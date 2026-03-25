AB, Tarım Sektörünü Enerji Krizine Karşı Destekliyor

25.03.2026 15:22
Orta Doğu'daki gerginlik ve enerji fiyatları artışı, AB tarımını olumsuz etkiliyor, destekler artırılıyor.

Avrupa Birliği'nde (AB) tarım sektörü, Orta Doğu'daki gelişmelerden kaynaklanan enerji fiyatlarındaki hızlı artıştan doğrudan etkilenirken çok sayıda üye ülke çiftçilerine çeşitli alanlarda destek sağlamak üzere adımlar atıyor.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki askeri gerilim, karşılıklı misillemelerle devam ediyor. Bu durum başta küresel enerji piyasalarında artışa ve tedarik zincirlerinde kesintilere neden olurken AB'de tarımsal üretim maliyetlerini de artırıyor.

AB'de toplam 9,1 milyon çiftlik bulunuyor. Bu sektördeki çeşitli faaliyetlerde yaklaşık 17 milyon kişi çalışıyor.

Tarımı hayati bir sektör olarak gören AB ülkeleri, bu alana Ortak Tarım Politikası (CAP) aracılığıyla önemli ölçüde kaynak sağlıyor.

Çiftçiler, doğrudan destekler, kırsal kalkınma, iklim eylemi ve doğal kaynak yönetimi için çeşitli program ve imkanlardan faydalanıyor.

Mevcut AB bütçesi kapsamında çiftçilere yılda yaklaşık 38 milyar avro doğrudan ödeme, 13 milyar avro civarında kırsal kalkınma desteği ve 3 milyar avroya yakın ürün desteği veriliyor.

Mazot, elektrik ve doğal gaz gibi enerji girdilerine yüksek bağımlılığı olan tarım sektöründe bu ürünlerin fiyatlarındaki artış doğrudan üretim maliyetlerine yansıyor.

Halihazırda petrol fiyatları, İran'daki gerginliğin tırmanmasından önceki seviyelere göre yüzde 40, doğal gaz fiyatları ise Avrupa'da en fazla derinliğe sahip Hollanda merkezli doğal gaz ticaret noktası TTF'de yaklaşık yüzde 80 daha yüksek seviyede bulunuyor.

Petrol fiyatlarındaki artış, Avrupa'da çiftçiler için vazgeçilmez olan mazot fiyatlarını da yukarı taşıdı. Üye ülkeler arasında uygulanan vergiler nedeniyle farklılıklar bulunsa da gerilim öncesinde AB genelinde dizelin ortalama fiyatı 1,59 avro düzeyindeyken bu rakam 1,95 avroya çıktı. Yaklaşık yüzde 23'lük bu artış, çiftçilerin maliyetlerini önemli ölçüde yükseltti.

Özellikle sulama, seracılık ve mekanizasyon yoğun üretim yapan çiftçiler, artan enerji maliyetlerinden ciddi şekilde etkileniyor.

Gübrede "çifte kriz"

Gübre piyasası, artan enerji fiyatları ile tedarik kesintisinin bir araya geldiği "çifte krizle" karşı karşıya kaldı. Bu sıkıntıların, tarımda temel gübreleme dönemlerinden biri olan ilkbahar başındaki uyanış sürecinde yaşanması durumu daha da zorlaştırdı.

Gübre üretiminde temel girdi olan doğal gaz fiyatındaki artış, gübre fiyatlarına doğrudan yansıdı.

Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi, küresel nitratlı gübre arzının yüzde 38'ini, fosfatlı gübre arzının ise yüzde 20'sini kesintiye uğrattı.

Yaşanan kriz nedeniyle AB ülkeleri, enerji maliyetlerini sübvanse etmek ve gıda arz güvenliğini korumak amacıyla kapsamlı önlem paketleri üzerinde çalışmaya başladı.

AB Komisyonu, çiftçilerin artan girdi maliyetlerine karşı desteklenmesi için Ortak Tarım Politikası araçlarının daha esnek kullanılabileceğine işaret ediyor.

Komisyon ayrıca, ithal gübreye bağımlılığı azaltmak amacıyla alternatif gübre kullanımını teşvik eden ve üretim maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen planlar üzerinde çalışıyor.

AB ülkelerinin liderleri ise geçen hafta Brüksel'de düzenledikleri zirvede, elektrik vergilerinin düşürülmesi, şebeke ücretlerinin azaltılması ve devlet yardımlarının genişletilmesi gibi önlemleri gündeme aldı.

AB düzeyinde ilk somut adımlar, tarım sektörünün enerji maliyetlerini dolaylı olarak düşürmeye yönelik oldu.

Öte yandan, üye ülkeler tarım sektörüne yönelik doğrudan destekleri hızla devreye alıyor.

İspanya

İspanya, Orta Doğu'daki çatışmaların etkilerine karşı tarım ve hayvancılığı destekleyecek kapsamlı bir paket açıkladı. Madrid yönetimi tarafından hazırlanan düzenleme kapsamında, tarım ve hayvancılık sektörüne toplam 877 milyon avro destek sağlanacak.

Pakette, çiftçiler, hayvancılıkla uğraşanlar ve balıkçılar için litre başına 20 avro sentlik yakıt sübvansiyonu öngörülürken gübre alımlarına yönelik doğrudan destekler de yer alıyor.

Ayrıca elektrikte KDV oranı yüzde 21'den yüzde 10'a düşürülerek tarımsal sulama ve üretim maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor. Hükümet, güneş panelleri ve ısı pompalarına yönelik vergi teşvikleriyle tarımda enerji dönüşümünü hızlandırmayı planlıyor.

İtalya

İtalya'da hükümet, çiftçilerin en önemli girdilerinden biri olan akaryakıtta geçici vergi indirimi uygulamasına geçti. Alınan kararla dizel ve benzinde litre başına yaklaşık 25 sentlik indirim sağlandı.

Bu uygulamanın tarım ve taşımacılık sektörlerindeki maliyet baskısını kısa vadede hafifletmesi bekleniyor. Hükümet ayrıca fiyat spekülasyonlarını önlemeye yönelik denetimleri artırdı.

Yunanistan

Yunanistan da tarım sektörünü doğrudan hedefleyen destekler açıklayan ülkeler arasında yer aldı. Hükümet tarafından duyurulan yaklaşık 300 milyon avroluk paket kapsamında çiftçilere motorin için litre başına 16 sent sübvansiyon sağlanırken gübre alımlarında yüzde 15'e kadar destek verileceği bildirildi.

Bu adımların özellikle küçük ve orta ölçekli üreticilerin artan maliyetler karşısında ayakta kalmasını sağlaması hedefleniyor.

Fransa

Fransa ise daha hedefli ve sınırlı süreli destek mekanizmalarıyla tarım sektörünü korumayı tercih ediyor.

Hükümet, çiftçilere doğrudan yakıt sübvansiyonu yerine kredi imkanları, sosyal prim ertelemeleri ve vergi kolaylıkları sağlayarak maliyet baskısını hafifletmeye çalışıyor.

Mevcut kriz nedeniyle nakit akışı sıkıntısı çeken çiftçilere daha fazla esneklik sağlamak amacıyla bankalar ve dağıtımcılarla sektör çapında bir anlaşma üzerinde de çalışılıyor.

Fransa'da yetkililer, geniş kapsamlı yakıt sübvansiyonlarının enflasyonu artırabileceği uyarısında bulunurken desteklerin daha çok üretim kapasitesini korumaya odaklandığını belirtiyor.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
