, Edirne'den 3, Mersin'den 4, Adana ve Konya'dan 5'er, Antalya'dan 10, Muğla'dan 12, İstanbul ve İzmir'den 14'er taşınmazın özelleştirilmesine karar verildi.

Mülkiyeti TEDAŞ'a ait İzmir'in Konak ilçesindeki 1 taşınmaz ve TEİAŞ'a ait aynı yerdeki 1 taşınmaz da özelleştirme kapsamına alındı.

Böylece toplamda 12 ildeki 73 taşınmaz özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Bu taşınmazlar satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi veya işletme haklarının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanmasıyla özelleştirilecek.

Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2027'ye kadar tamamlanacak.